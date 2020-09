Na krátkých vlnách: Data pro ČTÚ, zero rating před soudem a milované mojeID

Big news for everyone – nebo aspoň pro fanoušky a podporovatele síťové neutrality. Evropský soudní dvůr poprvé vyložil pravidla síťové neutrality obsažená v nařízení 2015/2120 . Podle soudu požadavky na ochranu práv uživatelů Internetu a na nediskriminační nakládání s provozem brání tomu, aby operátor zvýhodňoval některé aplikace a služby prostřednictvím nabídek, v jejichž rámci se na tyto aplikace a služby vztahuje „zero rating“ a při využívání ostatních aplikací a služeb dochází k blokování nebo zpomalení. Rozhodnutí v plné verzi je zde . Dočkáme se i rozhodnutí ve věci „využívat koncové zařízení dle své volby“?

V e-learningu bylo proškoleno přes pět tisíc úředníků. Tak teď by to chtělo nasadit penetrační testy a vyhodnotit úspěšnost e-learningové formy :-).

Inovativní prvek, se kterým služba mojeID přichází, je použití bezpečnostních klíčů podle standardů FIDO Alliance . Tyto bezpečnostní klíče nabízejí moderní operační systémy přímo svázané s účtem uživatele v jeho počítači. To se týká například Windows 10 s funkcí Hello nebo Androidu (od verze 7). Uživatelé těchto systému si tak nemusí žádné bezpečnostní klíče pořizovat a bez nutnosti instalace dalších aplikací do svých systémů mohou okamžitě začít komfortně používat služby veřejné správy.

Služba mojeID žije. Prošel jsem si validací, a i když to bylo přes Czech Point na České poště, tak to ani nebolelo. Prošel jsem validací a jsem plnohodnotný uživatel e-gov služeb státu. Nynějších i budoucích. Sdružení CZ.NIC po testovacím pilotu, během něhož se k NIA úspěšně připojilo několik desítek pravidelných uživatelů, vylepšilo portál mojeID a spustilo kampaň .

ČTÚ rozeslalo do meziresortu návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje. Cílem této vyhlášky je naplnit srovnávací nástroj daty. Srovnávací nástroj je po zrychlení procesu přenositelnosti druhým výdobytkem novely zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti 1. dubna 2020 a která měla poněkud, diplomaticky řečeno, nestandardní legislativní proces.

K návrhu zákona totiž neproběhlo meziresortní připomínkové řízení, materiál nebyl na programu jednání vlády dne 27. února 2019, a přesto jej vláda na tomto jednání schválila. K materiálu bylo přiloženo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády ze dne 26. února 2019, který k návrhu zákona neměl žádné připomínky a doporučil vládě přijmout schvalovací usnesení. Zajímavostí také je, že jako předkladatel je uveden Úřad vlády, a nikoliv gesční Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proč ten spěch? Důvod je prostý. Dne 24. února 2019 v pořadu Otázky Václava Moravce oznámil zástupce opoziční strany Jakub Michálek (Piráti), že mají připravenou novelu zákona o elektronických komunikacích, která by měla „snížit poplatek za přestup k jinému operátorovi“. A pak to vzalo rychlý spád.

Nicméně teď se ČTÚ snaží zajistit funkčnost nezávislého srovnávacího nástroje s pomocí firmy CHAPS. Operátoři určitě věnují funkčnosti zvýšenou pozornost (i proto ČTÚ připravuje k tématu 14. října 2020 workshop). Za případné nedodání informací do srovnávače hrozí podnikateli poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pokuta ve výši až 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Ve Vysočanech ještě chvíli zůstaneme. Pravidelný čtenář – kontrolor pokrytí – si jistě všiml, že ČTÚ vylepšilo svůj portál pro vizualizaci telekomunikačních služeb. Portál má dlaždicové uspořádání a dá se očekávat, že kromě současných informací o mobilním pokrytí a pokrytí DAB+ přibudou v budoucnu informace o dalších službách. Dobrá práce. Datoví fajnšmekři se nemohou dočkat.

Ministerstvo vnitra rozeslalo do meziresortu návrh novely zákona o krizovém řízení, která v části druhé mění i zákon o integrovaném záchranném systému tak, že „Český telekomunikační úřad vyhradí na základě požadavku Ministerstva vnitra bez výběrového řízení rádiové kmitočty umožňující provozování informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného záchranného systému“. Myšlenku návrhu lze pochopit. Dokud nemáte kmitočty, nikdo se s vámi moc nebaví (virtuálové by mohli vyprávět). Ale toto oprávnění je „trochu“ bezbřehé navíc formou nepřímé novely. To se nedělá. No počkejme si, jak to bude ustanovení vypadat po meziresortu. #staytuned