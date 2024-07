Na iPhonech půjde platit Google Pay, údajný průlom OpenAI v AI, Čech natočil reklamu pro Apple

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

OpenAI podle Bloombergu dosáhla prozatím veřejně neoznámeného průlomu ve vývoji umělé inteligence. Chatbota měla dostat na úroveň Reasoners, což je druhá z pěti úrovní na cestě k takzvané obecné umělé inteligenci (AGI). Reasoners mají zvládat řešení problémů na lidské úrovni. Aktuální boti jsou na úrovni jedna, což znamená schopnost smysluplné konverzace. OpenAI také vypustila model GPT-4o mini.

Nvidia a francouzský Mistral AI oznámily model Mistral NeMo 12B. Ten lze nasadit ve firemním prostředí a používat ho pro programování, sumarizaci, chatování a další účely. Model byl vydán pod licencí Apache 2.0.

Apple zpřístupní možnost NFT plateb na iPhonech konkurenci. Je to výsledek jednání firmy s Evropskou komisí. Zřejmě se tedy dočkáme například Google Pay. Půjde o emulaci hostitelské karty (HCE). Závazek má zatím trvat deset let.





I z Česka se dá dostat do nejvyšší ligy. První obchoďák tuzemského jednorožce Productboard se stal šéfem prodeje komerčním zákazníkům v OpenAI. Český startup ho vychoval pro velký byznys. Productboard dodává třeba Amazonu, JPMorgan Chase, Salesforce.com a brzy nejspíše také Applu.

Čeští vývojáři STRV spadli do ztráty. Dodavatelé mobilních a webových aplikací pro Porsche či Arnolda Schwarzeneggera pocítili propad trhu se startupy, což je důsledek zvýšení úrokových sazeb. Zejména technologický sektor musel ve velkém propouštět, včetně Productboardu, a řada firem končí. STRV má startupy jako hlavní klientelu.

Naopak CDN77 Zdeňka Cendry zrychluje. Firma se stala šestým největším hráčem na trhu s CDN sítěmi na světě, na dosah má pátou pozici. Tržby by letos měly vyrůst o více než miliardu na asi 4,5 miliardy korun.

Český režisér Ivan Zachariáš vytvořil reklamu pro Apple. Ta se soustředí na webový prohlížeč Safari a jeho funkce pro soukromí. Apple v minulosti také natočil několik reklam v Praze.

NATO pracuje na systému schopném odklonit internetový přenos do vesmíru. Má jít o takovou zálohu podmořských kabelů, což je klíčová, ale zároveň zranitelná část internetu. Kromě jiného může být cílem útoků, zájem na tom má Rusko, které pro monitoring podmořských kabelů vyvinulo sonar. NATO schválilo projekt HEIST, do něhož pošle 400 milionů dolarů. Má umět přesměrovat přenosy na družice. Kromě vědců se zapojí firmy jako Viasat či Sierra Space. Vojenské zpravodajství v minulosti udělalo analýzu situace kolem podmořských kabelů, díky čemuž NATO zareagovalo.

Ruská internetová společnost Yandex dokončila prodej svých ruských aktiv. Operace se týká nizozemské entity Yandex NV, která ruský majetek prodala za 5,4 miliardy dolarů tamním investorům blízkým vládě. Jde o prodej pod cenou. Yandex je stále na burze Nasdaq, po ruské invazi na Ukrajinu se ale s akciemi neobchoduje. Firma stejně tak odpískala plány na rozjezd vývojového centra v Praze. Yandex NV má nyní působit pod názvem Nebius Group a chce se soustředit na mezinárodní byznys. Nedávno třeba vydal open source nástroj pro trénování LLM.

Kaspersky Lab se stahuje ze Spojených států. Ruský tvůrce kyberbezpečnostních aplikací reaguje na nedávno zavedený zákaz ze strany americké vlády. USA firmu viní z napojení na ruský režim a její produkty vidí jako nástroj pro špehování, dolování dat a podobně. Kaspersky po ruské invazi na Ukrajinu mizí i z Evropy včetně Česka, kde dlouhodobě podstřelovala ceny v zájmu získávání tržního podílu. Stejnou taktiku teď dělá na trzích typu Latinská Amerika, kam se přesouvá. Nízkými cenami tam komplikuje situaci třeba ESETu.

Americký prezidentský kandidát Donald Trump se opřel do TSMC a Tchaj-wanu. Řekl, že by Tchaj-wan měl za obranu ze strany USA proti Číně platit. Pro USA je tento ostrov klíčový, TSMC je totiž největší a nejvyspělejší zakázkový výrobce čipů na světě, dodává Applu, Nvidii, Qualcommu a dalším americkým firmám. Tchaj-wan tuto pozici používá jako křemíkový štít a jako nástroj pro pomoc ze strany spojenců. Trump dodal, že si TSMC váží a že tato firma sebrala sto procent amerického obratu v obchodu s čipy, což je tedy velice zkratkovité vyjádření. TSMC mezitím ohlásila kvartální růst tržeb o čtyřicet procent. Firma se chce i přes Trumpovy komentáře držet své strategie a predikuje, že nedostatek AI čipů přetrvá do roku 2025.

Trumpův kandidát na viceprezidenta J. D. Vance je koněm několika miliardářů ze Silicon Valley. Léta ostatně působil jako investor rizikového kapitálu do startupů. Je také populární v kryptokomunitě, je držitelem různých kryptoměn. Politickému růstu Vanceho pomohla jména jako Peter Thiel a další.

Huawei dokončila stavbu R&D komplexu za 1,4 miliardy dolarů. Jmenuje se Huawei Lianqui Lake R&D Center a nachází se u Šanghaje. Na ploše 1,6 milionu čtverečních metrů obsahuje kanceláře, vysokoškolské kampusy, všelijaké volnočasové aktivity a tak dále. Má jít o jedno z klíčových center Huawei zaměřené na 5G, nové technologie, cloud, AI a další. Zaměstnat má kolem třiceti tisíc lidí. Klíčové mají být rovněž práce na čipových technologiích, kde je Huawei hlavní tváří čínských snah v tomto oboru po uvalení amerických sankcí. Lupa dříve navštívila centrálu Huawei v Shenzhenu, takto vypadá:

Čína jen poslední měsíc vyprodukovala skoro pět milionů absolventů se vzděláním STEM. A řada vědeckých prací v USA je produkována čínskými expaty. Aneb téma, které znervózňuje USA.

Spojené státy znervózňuje ještě jedna věc: počet čínských studentů v Nizozemsku. Tamní ASML, monopol na dodávku strojů s EUV litografií na výrobu čipů, výrazně investuje do univerzity v domácím Eindhovenu, kde studují i návštěvníci z Číny. Americký velvyslanec se univerzity ptal, jak je to možné. Připomeňme, že ASML podléhá sankcím USA na vývoz nejmodernějších strojů do Číny. Na výsledcích ASML už se to projevuje. USA zároveň plánují sankce zpřísnit.

Čínské telekomunikační společnosti chtějí nakupovat více domácích čipů a procesorů. Jde o náhradu Intelu a spol. Pěkné vlákno je k tomu zde.

Čína vybuduje první testovací síť 6G na světě. Experimentální projekt má dosáhnout 6G přenosů na 4G infrastruktuře. Komerční nástup 6G se očekává někdy kolem roku 2030. Aktuálně se vede nejenom standardizační boj o to, kdo dodá nejvíce patentů a tak dále.

Vrhne se Huawei do Open RAN? Kvůli Německu možná ano. Němci minulý týden oznámili, že Huawei musí zmizet z jádra tamních sítí. Antény mohou zůstat, ovšem software, který je obsluhuje, nikoliv. Jak ukazuje náš rozhovor z tohoto týdne, například Deutsche Telekom se chce na Open RAN hodně zaměřit, i díky českému týmu. Je tedy možné, že pokud Huawei bude chtít s anténami zůstat, bude muset začít Open RAN řešit, což se doteď firmě moc nechtělo.

Uplynuly čtyři roky od zákazu Huawei ve Velké Británii. Light Reading rozebírá, že výměna komponent za jiné dodavatele tam je drahá a britské mobilní sítě patří mezi nejhorší v Evropě.

Šéf Ericssonu upozornil, že je nutné najít způsoby monetizace nových funkcí 5G sítí, jinak to ohrozí budoucí investice operátorů do nákupu dalších generací hardwaru. Na to operátoři upozorňují už delší dobu. 5G skutečně zatím příliš nových business casů nepřineslo, investice do upgradu ale byly značné.

Japonský SoftBank kupuje britského návrháře AI čipů Graphcore. Ten už je nějakou dobu v problémech, v konkurenci Nvidie se těžko hledají zákazníci. Japonci zřejmě podnik získali za symbolickou cenu. SoftBank každopádně po ARMu vlastní další britskou polovodičovou firmu a zde je zamyšlení, zda spojení ARMu a Graphcoru přinese konkurenci do oblasti AI čipů. Čipy Graphcore jako první v regionu koupila ČVUT.

Na konkurenci pro Nvidii pracuje také legenda Jim Keller v jeho nové firmě Tenstorrent. Ta teď ohlásila předobjednávky na AI akcelerátor Wormhole, na trh by měl dorazit příští rok.

Majitel Googlu Alphabet připravuje svoji doposud největší akvizici. Za 23 miliard dolarů chce koupit izraelskou firmu Wiz zaměřenou na cloudovou bezpečnost. Pro Izrael by to byl další velký zářez v oblasti kybernetické bezpečnosti, na níž se tamní firmy hodně specializují. Wiz od investorů posbírala miliardu dolarů, tržní hodnota má činit dvanáct miliard dolarů. Google chce obchodem posílit svůj Google Cloud.

Izraelská startupová scéna je na tom i vzhledem k situaci ohledně Palestiny pořád slušně. Jen za letošek byly prodány firmy za dvě miliardy dolarů. Objem investic rizikového kapitálu ale klesl o sedmdesát procent, což se může projevit v dalších letech.

Průzkumník souborů ve Windows 11 nově umí vytvářet archivy 7Z a TAR. Funkci přidala poslední povinná servisní aktualizace.

Proton představil funkci Proton Scribe. Jde o nástroj postavený na prvních umělé inteligence, který dokáže psát e-maily, opravovat texty a podobně. Scribe je postavený na Mistralu 7B a Proton se tradičně zaměřuje na soukromí.

Aplikace Microsoft Designer zamířila na Android a iOS. Jde o designérský nástroj ve stylu Canvy s využitím generativní AI.

Trh s chytrými telefony se vrací k růstu. Podle IDC v druhém kvartálu vyskočil o 6,5 procenta. Poptávka je na úrovni roku 2019. Trhu vládne Samsung s podílem 18,9 procenta. Následují ho Apple (15,8), Xiaomi (14,8), Vivo (9,1) a Oppo (9). Největšími meziročními skokany jsou čínské značky Xiaomi a Vivo, přidaly 27, respektive 22 procent. Samsung a Apple spíše stagnují.

Xiaomi rozjela plně automatizovanou továrnu. Na výrobních linkách nemá žádné zaměstnance a má produkovat deset milionů telefonů ročně. Stojí na okraji Pekingu, rozloha činí osmdesát tisíc metrů čtverečních. Fabrika může být efektivnější, což by Xiaomi mohlo přinést výhodu v nižších cenách koncových zařízení.

Linus Torvalds vypustil verzi linuxového jádra 6.10. Součástí jsou mimo jiné lepší podpora ROCm od AMD, vylepšená podpora RISC-V nebo doplňky pro Zen 5. Torvalds zároveň uvedl, že RISC-V v průběhu času udělá stejné chyby jako x86 a ARM.

Je tady betaverze nástroje pro nativní běh programů napsaných v CUDA na Radeonech od AMD. Jde o nástroj SCALE, který umí sestavovat binárky z CUDA.

Nvidia udělala další krok k otevřenosti ovladačů svých grafických karet. Open source moduly kernelu postupně nahradí uzavřené verze.

Samsung koupil britskou firmu Oxford Semantic Technologies. Ta se soustředí na grafové databáze, čehož chce jihokorejský obr využít ve svých AI funkcích typu Bixby, Galaxy AI a podobně.

Bain Capital chce za 4,5 miliardy dolarů získat společnost Envestnet. Jde o dodavatele finančního softwaru, který používá většina největších amerických bank.

