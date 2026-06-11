Začíná fotbalové mistrovství světa. Přenosy si rozdělí ČT sport a Nova Action

Největší fotbalový šampionát v historii začíná dnes v USA, Kanadě a Mexiku a potrvá do 19. července. Čeští diváci ho budou sledovat na programu ČT sport, internetové stanici ČT sport Plus a na komerční stanici Nova Action. Česká reprezentace vstoupí do turnaje hned zítra zápasem s Jižní Koreou.
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ČT sport a ČT sport Plus
Česká televize odvysílá z mistrovství více než 50 přímých přenosů. S výjimkou několika zápasů základní skupiny doprovodí každý vysílaný duel studio. Každé ráno zařadí souhrn předchozího dne a noci, od sestřihů utkání přes reakce na sociálních sítích až po zajímavosti z dějiště.
Zápasy českého týmu bude ČT sport komentovat z pražského studia, na místě ale budou pracovat dva štáby, které se mají pohybovat mezi reprezentačním kempem v Dallasu a jednotlivými dějišti. „Prioritou je pro nás mapovat českou cestu turnajem, tedy zaměříme se na český národní tým,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Redaktory na místě budou David Kozohorský a David Kalous, expertní pohled nabídnou Karel Poborský a Michal Kadlec. Studia povedou Petr Kubásek a Jan Lutonský, mezi komentátory patří Jaromír Bosák, Vlastimil Vlášek, Jiří Štěpán, Lukáš Kaleta a Ondřej Prokop. Ve studiích se objeví i bývalí reprezentanti a trenéři, mimo jiné Marek Jankulovski, Vladimír Šmicer nebo Tomáš Janotka, a také biatlonista Michal Krčmář.
Novinkou je paralelní stream Match Buddy, který kombinuje živé statistiky a multiview, tedy simultánní pohled z několika kamer. U českých zápasů ho doplní komentář datového analytika a divák si sám zvolí, jak chce zápas sledovat. „Diváci dostanou hlubší kontext, analytický pohled expertů i silné příběhy přímo z dějiště turnaje,“ popsal ředitel sportovní divize ČT Jiří Ponikelský.
ČT sport chystá na webu i v aplikaci množství krátkých videí s nejzajímavějšími akcemi a góly, fotbalový AZ kvíz a nového průvodce turnajem s interaktivní mapou, 3D modely stadionů a přehledem všech týmů a skupin. Datovou analýzu a grafické vizualizace dodá společnost Opta.
U příležitosti desátého výročí podcastové tvorby přibydou další díly pořadu Fotbal fokus s reakcemi přímo z dějiště. Televize sáhne také do archivu předchozích šampionátů, které vysílala ještě Československá televize.
Nova a Oneplay
Skupina Nova nasadí přenosy především na Nova Action a studiem hodlá doprovodit 48 zápasů včetně českých. „Budeme pokrývat všechny zápasy a tou nejzazší mezí budou duely, které mají výkopy ve 3.00 ráno,“ vysvětlil šéfeditor fotbalových studií Martin Kubičík dělicí čáru, kterou stanice zvolila. Každému přenosu má 45 minut před výkopem předcházet předzápasové studio. „Máme zavedené to, že komentujeme ve dvou, čistě dva komentátoři, a to bude zachováno,“ doplnil šéfkomentátor fotbalové sekce Michal Jinoch.
Mimo český tým slibuje Nova exkluzivně všechny zápasy Skotska včetně duelu s Brazílií a chystá také dva zápasy Anglie včetně šlágru s Chorvatskem nebo úvodní utkání Argentiny s Alžírskem. Na Nova Action navíc každé dopoledne poběží souhrn z předchozího dne.
Na turnaj vyrazil jako reportér Vojtěch Tichava, který bude sídlit v Dallasu a kopírovat pohyb české reprezentace. Chce ukázat zákulisí šampionátu, jeho reportáže budou mimo jiné ve Sportovních novinách. Doplní ho Radek Mazal a další kolega pro sociální sítě. „Už jsme udělali takový první krůček před několika lety, když jsme vysílali světový šampionát z Kataru,“ připomněl šéf sportovního vysílání TV Nova Dušan Mendel s tím, že od té doby se stanice posunula hlavně v práci se sociálními sítěmi a v nabídce nad rámec samotných přenosů.
Tu má reprezentovat platforma Oneplay. Kromě živého vysílání ČT sport i kanálů Novy myslí na fanoušky, kteří kvůli časovému posunu nebudou sledovat přímé přenosy. Samotné přenosy poběží na volně dostupných kanálech. Oneplay se od jiných televizních platforem snaží odlišit funkcemi, které konkurence nenabízí: sestřihy klíčových okamžiků sestavovanými umělou inteligencí, statistikami a detailními rozbory. Přenosy a záznamy jsou na Oneplay uspořádané ve zvláštní sekci.
Českou reprezentaci čekají ve skupině tři soupeři. Vstup do turnaje obstará 12. června proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, 18. června nastoupí v americké Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu uzavře 25. června v Mexico City proti domácímu Mexiku.
Rozdělení přenosů mezi dvě televizní skupiny je důsledkem dohody o sublicenci. Česká televize odprodala část vysílacích práv na turnaj se 104 zápasy skupině Nova, stejně jako při minulém šampionátu v Kataru v roce 2022. Rozšířený formát klade vyšší nároky na vysílací kapacity i rozpočet a sublicence má veřejnoprávní televizi umožnit hospodárnější nakládání s penězi. „Umožní nám efektivně využívat svěřené finanční prostředky a optimalizovat náklady na televizní práva, aniž bychom rezignovali na kvalitu a rozsah nabídky pro diváky,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.
Rozdělení podle šéfa sportu Jiřího Ponikelského zároveň uvolnilo prostor pro další sportovní akce, které se s termínem šampionátu kryjí. „Základní princip rozdělení utkání zůstává stejný – fanoušci uvidí všechna utkání ve volně dostupném vysílání,“ dodal.
Zahajovací zápas, finále i všechny duely českého týmu odvysílají obě televize souběžně. Podrobné vysílací schéma ČT sport najdete v tabulce na webu České televize, na stránkách Novy je přehled zápasů vysílaných na Nova Action a na hlavní Nově.
Mistrovství světa 2026 je svým rozsahem historicky největší. Poprvé hraje 48 týmů místo dosavadních 32 a počet zápasů stoupl ze 64 na 104. Poprvé se také koná současně ve třech zemích a hostí ho 16 měst. Rozšíření otevřelo cestu zemím, které se dříve na vrchol dostávaly jen výjimečně, premiérovou účast si zajistily Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy a Curaçao. Česko se na světový šampionát vrací po 20 letech, naposledy na něm hrálo v roce 2006.
Program vysílání
|Datum
|Čas
|Utkání
|Fáze
|ČT
|Nova
|11. 6.
|21:00
|Mexiko – Jihoafrická republika
|skupina A
|ČT sport
|Nova Action
|12. 6.
|04:00
|Jižní Korea – Česko
|skupina A
|ČT sport
|Nova Action
|12. 6.
|21:00
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|skupina B
|Nova Action
|13. 6.
|03:00
|USA – Paraguay
|skupina D
|ČT sport
|13. 6.
|21:00
|Katar – Švýcarsko
|skupina B
|ČT sport
|14. 6.
|00:00
|Brazílie – Maroko
|skupina C
|ČT sport
|14. 6.
|03:00
|Haiti – Skotsko
|skupina C
|Nova Action
|14. 6.
|06:00
|Austrálie – Turecko
|skupina D
|Nova Action
|14. 6.
|19:00
|Německo – Curacao
|skupina E
|ČT sport
|14. 6.
|22:00
|Nizozemsko – Japonsko
|skupina F
|Nova Action
|15. 6.
|01:00
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|skupina E
|Nova Action
|15. 6.
|04:00
|Švédsko – Tunisko
|skupina F
|Nova Action
|15. 6.
|18:00
|Španělsko – Kapverdy
|skupina H
|Nova Action
|15. 6.
|21:00
|Belgie – Egypt
|skupina G
|ČT sport
|16. 6.
|00:00
|Saúdská Arábie – Uruguay
|skupina H
|ČT sport
|16. 6.
|03:00
|Írán – Nový Zéland
|skupina G
|ČT sport
|16. 6.
|21:00
|Francie – Senegal
|skupina I
|Nova Action
|17. 6.
|00:00
|Irák – Norsko
|skupina I
|ČT sport
|17. 6.
|03:00
|Argentina – Alžírsko
|skupina J
|Nova Action
|17. 6.
|06:00
|Rakousko – Jordánsko
|skupina J
|ČT sport
|17. 6.
|19:00
|Portugalsko – DR Kongo
|skupina K
|ČT sport
|17. 6.
|22:00
|Anglie – Chorvatsko
|skupina L
|Nova Action
|18. 6.
|01:00
|Ghana – Panama
|skupina L
|ČT sport
|18. 6.
|04:00
|Uzbekistán – Kolumbie
|skupina K
|Nova Action
|18. 6.
|18:00
|Česko – Jihoafrická republika
|skupina A
|ČT sport
|Nova Action
|18. 6.
|21:00
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|skupina B
|Nova Action
|19. 6.
|00:00
|Kanada – Katar
|skupina B
|Nova
|19. 6.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|skupina A
|ČT sport
|Nova Action
|19. 6.
|21:00
|USA – Austrálie
|skupina D
|ČT sport
|20. 6.
|00:00
|Skotsko – Maroko
|skupina C
|Nova Action
|20. 6.
|02:30
|Brazílie – Haiti
|skupina C
|ČT sport
|20. 6.
|05:00
|Turecko – Paraguay
|skupina D
|ČT sport
|20. 6.
|19:00
|Nizozemsko – Švédsko
|skupina F
|ČT sport
|20. 6.
|22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|skupina E
|Nova Action
|21. 6.
|02:00
|Ekvádor – Curacao
|skupina E
|ČT sport
|21. 6.
|06:00
|Tunisko – Japonsko
|skupina F
|ČT sport
|21. 6.
|18:00
|Španělsko – Saúdská Arábie
|skupina H
|Nova Action
|21. 6.
|21:00
|Belgie – Írán
|skupina G
|ČT sport
|22. 6.
|00:00
|Uruguay – Kapverdy
|skupina H
|ČT sport
|22. 6.
|03:00
|Nový Zéland – Egypt
|skupina G
|Nova Action
|22. 6.
|19:00
|Argentina – Rakousko
|skupina J
|Nova Action
|22. 6.
|23:00
|Francie – Irák
|skupina I
|ČT sport
|23. 6.
|02:00
|Norsko – Senegal
|skupina I
|Nova Action
|23. 6.
|05:00
|Jordánsko – Alžírsko
|skupina J
|ČT sport
|Nova Action
|23. 6.
|19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|skupina K
|Nova Action
|23. 6.
|22:00
|Anglie – Ghana
|skupina L
|ČT sport
|24. 6.
|01:00
|Panama – Chorvatsko
|skupina L
|Nova Action
|24. 6.
|04:00
|Kolumbie – DR Kongo
|skupina K
|Nova Action
|24. 6.
|21:00
|Bosna a Hercegovina – Katar
|skupina B
|ČT sport
|24. 6.
|21:00
|Švýcarsko – Kanada
|skupina B
|Nova Action
|25. 6.
|00:00
|Maroko – Haiti
|skupina C
|ČT sport
|Nova Action
|25. 6.
|00:00
|Skotsko – Brazílie
|skupina C
|Nova Action
|25. 6.
|03:00
|Česko – Mexiko
|skupina A
|ČT sport
|Nova Action
|25. 6.
|03:00
|Jihoafrická republika – Jižní Korea
|skupina A
|ČT2
|Nova
|25. 6.
|22:00
|Curacao – Pobřeží slonoviny
|skupina E
|ČT sport
|25. 6.
|22:00
|Ekvádor – Německo
|skupina E
|Nova Action
|26. 6.
|01:00
|Japonsko – Švédsko
|skupina F
|Nova
|26. 6.
|01:00
|Tunisko – Nizozemsko
|skupina F
|ČT sport
|26. 6.
|04:00
|Paraguay – Austrálie
|skupina D
|ČT sport
|26. 6.
|04:00
|Turecko – USA
|skupina D
|Nova Action
|26. 6.
|21:00
|Norsko – Francie
|skupina I
|ČT sport
|26. 6.
|21:00
|Senegal – Irák
|skupina I
|27. 6.
|02:00
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|skupina H
|Nova Action
|27. 6.
|02:00
|Uruguay – Španělsko
|skupina H
|ČT sport
|27. 6.
|05:00
|Egypt – Írán
|skupina G
|ČT sport
|27. 6.
|05:00
|Nový Zéland – Belgie
|skupina G
|Nova Action
|27. 6.
|23:00
|Chorvatsko – Ghana
|skupina L
|ČT sport
|27. 6.
|23:00
|Panama – Anglie
|skupina L
|Nova Action
|28. 6.
|01:30
|DR Kongo – Uzbekistán
|skupina K
|ČT sport
|28. 6.
|01:30
|Kolumbie – Portugalsko
|skupina K
|Nova
|28. 6.
|04:00
|Alžírsko – Rakousko
|skupina J
|Nova Action
|28. 6.
|04:00
|Jordánsko – Argentina
|skupina J
|ČT sport
|28. 6.
|21:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|29. 6.
|19:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|29. 6.
|22:30
|šestnáctifinále
|ČT sport
|30. 6.
|03:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|30. 6.
|19:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|30. 6.
|23:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|1. 7.
|03:00
|šestnáctifinále
|Nova
|1. 7.
|18:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|1. 7.
|22:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|2. 7.
|02:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|2. 7.
|21:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|3. 7.
|01:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|3. 7.
|05:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|3. 7.
|20:00
|šestnáctifinále
|Nova Action
|4. 7.
|00:00
|šestnáctifinále
|ČT sport
|4. 7.
|03:30
|šestnáctifinále
|Nova Action
|4. 7.
|19:00
|osmifinále
|ČT sport
|4. 7.
|23:00
|osmifinále
|Nova Action
|5. 7.
|22:00
|osmifinále
|ČT sport
|6. 7.
|02:00
|osmifinále
|Nova Action
|6. 7.
|21:00
|osmifinále
|Nova Action
|7. 7.
|02:00
|osmifinále
|ČT sport
|7. 7.
|18:00
|osmifinále
|Nova Action
|7. 7.
|22:00
|osmifinále
|ČT sport
|9. 7.
|22:00
|čtvrtfinále
|ČT sport
|10. 7.
|21:00
|čtvrtfinále
|Nova Action
|11. 7.
|23:00
|čtvrtfinále
|Nova Action
|12. 7.
|03:00
|čtvrtfinále
|ČT sport
|14. 7.
|21:00
|semifinále
|Nova Action
|15. 7.
|21:00
|semifinále
|ČT sport
|18. 7.
|23:00
|zápas o 3. místo
|ČT sport
|Nova Action
|19. 7.
|21:00
|finále
|ČT sport
|Nova Action
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