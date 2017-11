 »  Mobile Internet Forum 2017: se sítěmi 5. generace přijde do ČR snad i čtvrtý operátor

Výroční konference Mobile Internet Forum 2017 se uskutečnila v úterý 31. října v docela nové budově „Five“, postavené na pražském Smíchově, na místě někdejší tramvajové vozovny. To nejdůležitější z celodenního programu shrnujeme:

Plný nástup mobilních dat drží v rukou operátoři



Autor: Charlie Choc Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ, na konferenci MIF 2017

Letošní zrušení roamingu prokázalo, že lidé ochotně využívají mobilního datového připojení, pokud se nemusí tolik hlídat, prohlásil Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ. Uvedl též, že přestože trvale klesá průměrná cena služeb, v segmentu domácností vzrostla průměrná tržba na uživatele („ARPU“) díky datovým balíčkům „až o 50 %“.

Jaromír Novák doufá, že se brzy dočkáme ceníkové nabídky neomezených dat – přestože některé služby už dnes operátoři nezapočítávají do tarifního objemu. Nechce však svou dceru učit „pokřivenému chování“: kterou ikonku spouštět bez obav a na kterou si dát pozor. Mobilní data považuje předseda Rady ČTÚ za „základní službu“.

Také si přeje, aby se v příštích letech podařilo český trh konečně otevřít pro čtvrtého operátora. Je přesvědčen, že „investiční potenciál na to v Česku je.“ Nakročeno mají Nordic Telecom 5G a. s. a PODA a. s. nákupem v aukci v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, tedy však v pásmu poměrně vysokém co do vlastností radiových vln. Význam pro národní pokrytí bude mít až dražba v uvolněném pásmu 700 MHz, chystaná na rok 2019, ovšem pokud vláda schválí využití pásma k veřejné službě.

K postavení virtuálních operátorů na českém trhu Jaromír Novák uvedl tolik, že jejich počet je v rámci Evropy vysoce nadprůměrný, avšak jejich podíl na trhu podprůměrný: jen 2,8 % SIM obsluhují virtuálové nepropojení majetkově s operátorem sítě.

Za stávajících podmínek nedokáží replikovat nabídku od primárních operátorů a dožadují se u ČTÚ regulatorního zásahu. Velkoobchodní přístup k mobilním službám však není vymezen Evropskou komisí jako „relevantní trh“ a není zatím regulován nikde v EU. ČTÚ jej však může vymezit sám – prvním krokem byl test tří kriterií („3K“), který zjistil 1. trvalé a značné překážky pro vstup na trh, 2. že trh nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a 3. že právo hospodářské soutěže nestačí k řešení nalezených problémů. Na vymezení trhu úřad pracuje: nyní běží lhůta na vypořádání obdržených připomínek.

5G jako „telekomunikační populismus“

‚To vyřeší 5G‘ je telekomunikační obdoba ‚ano, bude líp‘, bavil posluchače na konferenci Patrick Zandl. 5G slibuje latenci pod jednu milisekundu, rychlost 100 Mb/s pro mobily běžně, se špičkou až 1 Gb/s, a pro stolní modemy až 10 Gb/s. 5G uvažuje nárůst připojených zařízení na desetinásobek až stonásobek a nárůst datového objemu až desetitisícinásobný. Jen jaksi nemáme v České republice páteřní síť, která by tohle protáhla, podotkl Patrick.

Upozornil, že výrazná zlepšení může přinést teprve vydání 16 (rel16) standardu 3GPP až v roce 2019; vydání 15 naplánované na červenec 2018 má podle Patricka řešit v podstatě jen reimplementaci stávajících služeb poskytovaných mobilními sítěmi, aby síť 5G mohla s dostupným pásmem i latencí zacházet hospodárně podle zásady, že každá služba si vezme jen to, co skutečně vyžaduje; tak se 5G připraví na slibovaný výkon.

S komerčním nasazením přitom počítejme ještě asi s dvouletým opožděním po vydání standardů.

Patrick popsal 5G jako nikoli tažené zdola poptávkou od uživatelů, nýbrž navrhnované shora tak, aby pokrylo všechny uvažované scénáře užití mobilních sítí; standard to bude velmi složitý, řada subjektů bude protlačovat vlastní zájmy, a Patrick tuší, že 5G by proto mohlo „dopadnout jako WiMAX“: v zamýšlené úplnosti se nikdy neprosadit a být nakonec vývojově přeskočeno něčím příštím.

SPIR: Cílení reklamy je třeba zachovat

Údaje o početnosti české internetové populace přednesla na konferenci Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR. Čerstvá čísla shrnuje nedávno vydaná infografika (v PDF).

Kateřina Hrubešová upozornila na to, že z celkového počtu 7,3 milionů uživatelů je skoro 650 tisíc už jen čistě mobilních. A přidala další grafy, jež poskytla také čtenářům Lupy:

Pak se ve svém vystoupení zaměřila na mobilní reklamu. K té poznamenala, že ČR se sice může pochlubit skoro 80% meziročním nárůstem, avšak z velmi malého základu. Mobilní reklama se v Česku zatím neprodává dobře — inzerentům se nezamlouvá, že za své peníze získají jen malý formát.

Internetovou reklamu zatím blokuje 17 % českých uživatelů, ale míra blokace na mobilech roste meziročně o 40 %, varuje Kateřina Hrubešová.

Nakonec zmínila úsilí SPIR odvrátit výrazné zpřísnění evropského nařízení o ochraně soukromí v oblasti elektronických komunikací (takzvaného „ePrivacy“). Nyní navrhovaná podoba by prý „zařízla cílenou reklamu“, a tedy výrazně omezila účinnost reklamy, a tedy příjmy z reklamy pro vydavatele obsahu.

Evropský parlament však už schválil „přísné stanovisko“; sice většina českých europoslanců hlasovala proti, k čemuž je přesvědčoval SPIR. Argumenty SPIR jakožto oborového sdružení českého komerčního internetu naleznete na jeho webu.

Nové nařízení může ovšem vejít v platnost, jen shodne‑li se na konečné podobě Evropský parlament s Radou EU, na níž jsou zastoupeny národní vlády. SPIR doufá, že v Radě se podaří nařízení zmírnit tak, aby bylo k cílení reklamy přívětivější. Například na českém ministerstvu průmyslu a obchodu „jsou rozumní lidé“, prohlásila Kateřina Hrubešová.

Že Apple už omezil sledování podle cookies v prohlížeči Safari, to nemá velký vliv na měření v Česku, pro poměrně nízký podíl Applu na českém trhu, dodala Hrubešová.

NB-IoT dosáhne i do podzemních garáží

Technologický ředitel českého Vodafonu Milan Zíka přišel na konferenci představit síť NB‑IoT pro internet věcí. Vodafone nedávno ohlásil takřka úplné pokrytí České republiky a úmysl spustit síť komerčně už v prosinci.

Zíka připustil, že na trhu zatím není mnoho zařízení pro NB‑IoT, ale očekává, že to se začne lepšit už v příštím čtvrtletí. Sám modul má velikost asi pětikoruny a je vybaven zásuvku na běžnou SIM. Výroba stojí zatím kolem $10 za kus, ve Vodafonu však očekávají, že to ještě spadne na polovinu.

Pochlubil se, že v laboratorních podmínkách se už daří dosahovat životnosti baterky zhruba na deset let provozu, a to při odesílání řádově 100 až 150 zpráv denně. Signál zpravidla dosahuje dostatečně i do garáží nebo jiných prostorů jednu úroveň pod povrchem; druhou podzemní úroveň zatím Vodafone zkouší.

Nemnohým velkým zákazníkům chce Vodafone dodávat řešení napřímo, ale jinak počítá s rozvojem ekosystému partnerů.

Jak se obejdeme bez SIM?

Za T-Mobile vystoupil Jakub Slavík, „Development Senior Architect“, aby účastníkům konference vysvětlil, co je eSIM a proč je třeba, aby nahradila dosavadní SIM.

Další souvislosti v článku z července.

Jde o místo, a také o odolnost zařízení vůči vnějším vlivům, a vůbec o vyšší spolehlivost, jestliže se odstraní zdířka na SIM.

Namísto zasunutí SIM nahrajeme profil do vestavěného obvodu. Profilů půjde uložit mnoho, ale aktivní bude moci být v každém okamžiku jen jeden. Pokud byste dnes měli potřebu prohazovat různé SIM, s eSIM prostě přepnete profil.

Do nového zařízení dostanete svůj profil jakožto zákazníka určité sítě buďto tak, že obdržíte QR kód, který zařízením načtete, nebo profil pošle do zařízení sama síť. Do mobilu zakoupeného nikoli u operátora si takové zaslání budete moci vyžádat například v internetové samoobsluze. Vnitřní obvod má vlastní 32místný identifikátor, a ten zřejmě budete muset opsat do formuláře v samoobsluze.

Nyní v T‑Mobilu zapracovávají podporu pro eSIM do svých podnikových postupů; dostupnost pro zákazníky očekávají v polovině roku 2018.