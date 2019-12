 »  Monetizace dat o uživatelích Avastu, konec podpory Windows 10 Mobile a válka o vlastnictví NGINX

Úrazy způsobené či spojené s telefony se po uvedení iPhonu staly častější. Tedy alespoň takto to pojali v Cellphone-related head injuries became more common after the iPhone was released a jiný úhel pohledu je v Explosions, broken noses, Pokemon woe: study finds surge in phone injuries. Celé je to zajímavé v tom, že základem jsou lékařské statistiky (USA) úrazů, kde hrál roli mobilní telefon. Ať už že vás někdo poranil přímo telefonem, nebo jste si při koukání do displeje způsobili úraz sami. Například zlomený nos (33 % úrazů se týká hlavy), poškození mozku, ale najdou se i případy smrti. Počty úrazů navíc rok co rok stoupají. A nechybí ani úrazy v autě při řízení a současném hraní Pokémon GO. Scott Galloway říká šéfovi Twitteru „bylo toho dost“ a chce, aby odstoupil. Poslední kapkou bylo to, že se Jack Dorsey chystá přestěhovat do Afriky, ale těch problematických věcí s Twitterem je ve TWTR: Enough Already uvedeno hodně. Nutno podotknout, že je to jedno z nejlepších shrnutí toho, jaké problémy Twitter má (a jaké také způsobuje). Hromadná žaloba na TikTok službu viní ze skrytého shromažďování informací o uživatelích a jejich předávání do Číny. Tajné shromažďování se má týkat geolokace, věku, soukromých zpráv, telefonních čísel, kontaktů, pohlaví, historie v prohlížeči, IP adres a údajů o telefonu. ByteDance předávání popírá a data uživatelů mají být v bezpečí v USA ve Virginii a v záložní podobě v Singapuru. Viz Lawsuits pose new challenge for TikTok.