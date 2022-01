Může evropský regulátor ESMA zakázat těžbu kryptoměn?

Pokud vám to náhodou uniklo, tak minulý týden se místopředseda Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA) Erik Thedéen postaral o pořádný rozruch. V rozhovoru pro Financial Times vyzval k zákazu těžby kryptoměn, tedy dosahování distribuovaného konsensu pomocí geniálního vynálezu „důkazu prácí“ (proof of work, PoW).

Důvodem navrhovaného zákazu má být, jak jinak, vysoká energetická náročnost těžby, která nekoresponduje se současným záměrem udělat do roku 2050 celou Evropu klimaticky neutrální. Je ale něco takového vůbec v kompetencích úřadu, který má dohlížet spíše na zajištění stability finančního systému Evropské unie?

Thedéenův osobní problém

Thedéen je ve své roli místopředsedy ESMA poměrně velmi krátce, konkrétně od poloviny loňského prosince, byť v radě úřadu zasedá od roku 2018. A rozhodně se nedá říci, že by jeho názor reprezentoval oficiální postoj úřadu.

Od roku 2015 působí také ve funkci generálního ředitele FI, což je švédský národní úřad pro finanční dohled, který reguluje bankovní sektor, pojišťovnictví a sektor cenných papírů ve Švédsku. A právě v této roli se v minulosti opakovaně stal miláčkem médií kvůli svému negativnímu postoji k bitcoinu a proof of work kryptoměnám.

Doma se svým postojem ovšem Thedéen poprvé narazil a od té doby zkouší štěstí alespoň v Evropě. Thedéen a Björn Risinger, ředitel švédské agentury pro ochranu životního prostředí, například loni v listopadu vyzvali prostřednictvím otevřeného dopisu Evropskou unii k zákazu těžby kryptoměn, jde tedy o stále stejnou osobní agendu.

„Nejčastější metoda tvorby kryptoaktiv vyžaduje obrovské množství elektřiny a vytváří velké emise CO2. Jejich tvůrci proto chtějí využívat více obnovitelné energie a zvyšují svou přítomnost v severském regionu. Švédsko ale potřebuje obnovitelnou energii pro klimatickou transformaci svých základních služeb a její zvýšené využívání těžaři ohrožuje naši schopnost splnit Pařížskou dohodu. Energeticky náročná těžba kryptoaktiv by proto měla být zakázána,“ tvrdí oba seveřané ve svém dopise.

„Vyzýváme proto EU, aby zvážila celoevropský zákaz energeticky intenzivních metod těžby kryptoměn. Existují další metody těžby kryptoaktiv, které také mohou být využity pro Bitcoin a Ethereum, které ale zredukují energetickou spotřebu o 99,95 procent při zachování funkcionality,“ uvádějí dále v odpise.

Je pozoruhodné, jak oba muži na tomto jediném odstavci prokazují svoji naprostou nekompetenci ohledně základních principů fungování PoW kryptoměn. Například termín těžba, který používají, jak se jim zachce, je ve skutečnosti vždycky synonymem pro PoW a z principu nemůže být energeticky nenáročný. Respektive může, ale pak postrádá veškerý smysl, neboť neplní svoji základní roli, a to zabezpečovat nezaměnitelnost transakcí v blockchainu.

Snížit energetickou spotřebu o 99,95 procent a zachovat přitom funkcionalitu a stejnou úroveň bezpečnosti sítě je prostě naprostý nesmysl. Autoři mají pravděpodobně na mysli alternativní metody dosahování distribuovaného konsensu, jako je například proof of stake (PoS).

Jak jsme si ale na Lupě vysvětlili v článku Veřejné blockchainy pod útokem: jak se přepisuje historie věnovanému útokům na proof of stake blockchainy, ani sofistikované moderní PoS systémy zatím nepředstavují plnohodnotnou náhradu za robustní proof of work síť, jakou disponuje třeba autory zmiňovaný Bitcoin.

Může ESMA regulovat použití proof of work?

Tady je odpověď celkem jednoduchá. Musíme ale nejprve pochopit, jaký má Evropský úřad pro cenné papíry a trhy účel. ESMA je nezávislé regulatorní těleso Evropské unie, které sleduje dva hlavní cíle – stabilitu evropského finančního systému a ochranu investorů.

Toho má úřad dosahovat skrze vyhodnocování rizik pro finanční stabilitu, trhy i investory, tvorbou jednotného souboru pravidel pro finanční trhy unie a přímým dohledem nad ratingovými agenturami a depozitáři cenin.

Kryptoměny a zejména stablecoiny se tedy její gesce beze sporu dotýkají a budou dotýkat čím dál víc, rozhodně ovšem ne v tom smyslu, že by měla rozhodovat o tom, zda jsou pro Evropu dostatečně zelené.

Jediný energetický problém, který by ESMA měla řešit, je opravdu důkladné prošetření možné manipulace na trhu s emisními povolenkami. K té se nicméně ESMA již vyjádřila a dává od problému raději ruce pryč.