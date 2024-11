Musk dostane vlastní úřad, bitcoin a krypto na rekordu, Číňan vynášel informace o čipech v taškách

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Elon Musk dostane ve vládě Donalda Trumpa vlastní úřad. Chápat to lze i jako odměnu za výraznou podporu při volbách. Půjde o nový úřad označovaný jako „ministerstvo pro vládní efektivitu“ (Department of Government Efficiency). Zkratka je DOGE, což je Muskova oblíbená kryptoměna. Musk má prý propustit mnoho tisíc úředníků napříč různými resorty. Podobně po akvizici zredukoval Twitter, dnes X. Uvidíme, zda to celé není nějaký trolling. Musk každopádně bude mít další job, například vedle Tesly či SpaceX, zavání to i střetem zájmů. Zajímavé dění také nejspíše bude kolem TikToku, Trump chce zamezit jeho zákazu v USA. Mimo jiné proto, že se na této síti stal populárním.

Hodnota trhu s kryptoměnami poprvé přesáhla tři biliony dolarů. Spočítala to společnost CoinGecko. Krypto leze nahoru díky vítězství Trumpa v amerických volbách, který této oblasti slíbil podporu. Například bitcoin je na více než 90 tisících dolarech, což je historické maximum.

Evropané ročně tráví 575 milionů hodin klikáním na lišty s informacemi o cookies. Alespoň podle čísel Simple Analytics, která dodává, že se tím snižuje produktivita. Pro mě osobně jsou tyto lišty nejhorší vynález v dějinách internetu.





TSMC a Samsung musí přestat do Číny dodávat AI čipy vyrobené pomocí 7nm a nižších procesů. Jde o další kolo amerických sankcí. Šanghajská SMIC sice umí vyrábět 7nm čipy, potýká se ale s velkou zmetkovostí. Čína také nakupuje další polovodičové vybavení, aby toho co nejvíce stihla před příchodem Trumpa.

Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že Čína v technologiích dohání Západ a že je třeba přestat si v USA a Evropě dělat iluze, že asijská mocnost zaostává. I proto USA vůči Číně zintenzivňují technologicko-obchodní válku. Je otázkou, co se stane po nástupu Trumpa, odhaduje se ještě tvrdší přístup – když Čína nenabídne pro Trumpa nějaký zajímavý deal. A jedna ze zajímavých čínských inovací: Huawei vytvořila magneticko-elektrický disk (MED) pro archivování dat.

Spojené státy potvrdily, že hackeři napojení na čínský stát pronikli do amerických telekomunikačních sítí. Vyšetřování probíhá už několik týdnů. Hackeři měli získat přístup k datům zákazníků či citlivé komunikaci, a to zejména osob spojených s veřejným životem. FBI a CISA nezveřejnily jména napadených operátorů, má ale jít o AT&T, Lumen (CenturyLink) nebo Verizon.

Čínský občan se pokoušel z jihokorejského výrobce pamětí SK Hynix vynést tisíce vytištěných stránek s technickými a obchodními tajemstvími. Donést je měl ke svému novému zaměstnavateli, firmě Huawei. Byl za to odsouzen. Jde o další z příkladů, jak se Čína snaží rozvinout svůj polovodičový sektor i skrze průmyslové krádeže. Zároveň se objevují informace, že čínská firma CXMT rozjíždí produkci pamětí DDR5.

TSMC nesmí vyrábět nejmodernější čipy mimo domovský Tchaj-wan. Aktuálně se mluví o budoucí 2nm produkci. Tchaj-wan chce klíčové technologie nechat u sebe, důvodem je takzvaný křemíkový štít jako obrana proti Číně, která vůči ostrovu stupňuje výhrůžky. Je pravděpodobné, že aktuální zákaz 2nm produkce časem padne, protože už nebude nejvyspělejší a přijdou menší procesy. TSMC ostatně v Arizoně na rok 2028 plánuje rozšířit produkci právě na 2nm a 3nm procesy. TSMC zároveň míří na stoprocentní vytíženost současných 5nm (hlavně Nvidia Blackwell) a 3nm linek (Apple, Qualcomm a další).

Musíme vytvořit čipový Airbus. Ztratili jsme kontakt s moderními technologiemi, zní z Evropy. Airbus díky spolupráci více zemí vytvořil konkurenci pro americký Boeing, proto padají návrhy udělat něco takového kolem čipů. Starý kontinent aktuálně nemá žádnou produkci nejvyspělejších čipů a ani se jí asi nedočká. Intel totiž odložil projekt za 30 miliard eur v Německu a je možné, že továrna vůbec nevznikne. Například produkce AI čipů a řetězec s tím spjatý se tak Evropě vyhýbá.

Na burzu míří dvě technologické evropské firmy. Švédský fintech Klarna už podal dokumenty k SEC a úpis chce udělat v USA. Klarna měla v minulosti hodnotu 46 miliard dolarů, v roce 2022 ale spadla na 6,7 miliardy dolarů, mimo jiné vlivem zvyšování úrokových sazeb a poklesu technologického sektoru. IPO by mohlo cenu stanovit na 15 až 20 miliard dolarů. A francouzský LightOn má být první evropský burzovní startup zaměřený na generativní AI. Chystá se na burzu Euronext v Paříži. LightOn poskytuje nástroj pro práci s LLM. Ocenění bude nízké, asi 50 milionů eur.

České IT firmy začal po Budníkovi, Komárkovi a Cíglerovi nakupovat nový fond exmanažera Sberbank. V plánu je dělat jeden až dva lokální nákupy ročně, hlavně v oblasti distributorů ICT a infrastruktury.

Prodal firmu Avastu a teď v Česku vyrábí zařízení, které nahradí mobily v přihlašování do bankovních účtů. Wultra Petra Dvořáka se spoléhá na nástup regulace PSD3, v rámci níž banky budou muset zavést i jiné ověřování než skrze telefony. Zařízení Talisman určené pro tyto účely se kompletně vyrábí v Česku.

VMware uvolňuje nástroje Fusion a Workstation zdarma. Týká se to osobního, vzdělávacího i komerčního použití. Verze Pro těchto virtualizačních softwarů už nebude v prodeji. Končí také podpora, dojede pouze ta u již zaplacených předplatných.

Solidigm přichází s největším SSD diskem na světě. Model D5-P5336 má kapacitu 122 TB a rychlosti 7400 (čtení) a 3200 MB/s (zápis). Určen je například pro AI servery. Vyžadován je řadič kompatibilní s NVMe 2.0 a 3D QLC NAND (192 vrstev).

Nvidia zřejmě postupně ukončuje výrobu aktuální generace karet RTX 4000. Pokračovat by zatím měla produkce 4050 a 4060. Zbytek už se přepíná na produkci blížící se série RTX 5000, která by měla být oznámena v lednu na CESu.

Nvidia vydala ostrou verzi své Nvidia App. Jde o desktopovou náhradu GeForce Experience s více funkcemi nebo novým vzhledem. A zatím se zdá, že k instalaci nových ovladačů není potřeba přihlášení k účtu, takže sláva.

Hewlett Packard Enterprise nacpala do jednoho racku 224 GPU Nvidia Blackwell a přes osm tisíc jader Grace CPU. Jde o nový model Cray EX chlazený tekutinou.

Do stavby datacenter hlavně pro AI a cloud šlo v USA podle Morgan Stanley jen v září 29 miliard dolarů. Meziročně je to o polovinu více, trend AI clusterů tedy stále jede. V příštím roce mají velké technologické firmy na datacentra dát asi 250 miliard dolarů. I proto chystají rozjezd vlastních jaderných elektráren. Evropa takto ve velkém nejede, například v ČR na clustery s Nvidiemi chybí infrastruktura.

Japonská vláda nalije dalších 65 miliard dolarů do podpory výroby čipů. Částka bude rozložena do roku 2030. V příštích 10 letech by to mělo přinést investice až 300 miliard dolarů. Japonsko už dříve schválilo balíček s 26 miliardami dolarů, díky čemuž v zemi staví TSMC, Micron a další. Investuje i domácí Kioxia, která se zároveň chystá na upsání akcií na burze v Tokiu. Nyní spadá pod Bain Capital. Hodnota při IPO by se měla dostat na 10,3 miliardy dolarů.

Amazon uvolňuje pro výzkumníky cluster se 40 tisíci AI čipy Trainium. To jsou vlastní čipy, které si AWS vyvíjí interně jako alternativu k Nvidii a nabízí je v rámci cloudových instancí.

Nokia kupuje firmu Rapid dříve známou jako RapidAPI. Ta se soustředí na zavádění aplikačních rozehraní. Nokia díky tomu chce operátorům umožnit otevřít API k jejich sítím. Tyto aktivity se sdružují pod Open Gateway s tím, že mají operátorům otevřít nové zdroje příjmů.

Red Hat získal společnost Neural Magic. Jde o startup, který optimalizuje AI modely, aby mohly lépe běžet na konvenčních procesorech a grafikách.

Startup Writer získal investici 200 milionů dolarů, ohodnocen byl na 1,9 miliardy dolarů. Jde o další příspěvek do rozjetého světa generativní AI. Tento software například umožňuje zabudovat AI do firemních procesů a navázat ji na interní data.

Deutsche Telekom neuspěl s žalobou na převzetí Liberty Global operátorem Vodafone. Žalobu odmítl evropský soudní dvůr, který potvrdil stanovisko Evropské komise. Pod Liberty Global spadala i tuzemská síť UPC, dnes už funguje pod značkou Vodafone.

Vyšel .NET ve verzi 9. Primárně opravuje chyby, zlepšuje výkon, vylepšení se týkají jazyků C#, F#, ASP.NET Core, .NET MAUI, ML.NET či EF Core.

