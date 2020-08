Na krátkých vlnách: aukce, závislost, nezávislost a konec anonymních SIM karet

Výhodou krátkých vln je způsob jejich šíření v atmosféře – díky mnohonásobným odrazům, k nimž dochází na ionizovaných částicích ve vyšších vrstvách (ionosféra), není nutná přímá dohlednost mezi vysílačem a přijímačem, takže jejich vzájemná vzdálenost může dosáhnout i tisíců až desítek tisíc kilometrů. Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Prostřednictvím krátkých vln se často vysílají zahraniční programy rozhlasových stanic do zemí, kde je omezená svoboda projevu nebo kde je zavedena cenzura.(zdroj: Wikipedia)

Na internetu existuje mnoho webů, které se snaží pravidelně shrnovat nejdůležitější události uplynulého týdne/měsíce v digitálním světě. V tom nebude tento seriál výjimkou. Nicméně věřím, že si díky svému zaměření a kombinaci zpráv najde své čtenáře. (Text původně vyšel na blogu sdružení CZ.NIC.)

#Aukce700 verze 2020, restart číslo 2 nabrala spád. Připomínky k návrhu podmínek aukce byly doručeny, zapomeňte. ČTÚ většinově odmítl obdržené připomínky. V pátek nepřekvapivě zveřejnil vypořádání připomínek. Překvapivě ale zveřejnil i informaci o stručném průběhu jednání mezi předsedkyní ČTÚ a předsedou ÚOHS ze dne 3. srpna 2020 a velmi překvapivě zahájil výběrové řízení na kmitočty z pásma 700 MHz a 3,4 – 3,6 GHz. Úřad zařadil vyšší rychlost a jedeme dál.

Osobně mě mrzí, že způsob vypořádání připomínek (nebereme zajatce, odmítáme vše), zabil i poměrně neškodnou připomínku uplatněnou sdružením CZ.NIC k uložení povinnosti nasadit protokol IPv6 do mobilních sítí. V podmínkách aukce se opravdu protokol IPv6 objevil, bohužel pouze v textaci, kdy „Úřad předpokládá, že operátoři protokol IPv6 nasadí.“ I když v tabulce vypořádání je u připomínky sdružení CZ.NIC „akceptováno“, prostým jazykovým rozborem je jasné, že zde mělo být „neakceptováno“. V tom spěchu není divu, že tabulka obsahuje chyby, snad budou brzy opraveny.

A zájemcům o dění kolem aukce, kteří nestihli předchozí dějství, doporučuji shrnutí Davida Slížka.

Na webu Karlovarského kraje byl zveřejněn dokument „Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují“ vypracovaný krajským protidrogovým koordinátorem panem Jiřím Vimrem. I když milovník her by dokument asi koncipoval jinak, jsem rád, že vznikl a byl zveřejněn. Proč? Protože většina rodičů nerozumí nebezpečí, které in-app platby ve hrách na mobilu mohou pro jejich děti (a nejen děti) představovat. Krátký dokument srozumitelně vysvětluje pojmy a popisuje finanční nástrahy hraní, aniž by opomíjel pozitivní vliv hraní.

Dne 11. srpna 2020 BEREC zveřejnil své nové stanovisko k nezávislosti regulátorů. Navzdory potvrzení záruk nezávislosti regulátorů v novém regulačním rámci (Evropský kodex elektronických komunikací), BEREC se znepokojením sleduje opatření některých členských států, která by mohla bránit jejich nezávislosti.

BEREC připomíná povinnost včasné, úplné a správné transpozice nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů a účinné uplatňování stávajících, včetně zvýšených požadavků na nezávislost. Současně BEREC vyzývá Komisi, aby nadále aktivně sledovala vývoj a aktivně chránila před jakýmikoli kroky, které oslabují schopnost nezávislých regulačních orgánů vykonávat jejich regulační funkce, jak se předpokládá v rámci elektronických komunikací EU.

Nejen případ „odvolání“ polského regulátora nutí BEREC vydávat toto stanovisko. Dostane se mu sluchu na správných místech?

Dne 28. července 2020 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky první jednání řídícího výboru 5G aliance. Řídicí výbor 5G aliance se má scházet 4krát ročně a témata jako průmysl 4.0, bezpečnost, 5G fakenews, chytrá města se budou průběžně řešit v pracovních skupinách. Podle slov zakladatelů se chce 5G aliance tam, kde je to vhodné, inspirovat a sama inspiraci přinášet. Na podzim proto plánují třeba seminář v Ústí nad Labem, které je jedním z vítězů soutěže „5G pro 5 měst“ nebo česko-bavorský workshop k 5G koridoru Mnichov-Praha. Těšíme se na další informace.

Hospodářské noviny přinesly informaci, že poslanci chtějí zakázat anonymní SIM karty. Tento požadavek vznesla i BIS v rámci připomínkování návrhu novely zákona o elektronických komunikací. Zastánci argumentují faktem, že anonymní SIM karty představují bezpečnostní riziko, protože je bezpečnostní složky nemohou pořádně monitorovat. Proti se již nyní staví Piráti. Ondřej Profant tento požadavek „považuje za rozporné s právem na soukromí, které zaručuje naše ústava. Lidé si mohou pořídit tuto službu anonymně proto, aby je nikdo neotravoval s telemarketingem.“ Rýsuje se tak první politický střet nad návrhem zákona, který čeká na schválení vládou a poputuje do Poslanecké sněmovny.