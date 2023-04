Morava mezi čipovou elitou, Evropa schválila Chips Act, z Číny po TikToku přichází další fenomény

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Jižní Morava se spojila s nejvýznamnějšími evropskými regiony na čipy. Vznikla aliance zahrnující například regiony, kde působí klíčoví hráči jako ASML, IMEC, Sasko a další. Podle jihomoravského radního Jiřího Hlavenky, který má projekt na starost, tento region patří mezi ty nejpokročilejší, mimo jiné díky továrně Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm nebo výrobcům elektronových mikroskopů. „Považuji to za velkou věc s obřím potenciálem pro českou ekonomiku, a to s dopady podobnými, jakými byly investice do zdejšího automobilového průmyslu,“ říká Hlavenka. Aliance chce mimo jiné vytěžit evropský Chips Act.

Evropský Chips Act zrovna prošel další fází, Evropská komise oznámila shodu na jeho podobě. Takzvaný zákon o čipech má mobilizovat 43 miliard eur soukromých a veřejných peněz na budování čipových továren na starém kontinentu. Prvotní verzi návrhu vyjednali Češi během svého předsednictví v Radě EU. Chips Act má zvýšit podíl produkce Evropy z aktuálních méně než deseti na dvacet procent do roku 2030.

Jednání Německa z TSMC o výstavbě továrny na čipy v Drážďanech pokročila. Ve hře je vytvoření společného podniku s firmou Bosch. Ta už v Drážďanech fabriku má. Vzniknout by mohla nová 28nm produkce pro automobilky. Tchaj-wanu se ale do akce zase tolik nechce, důvodem je křemíkový štít, drahé energie, nedostatek lidí a tak dále.

Reddit začne zpoplatňovat své API velkým hráčům. Chce tímto způsobem začít zpoplatňovat hromadu obsahu, který na této síti vytváří uživatelé. Ten mimo jiné využívají různé LLM sítě typu ChatGPT pro své trénování. Reddit má 430 milionů měsíčně aktivních uživatelů.





USA varují před dalšími čínskými internetovými službami. Tamní USCC upozornila na e-commerce platformy Temu a Shein, které vzaly útokem americký trh a válcují ho díky nízkým cenám módy. Američanům vadí, že tyto appky za slevy chtějí přístup k datům uživatelů nebo že údajně porušují duševní vlastnictví, využívají nucených prací a tak dále.

Microsoft si chystá vlastní AI čipy jako alternativu za Nvidii. Jde o projekt Athena. Podle The Information se mají vyrábět pomocí 5nm procesu u TSMC. Pro Microsoft je to po miliardových investicích do OpenAI další velká sázka na umělou inteligenci, respektive jazykové modely. OpenAI dle odhadů potřebuje kolem 30 tisíc grafik Nvidia A100 na komercionalizaci ChatGPT. Modely H100 se prodávají za 40 tisíc a více dolarů. Microsoft také vyvíjí různé čipy ARM.

Nvidia ukázala projekt na generování videí z textového zadání. Tedy takové Midjourney pro videa. Jde o kategorii Latent Diffusion Models (LDM) a konkrétně tato práce už vypadá velice dobře. K dispozici je i podrobná studie.

Huawei prezentovala motor pro elektroauta a s tím související nabíjení. Během pětiminutového nabíjení má zajistit dojezd 200 kilometrů. Energetika je pro čínskou firmu jednou ze strategií po zavedení amerických a dalších sankcí a zákazů. Huawei v této oblasti expanduje i v Česku. Mimo jiné pohání část vysílačů Vantage Towers (Vodafone).

Další ukázka toho, jak se na Huawei projevují zákazy. Britské pobočce v roce 2022 spadly tržby o 25 procent na 359 milionů liber, přičemž ještě v roce 2018 to bylo 1,3 miliardy liber.

A Seagate zaplatí americkým úřadům pokutu 300 milionů dolarů za to, že dodával disky Huawei. I přes embargo jich měl prodat za 1,1 miliardy dolarů, píše Reuters, a to mezi roky 2020 a 2021.

Další zástupci open source píší Evropské komisi, aby výrazně zvážila dopady takzvaného Cyber Resilience Actu. Údajně má udusit vývoj otevřeného softwaru v Evropě a vytvořit technologický a ekonomický risk pro celý kontinent.

Cloudové firmy z Evropy obvinily Microsoft, že zneužívá svého postavení v cloudu k navyšování cen. Microsoft to svádí na ekonomické ukazatele.

Evropští provozovatelé mají velké obavy o spolehlivé a cenově rozumné dodávky energií. Ukazuje to nová studie zahrnující 700 subjektů.

Američané a Britové varují, že Rusko aktivně cílí na zneužívání zranitelností v zařízeních Cisco. Aktivní je zejména skupina APT28 napojená na ruskou armádu.

Česká delegace navštívila nizozemský Haag, kde vyrostlo velké centrum pro kybernetickou bezpečnost. Region těží mimo jiné z více než 200 datových center, píše ExportMag.

Intel prodal svojí serverovou divizi. Kupcem je tchajwanský podnik MiTAC. Konkrétně jde o sekci Data Center Solutions Group, kde Intel nabízel vlastní konfigurace serverů. MiTAC mimo jiné vyrábí navigace Mio.

Intel nakonec nebude dělat čipy pro těžbu kryptoměn. Projekt skončil asi po roce od oznámení, takže konkurence pro další ASICy nevznikne. Firma se nyní prioritně soustředí na strategii IDM 2.0 a zakázkovou výrobu.

Prodejní a podpůrné týmy Amazon Web Services nyní tráví většinu času tím, že zákazníkům pomáhají dělat optimalizace jejich aplikací pro chod v cloudu. Řekl to výkonný ředitel AWS Andy Jassy. Jak známo, cloud není levný a téma FinOps a optimalizace je čím dál větší.

Trh s chytrými telefony se v prvním kvartálu propadl o 12 procent. Podle Canalysu jde o páté čtvrtletí v řadě poznamenané propady. Trh se má zároveň po post-covidovém propadu začít stabilizovat. Největším dodavatelem je s 22 procenty Samsung následovaný Applem (21 procent) a čínskou trojkou Xiaomi (11), Oppo (10) a Vivo (8).

Akcie ASML klesly, protože trh s čipy zpomaluje. Jediný světový výrobce strojů na produkci čipů postavených na EUV má ale stále plně zaplněné výrobní kapacity, nicméně se množí náznaky, že čipové šílenství utlumuje. ASML nadále rostou čísla.

Čínský výrobce paměťových čipů Changxin Memory Technologies se chystá na burzu v Šanghaji. Oceněn by měl být na 14,5 miliardy dolarů. CXMT je jedním z největších producentů DRAM storage čipů, konkuruje SK Hynix, Samsungu či Micronu.

AMD vydává grafiky Radeon Pro s architekturou RDNA 3. Podporují například DisplayPort 2.1, rozebírá Cnews.cz.

Raspberry Pi má nového investora, je jím Sony Semiconductor Solutions. Organizace bude spolupracovat na AI v optických senzorech. Spolupráce proběhla už dříve, třeba ve výrobě či nasazování kamerových čipů.

DataBricks vydávají jazykový model Dolly 2.0. Je open source pod licencí Apache 2.0, takže toto LLM s 12 miliardami parametrů lze použít také komerčně. Dolly je postavená na modelu Pythia. Více je na GitHubu.

Čínský Tencent si produkuje už desítky tisíc vlastních čipů na zpracování videa. Mají jméno Canghai a podporují H.264, HEVC a AV1. Tencent je používá pro streamovací služby videa.

Zoom kupuje irský startup Workvivo. Ten se zaměřuje na různé HR aktivity týmů, vnitrofiremní průzkumy a podobně, což chce Zoom integrovat.