Místo plastových dokladů mobil. Digitální a informační agentura chce změnu stihnout od nového roku

Představit do konce roku českou verzi identitní digitální peněženky eDokladovka je hlavním úkolem Digitální a informační agentury (DIA), která 1. dubna zahajuje svou činnost. Od začátku příštího roku tak má být možné prokazovat svou totožnost vedle plastových kartiček také pomocí mobilní aplikace.

„Bude to obnášet změnu celé řady zákonů, které nyní stanoví, že se prokazování totožnosti děje výlučně daným dokladem. A zároveň je potřeba to technicky provést tak, abychom předešli tomu, že bude možné se vydávat za jinou osobu,“ řekl při představení agendy DIA na následující období dosavadní ředitel Odboru architektury eGovermentu na ministerstvu vnitra a nově zástupce ředitele agentury Petr Kuchař.

Dalším úkolem DIA bude vytvoření Mandátního registru. Zjednodušeně půjde o rejstřík plných mocí, který už některé úřady i pro digitální agendy používají. Například finanční správa tímto způsobem eviduje zmocnění udělené třeba daňovým poradcům.

Nově vytvářený registr by tak měl dát ostatním agendám odpověď na otázku, kdo koho může v jaké věci zastupovat. „Začínáme u agend resortu zdravotnictví, financí, sociálních služeb a dopravy. Tam se plné moci hojně využívají například při zastoupení u převodů vozidel,“ dodává Kuchař.

DIA vzniká sloučením odborů eGovermentu a odboru hlavního architekta ministerstva vnitra a základních registrů. Jejím ředitelem se stal Martin Mesršmíd, dlouhodobý vrcholový manažer antivirové firmy Avast.





„Digitalizace nezačíná teď, je tu od 90. let. Teď se jedná o to, abychom se poučili z chyb, které se udělaly,“ řekl ve Sněmovně při představení svých plánů. „Odborníci, kteří se na budování eGovermentu podíleli dodnes, budou posíleni novými kolegy, kteří nás znalostně a kapacitně posunou na novou úroveň,“ dodal.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš upozornil na to, že DIA bude mít na starosti také datové schránky a systém základních registrů. Uživatelům datovek se už začíná po přihlášení objevovat upozornění, že se správce schránek mění. „Před DIA stojí další etapa obnovy základních registrů, loni byla obnovena část infrastruktury a navýšen výkon. To přineslo zrychlení komunikace a umožnilo to i vytvářet nové datové schránky až desekrát rychleji,“ dodal Bartoš.

Bartoš na dotaz Lupy také korigoval svůj dřívější tweet, kterým slíbil změnit zákon tak, že se u fyzických osob bude zobrazovat datum jejich narození. „Budeme se snažit, aby sada těch informací, které mohou vést k nepříjemnostem, byla co nejmenší. U fyzických osob prosazuji model opt-in, aby zveřejňování údajů bylo založeno na dobrovolnosti,“ upřesnil s tím, že u podnikatelů jsou všechny tyto údaje dohledatelné roky, například v systémech ARES nebo registru živnostenského podnikání.

„U seznamů zpřístupněných ve formátu otevřených dat, je to na větší revizi. Je otázkou, jestli v této podobě takto široce mají být data přístupná,“ řekl Bartoš. Podle něj ale není prioritním cílem nyní provádět audit veškerých registrů.

DIA je dalším ústředním orgánem státní správy. Jako taková má oproti ministerstvu vnitra posílené kompetence a vlastní rozpočtovou kapitolu. Prosazovat má strategii Digitální Česko. Jejím prostřednictvím se má Česko posunout v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) do první poloviny evropských zemí.

Vloni se ČR umístila až na 19. místě z 27 zemí. V oblasti digitálních veřejných služeb skončila dokonce až 23. Česko tak výrazně zaostává za průměrem EU.