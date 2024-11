Musk chce upgradovat státní IT systémy, návrh na rozdělení Googlu, nový minipočítač od Microsoftu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Elon Musk se těší na své ministerstvo pro efektivitu a napsal, že vládní systémy běží na prehistorických počítačích a softwaru a že je potřeba upgrade. Řada věcí je stále v COBOLu a tak dále. Provoz a údržba ročně stojí 337 milionů dolarů. Tak uvidíme, kdo v této modernizaci bude vítězem a zda to bude Michael Dell, který se s Muskem v poslední době hodně kamarádí v dodávkách serverů pro xAI a podobně.

Spojené státy chtějí rozjet program podobný projektu Manhattan, ovšem pro umělou inteligenci. Projekt Manhattan vedl ke stvoření atomové bomby a jeho alternativa by měla vytvořit vysoce schopné AI systémy. Moc detailů zatím není k dispozici, je to ale i součást souboje s Čínou, která má také ambice. Čína už například vzala open source model Llama od Mety a ohnula si ho pro vojenské účely. To v USA vzbudilo nevoli. S AI souvisí i zpřísňované čipové sankce.

Rýsuje se plán, jak v USA rozbít Google. Návrh ministerstva spravedlnosti má zahrnovat prodej prohlížeče Chrome, potenciálně i systému Android. Jde o reakci na federální soud, podle něhož má Google monopol na trhu s vyhledávači a internetovou reklamou.





Chrome OS by údajně mohl migrovat do Androidu. Google prý pracuje na velkém projektu, který jeho počítačový operační systém sloučí s mobilním, aby se dále dalo pracovat efektivněji. Z Chrome OS má dorazit třeba podpora linuxových aplikací. Ale uvidíme, jak se to nakonec celé poslepuje, informace nejsou detailní. Google by staronový systém chtěl nasadit v noteboocích Pixel, se kterými už to s Chrome OS dříve zkoušel.

Když Německo trpí, tak vy také, slyšela Markéta Pekarová Adamová v Mnichově. Tápajícím ekonomikám mají pomoci i čipy. Předsedkyně sněmovny se vydala do Německa, které se bičuje za vypnutí jádra nebo podcenění digitálních technologií. Investice do čipů mají pomoci, rozjely se i užší debaty o spolupráci s Českem.

Je zde nový žebříček nejrychlejších superpočítačů na světě. Novou jedničkou je El Capitan instalovaný v USA. Výkon je až 1,7 exaflops. Dodavatelem je Hewlett Packard Enterprise (HPE) a stroj je kompletně postavený na AMD (Epyc 24C a Instinct MI300A). Také dvojka Frontier je od HPE a také využívá AMD. AMD už má v TOP 500 více instalací než Nvidia. HPE je i na třetím místě, Aurora už nicméně komponenty od Intelu. Evropa má v TOP 10 čtyři stroje, a to dva v Itálii a po jednom ve Švýcarsku a Finsku. Ovšem USA už provozuje tři exascale mašiny, Evropa nikoliv. Česká Karolina se propadla na 165. pozici, ale už se chystá nákup nástupce.

Microsoft má nový počítač, jmenuje se Windows 365 Link. Jde o tenkého klienta, do něhož se na dálku streamuje operační systém Windows 11. Testy začnou na podzim, prodeje odstartují v dubnu 2025, a to za cenu 349 dolarů. Link má rozměry 120 × 120 × 30 milimetrů, 8 GB RAM, 64GB úložiště a mobilní čip od Intelu.

Jsou zde první informace o Wi-Fi 8. Standard 802.11bn Ultra High Reliability by měl dorazit v roce 2028 a nebude tolik řešit navýšení rychlostí, jako spíše efektivitu sítě či menší rušení. Pásma budou stejná jako u sedmičky, tedy 6, 5 a 2,4 GHz s modulací 4096 QAM a s maximální šířkou kanálu 320 MHz.

AMD se daří v prodeji desktopových procesorů, vytlačuje tam Intel. Alespoň tato analýza obchodů ukazuje, že modrý tým má problém. AMD má ve formě i starší generaci AM4, jedničkou v prodejích je model 5700X, který vyjde na pěkné peníze. AMD nedávno vydala nejrychlejší herní procesor a hned se vyprodal.

LG vyrobila OLED monitor s frekvencí 480 Hz. Jde o model 27GX790A s velikostí 27” a rozlišením 1440p. Používá se technologie WOLED. Prodeje jsou zatím pouze v USA za tisíc dolarů.

Zde je ukázka toho, jak k Raspberry Pi 5 připojit grafickou kartu a zahrát si hry. Autor dokázal rozběhat AMD Radeon RX 6700 XT a ve 4K spustit třeba Doom Eternal nebo Red Dead Redemption 2. Procesor a 8 GB RAM jsou nicméně limitací.

Lenovo v Číně vydalo notebook s domácím procesorem. Jedná se o stroje X1 s CPU Zhaoxin KX-6000G. Zhaoxin může využívat licenci na x86, oproti západním konkurentům AMD a Intel je ale horší. Použitý procesor je vyrobený pomocí 16nm procesu, má čtyři jádra, frekvenci až 3,3 GHz nebo cache 4 MB. Na běžnou práci to ale stačí.

Čína staví novou továrnu na starší čipy za 4,6 miliardy dolarů. YMDE v ní zvládne 28nm produkci za využití 300mm waferů. Produkce má činit 370 tisíc waferů měsíčně, nájezd je očekáván do roku 2027.

Vstup Číny do výroby pamětí se projevuje i v poklesu cen. Tamní dva největší výrobci CXMT a Fujian Jinhua prodávají DDR4 za polovinu toho, co Samsung, SK Hynix a Micron. Ty už upozadily produkci a soustředí se na čipy s vyšším marží.

Huawei má poměrně velké plány ve vývoji vlastní AI čipů konkurujících Nvidii. Ascendy se nasazují v serverech domácích výrobců a vyrostl kolem nich softwarový ekosystém. Další sankční tlaky USA ale ukazují, že další rozvoj bude velice těžký.

Čínskému zakázkovému výrobci čipů SMIC v posledních měsících vyrostla hodnota akcií na dvojnásobek. SMIC je kromě jiného dodavatel Huawei, který zvládl 7nm proces. Akcie rostou kvůli tomu, že se na SMIC obrací čím dál více čínských firem, které kvůli sankcím nemohou vyrábět jinde. Pomáhají i masivní investice vlády do celého oboru. Ovšem je dobré se mít na pozoru. SMIC se u 7nm produkci potýká s velkou zmetkovostí a navíc stále nedokáže naběhnout na 5nm proces.

Lenovo plánuje více vyrábět mimo Čínu. Má obavy z toho, že Donald Trump zavede cla až 60 procent na dovoz z Číny. Firma se tak bude snažit více diverzifikovat dodavatelský řetězec. Lenovo je ve schizofrenní situaci, má totiž sídla v Číně i USA. U nás firmu prověřoval NÚKIB, ale nabito nemá. O historii společnosti v naší reportáži z Pekingu.

Supermicro nakonec zřejmě nebude muset odejít z burzy. To firmě hrozilo, když přišla o auditora kvůli nejasnostem kolem účetnictví. Novým auditorem se stala firma BDO USA. Supermicro zveřejní výroční zprávu za fiskální rok 2024 a první kvartál 2025. Akcie výrazně vyskočily, takže kdo zaspekuloval, vydělal.

Nvidia v posledním čtvrtletí zdvojnásobila čistý zisk na 19,3 miliardy dolarů. Tržby přidaly 94 procent. Je to hnané zájmem o AI čipy. Nicméně růst zpomalil, což začalo vytvářet obavy mezi investory. Evropská centrální banka varovala před možnou bublinou spojenou s AI.

TSMC příští rok postaví 10 globálních továren a zvýší výdaje až na 38 miliard dolarů. Posílení se mimo jiné dočká CoWoS, což bývá časté úzké hrdlo. Hlavní investice lze kromě Tchaj-wanu čekat v Japonsku a USA. V Evropě běží projekt na starší výrobní procesy.

Microsoft pokračuje v rozšiřování vývoje vlastních čipů do cloudu. Nově má Boost pro akceleraci storage, navazuje na Cobalt (CPU) a Maia (AI akcelerátor). Microsoft také s AMD pracuje na čipu zahrnujícím HBM. Čtyři dohromady mají dát paměťovou propustnost 7 TB/s.

ROG Phone 9 a ROG Phone 9 Pro jsou nové herní telefony od Asusu. V základu mají čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite s propracovaným chlazením a 5800mAh baterií.

Evropští poskytovatelé cloudu budou dohlížet na Microsoft a jeho praktiky kolem Azure. Organizace CISPE se v rámci nového projektu zaměření na softwarové licence. Evropské firmy si dlouhodobě na Microsoft stěžovaly a ten se zavázal k ústupkům. CISPE se rovněž chce podrobněji zaměřit na VMware.

Trh s paměťovými čipy HBM se podle Bloombergu může dostat až na 130 miliard dolarů. Aktuálně se čeká na čtvrtou generaci, tedy HBM4. Nvidia urguje výrobci, aby s ní přišli co nejdříve. Trhu dnes vládne SK Hynix následovaný Micronem a Samsungem. HBM se rozjely díky nástupu AI akcelerátorů.

Google vydal první vývojářské preview Androidu 16. Kódové označení je Baklava, stále tedy vidíme pozůstatky označování po cukrovinkách. Testovat mohou majitelé Pixelů. Android 16 se má dočkat šesti testovacích verzí.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: