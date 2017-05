 »  Miroslav Chmelka (Gamee): Přichází post-aplikační doba, uživatelé jsou přesyceni

Před deseti lety se sešel Lukáš Stibor s Miroslavem Chmelkou. Teenagerské podnikání postupně přerostlo ve firmu, která dnes stojí za několika úspěšnými projekty především ze světa mobilních aplikací. „Já jsem byl ten technik a Lukáš spíš do obchodu a marketingu. Začali jsme dělat weby a nějak se to rozjelo,“ vzpomíná Chmelka v rozhovoru pro Lupu.

Během letošního roku se ale oba zakladatelé z vedení vývojářského studia stáhli a zaměřili se na rostoucí projekt – herní sociální platformu Gamee. Ta získala nedávno první velkou investici a momentálně registruje necelé čtyři miliony aktivních hráčů měsíčně.

„Před rokem a půl jsme se rozhodli, že to je pro nás opravdu zajímavé a že se částečně přesuneme z oblasti klientských aplikací na Gamee, kam s námi přešli i někteří klíčoví lidé,“ vysvětluje Chmelka.

Kolik lidí jste si s sebou vzali z Cleevia do Gamee?

S námi přešlo přibližně pět lidí. Já už řeším jen Gamee jako technický ředitel. Lukáš si kromě Gamee nechává ještě částečně i Angee. A Cleevio teď šéfuje David Bezděk.

Cleevio bude dál fungovat jako vývojářské studio, nebo ho budete nějak utlumovat? Neláká vás vývoj pro korporátní klienty?

Cleevio už si žije vlastním životem a jede dál. Nedávno jsme otevřeli kanceláře v Brně a hledáme talenty i tam. Specializujeme se pořád na vývoj aplikací z oblasti lifestyle. Nechceme se pouštět do korporátu.

Kudy vedla cesta k trojici Gamee, Angee a Spedee? Počítali jste s tím, že budete provozovat vlastní služby?

Byl to náš cíl. Od počátku jsme dělali aplikace na zakázku v rámci Česka. Většinou šlo o aplikace k různým akcím, tím pádem jejich životnost byla jen pár měsíců. To se nám moc nelíbilo, a tak jsme se posunuli dál a začali pomáhat startupům s vývojem aplikací. Našli jsme pár zakázek v Silicon Valley.

To si pamatuji, tenkrát šlo o písničkový „instagram“ Snippit. Jak to s ním dopadlo?

Vždycky to byl nějaký nápad a my jsme zajišťovali vývoj. Američani jsou nadšení a dokáží prodat své nadšení nejen investorům, ale i nám vývojářům. Když jsme takhle dělali Snippit, jakožto naši první větší aplikaci pro Ameriku, tak jsme si říkali, že to bude strašně velké a že budeme mít miliony uživatelů. Pak jsme to dokončili a nestalo se nic. Zjistili jsme, že klienti často nemají připravený marketing a plán, co s tím dál. Teď už totiž nestačí jen udělat pěknou aplikaci. Získali jsme tím ale dost zkušeností. Celou dobu jsme ale chtěli dělat něco vlastního.

Spendee už si také jede vlastním životem, Angee se za chvíli pustí do výroby, jak vznikalo Gamee?

Začalo to před třemi lety. Tou dobou bylo HTML5 na vzestupu a říkali jsme si, že hry jsou také zajímavý byznys. S Honzou Řežábem jsme to probírali a napadlo nás Gamee. Zkusili jsme to jen tak s tím, že uvidíme, jak se to chytí. Ale rozjelo se to. Lidi tam začali chodit a my jsme vyvíjeli dál.

Připravujete nějaký další projekt?

Teď momentálně nemáme v plánu rozjíždět nic nového, protože máme práce dost.

Gamee šéfuje Božena Řežábová, jakou má roli v celém projektu?

Božena je spoluzakladatelka firmy, má zkušenosti a my to máme jasně rozdělené. My s Honzou Částkou řešíme produkt a technickou část, Lukáš rozvoj herní platformy a Božena má na starosti obchod, marketing a firemní záležitosti.

Jaký je byznysmodel Gamee? Už to něco vydělává?

Naším cílem teď není vydělávat. Máme brandové hry pro klienty. To je zajímavé. Teď jsme dělali pro Škodovku hru k příležitosti hokejového šampionátu. My pak dokážeme firmám nabídnou globální distribuci, která pak funguje jinak než třeba bannerová reklama.

Umíte hry nějak cílit? Aby se škodovácká hra nezobrazovala lidem v Indonésii, kde asi hokejové mistrovství uživatele příliš nezajímá?

Aktuálně cílení nemáme. Do budoucna chceme rozšířit možnosti, aby šlo vydávat hry jen pro některé země a podobně. Teď zatím jde jen rozhodnout, jestli má hra vyjít jenom na webu, nebo v aplikaci.

To ale nebude na uživení v budoucnosti stačit…

Pak přijde reklama. Teď máme 68 her a v budoucnu bychom to chtěli otevřít dalším vývojářům. My zajistíme hráče a můžeme se dělit s vývojáři o příjmy z budoucí reklamy. To chceme teď testovat.

Teď tedy žijete z investorských peněz?

Honza Řežáb dal do začátku 600 tisíc dolarů a teď jsme dostali investici 2,2 milionu dolarů od skupiny investorů vedené Credem. Ty peníze by nám měly vydržet další rok a půl a chceme je využít především na marketing a vývoj. Do konce roku chceme mít deset milionů aktivních uživatelů.

Marketing jedete hlavně na internetu, zvažujete i nějakou propagaci v off-line světě?

V rámci marketingu pracujeme s influencery. Propaguje nás třeba Jirka Král v Česku a na podobné typy sázíme i v zahraničí. Velmi úspěšní jsme třeba v Indonésii. K tomu také připravujeme společně s Gug.cz vývojářskou konferenci GameeCon.

Jak se hledají youtubeři v Asii?

Máme šikovné marketingové oddělení. Ale vážně. Existují platformy, na kterých oni fungují a tam si stačí jen dobře vybrat.

Podle jakého vzorce vyvíjíte hry? Jsou tam nějaké trendy?

Máme inspiraci v hrách, které nás bavily v mládí, a pak máme herní oddělení, kde rozvíjíme nějaké své koncepty. Jde ale o jednoduché hry, které se dají hrát v metru nebo když člověk čeká na autobus. Teď ale připravujeme složitější hry a chceme spustit novou knihovnu, která umožní levelování, achievementy nebo opakování a podobně.

To znamená, že tam půjde i ukládat pozice?

Ano, u levelových her půjde uložit pozice ve hrách. Chceme dál rozvíjet možnosti platformy a postupně třeba přidat i multiplayer.

Jsou na jednoduché hry nějaké licence, nebo je u klasických arkád volné pole působení?

U klasických her jsou licence na název, ale samotný herní mechanismus je volný. Snažíme se nedělat úplně kopie, jakože bychom si dělali vlastního Super Maria. Spíš si je uděláme po svém.

Jak je konstruována samotná platforma Gamee?

Backend nám běží na Amazonu, který nám pomáhá především se škálováním. Jinak jsme začali s tím, že jsme měli nativní aplikace pro Android a iOS s tím, že hry jsou v HTML5. Tím pádem můžeme vydávat každý týden novou hru, aniž bychom museli vydávat novou verzi aplikace. Zároveň se hry dají hrát všude – na webu a různých platformách.

Vaše hry lze hrát i v chatovacích aplikacích. Bylo složité vyjednávání o spolupráci?

My teď máme tři boty. Jsme na Telegramu, Kiku a ve Facebook Messengeru. To je pak další zdroj hráčů. Jsou to otevřené platformy, takže stačí nastavit bota podle specifikací. S Telegramem jsme byli jejich partner od začátku, protože se chtěli zaměřit na hry a oni nám pomohli i s propagací. Každopádně jsme s nimi pracovali hodně úzce. Stejně tak spolupracujeme i s Facebookem. Je to ale dlouhodobější akce, není to ze dne na den.

Kde vaši uživatelé hrají stráví nejvíc času hraním? Na webu, nebo na mobilu?

Zpočátku šlo hlavně o aplikaci. Teď je pro nás důležitější web, který už v některých dnech překonává hraní v aplikaci. V budoucnosti si myslím, že web a messengery budou tvořit 90 procent provozu s tím, že se budeme snažit hráče nasměrovat i do aplikace, která bude nabízet větší komfort a možnosti.

Myslím si ale, že přichází post-aplikační éra. Uživatelé začínají být přesyceni aplikacemi. V našem případě jim stačí jedna aplikace pro desítky her, nebo naopak mohou hrát hry rovnou v různých messengerech.

Gamee má teď šestnáct lidí. Jak složité je teď shánět nové zaměstnance?

Složité, po kvalitních lidech je obrovská poptávka. Zkoušíme přes známé a třeba přes StartupJobs. Snažíme se pro naše lidi dělat zajímavé team-buildingové akce. Loni jsme přesunuli celý tým na měsíc na Bali. Zkusili jsme kdysi i hledat zaměstnance na Jobs.cz, ale tam jsme nenašli nikdy moc použitelných lidí.

Proč?

Ani nevím. Podle mě tam jsou především lidé zvyklí z korporací a ti jsou zvyklí na jiný styl práce, než máme my ve startupu.

Koho přesně hledáte?

Zajímají nás vývojáři aplikací, backendu a datové analytiky. Máme strašně moc dat, která bychom chtěli pořádně zanalyzovat. A samozřejmě hledáme i vývojáře her a menší nezávislá studia ke spolupráci.

Když jsem kdysi dělal s Lukášem Stiborem jeden z prvních rozhovorů, tak říkal, že by chtěl do třiceti makat a pak si užívat. Teď už to vidí jinak. Co vy?

Takové představy nás mělo tenkrát víc. Ale upřímně si to teď nedovedu představit. Práce mě baví a nedovedl bych si dlouhodobě jenom užívat.