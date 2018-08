 »  MPO dokončilo návrh přechodu na DVB-T2. Zmizel z něj požadavek na infokampaň

Na webu vlády se na konci července objevila finální verze technického plánu přechodu, který vypracovala koordinační expertní skupina při ministerstvu průmyslu a obchodu doplněná o zástupce ministerstva kultury, Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Předsedou této komise je Pavel Dvořák, který se z pozice předsedy ČTÚ aktivně podílel už na přechodu z analogového televizního vysílání na stávající DVB-T.



Autor: Karel Choc Pavel Dvořák na konferenci TVCON 2018.

Přechod by znamenal méně sítí

Zdůvodnění zdůrazňuje, že není možné provést prostý refarming, tedy pouhou záměnu uvolňovaných rádiových kmitočtů pásma 700 MHz za dostupné kanály beze změny vysílacího standardu z DVB-T na DVB-T2 bez dramatického negativního dopadu do dostupnosti zemského televizního vysílání prostřednictvím platformy DVB-T pro domácnosti i k negativním zásahům do stávajících komerčních smluv, a tedy i k negativním dopadům do mediálního trhu .

Podle citovaného dokumentu by totiž došlo k redukci počtu šířených DVB-T multiplexů, a to konkrétně ze čtyř na tři s částečně neúplným územním pokrytím (sníženým o cca patnáct až dvacet pět procent) a jednoho multiplexu s významně omezeným pokrytím, což bylo jeho autory vyhodnoceno jako nežádoucí z pohledu občanů .

Co se stane s infokampaní?

Z pohledu diváků je zajímavé, že z návrhu usnesení vypadl třetí odstavec, který ministryni průmyslu ukládal vyhodnotit informovanost obyvatel a realizovat informační kampaň ve vazbě na termíny vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T . Informační kampaň doprovázela už první proces digitalizace, kdy se přecházelo z analogového na digitální televizní vysílání DVB-T.



Foto: DigiZone Infohlídka oznamující konec analogové televize a přechod na DVB-T.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podrobnosti k plánované infokampani uvést poté, co vláda schválí technický plán přechodu, tedy koncem prázdnin. S vypínáním DVB-T se přitom v Praze počítá už po letošních Vánocích a vysílání svých HD programů vypne Česká televize během tří měsíců. Z hlediska informovanosti největší tuzemské aglomerace je tak nejvyšší čas.

Zůstává ČT a operátoři

Jediným informačním kanálem tak je v současnosti web ministerstva průmyslu, jehož sekce věnovaná DVB-T2 ale byla aktualizována naposledy v listopadu 2016. Propagaci nového vysílacího standardu se věnuje i Česká televize, a to jak formou spotů, tak i přímo ve svém vysílání. V souvislosti se změnami zákona o dani z přidané hodnoty ale veřejnoprávní televize další podobné aktivity nejspíše výrazně omezí.

Hlavní tíži komunikace přechodu tak kromě televizních stanic ponesou operátoři zemského vysílání, společnosti České Radiokomunikace a Digital Broadcasting. České Radiokomunikace nabízejí zájemcům o přechod seznam certifikovaných přijímačů, Digital Broadcasting zase ve své přechodové DVB-T2 síti nabízejí několik HD programů, které diváci v DVB-T nenaladí. Je ale otázkou, zda bude taková úroveň komunikace dostatečná pro masivní přeliv lidí od DVB-T k DVB-T2.