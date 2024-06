Na mince a bankovky budeme jednou pohlížet se stejným úšklebkem jako na mušle a korálky

V době všeobecného útlumu prezenčně pořádaných konferencí nejen s IT tematikou působí kryptoměnová konference BTC Prague 2024 jako zjevení. Svou opulentností připomínala veletrh Invex nebo Cebit v dobách jejich největší slávy. Vzpomínáte? Na igelitkami obtěžkané návštěvníky, v nichž si odnášeli vzorky nebo propagační předměty výstřelků tehdejší techniky? Na stánky předhánějící se v tom, který lépe strhne pozornost procházejících desítek tisíc návštěvníků? Na doprovodný program s osobnostmi českého internetu v plenkách?

Bitcoinová akce na výstavišti v pražských Letňanech tyto reminiscence podnítila. Několik pódií vybavených obřími LED panely, jaké by se snad daly očekávat o pár desítek metrů vedle při koncertech skupin a zpěváků zvučných jmen, stánky předních hybatelů bitcoinového světa, soutěže o minery v ceně desítek tisíc eur. Pivo, které v areálu teklo proudem, a dalo se zaplatit jak jinak než rovněž bitcoinem, ale hlavně plejáda osobností, které mají ke kryptu co říct. Tak to od čtvrtečního dopoledne do sobotního večera vypadalo na druhém ročníku BTC Prague, největší čistě bitcoinové akci v Evropě.

Prezentaci svých novinek do jejího konání odložilo hned několik vystavovatelů. Česká firma SatoshiLabs zde představila svůj produkt Trezor Safe 5 a svůj start v přímém přenosu si tu odbyla česká burza s celoevropskými ambicemi DASE. To, kvůli čemu na BTC Prague přišlo přes 7500 návštěvníků, se však odehrávalo na celkem třech stagích.

K dlouho očekávanému zlatému hřebu programu konference patřilo vystoupení bitcoinového evengalizátora Michaela Saylora. Na pódiu byl uvítán jako muž, který nikdy neprodává. (Ani to ale v dřívějších dobách neplatilo, což s odstupem času vnímá jako chybu.) Zakladatel společnosti MicroStrategy, která se pyšní tím, že drží nejvíce bitcoinu mezi veřejně obchodovanými firmami, využil toho, že kolem kryptoměn je vlivem pokračujícího býčího trhu pozitivnější nálada, než byla loni. Dal proto dohromady 21 dobrých rad, jak k bitcoinu přistupovat, jak jej chápat jinak než většina populace, tedy jen jako investiční příležitost.





Saylor bitcoin několikrát označil za historicky první dokonalé peníze. Zmínil, že tisíce let, co lidstvo chodí po světě, používá k placení vše možné: mušle, korálky ze skla, měděné plátky. „Jednoho dne se ohlédneme a zasmějeme předmětům z niklu a mědi, kouskům papíru, a budeme se divit, jak daleko se lidská rasa dostala,“ prorokoval. Bitcoin pak svým významem přirovnal k teorii relativity. „Musíte se vymanit z vašeho referenčního rámce, abyste začali vnímat svět jinak. Einstein to udělal za nás s teorií relativity. Satoshi zavedl změnu paradigmatu v ekonomii a peněžním myšlení,“ dodal s narážkou na zakladatele Bitcoinu Satoshiho Nakamota.

Saylorových 21 pravidel bitcoinu stojí za to si představit a zamyslet se nad nimi.

1. Ti, kteří rozumí bitcoinu, jej kupují, ti ostatní jej kritizují. Ne každý je schopen rozpoznat posun paradigmatu včas a přijmout ho. Někteří to zvládnou dříve, jiní později, a před tím patří mezi kritiky kryptoměny. Nezlobme se proto na ně.

2. Každý je proti bitcoinu do té doby, než je pro něj. Je přirozenou lidskou reakcí odmítat vše neznámé. Názory skeptikům by nás neměly ale ani překvapovat. Sám Saylor patřil do roku 2013 do stejného tábora. Jeho postoj se změnil s tím, kdy začal chápat potenciál bitcoinu.

3. Poznávání bitcoinu nikdy nekončí. Bitcoin není jen software, protokol ani způsob, jakým s ním komunikujeme. Bitcoin je monetární a ideologický virus. Šíří se časem a prostorem. Porozumět bitcoinu znamená pochopit, jak budou probíhat interakce na druhé, třetí nebo další vrstvě. Jak budou aplikace vrstvy vzájemně interagovat přes protokoly a rozšíření, které ještě dosud nebyly vymyšleny a vynalezeny. To není v lidských silách.

4. Bitcoin je poháněn chaosem. Peníze uložené v bance na účtu ve fiat měně jsou peníze půjčené státu. Peníze investované do akcií jsou zapůjčené manažerskému týmu společností. Pouze peníze investované do bitcoinu jsou půjčené pánům entropie, bohům chaosu.

Saylor použil příměr k Evropě před 2. světovou válkou. „Dám vám spoustu peněz. A na výběr, jestli koupíte pozemek, investujete do akcií, měn nebo kulturních děl v jakékoliv evropské zemi s vědomím, že tato země se chystá vstoupit do války,“ rozvinul svou úvahu. Jako druhý výběr pak zmínil možnost stát se bankou ve Švýcarsku, která bude držet peníze všech válčících zemí. „Pokud vlastníte tu švýcarskou banku a všichni do ní pošlou své peníze, a přijde válka, s ní chaos, všechno se zhroutí. Měny ztratí na hodnotě, nájemní smlouvy budou jen cár papírů. Ve skutečnosti čím více chaosu, čím víc devastace, tím ta jedna banka je cennější,“ uvedl a plynule přešel do fyziky: „Zákon termodynamiky říká, že nemůžete zastavit entropii. Čím zmatenější je vláda, čím neefektivnější tržní prostředí je, tím horší investice jsou pro všechny ostatní. A bitcoin z toho těží. Bitcoin je poháněn chaosem, bude neustále překonávat všechno ostatní.“

5. Bitcoin je jediné kasino, kde mohou vyhrát všichni. Jediný způsob, jak s ním prohrát, je, že skončíte příliš brzy, dokud se šance nerozvinou. Bitcoin otevírá spravedlivou příležitost pro každého, zatímco tradiční finanční systémy jen pro vyvolené.

6. Bitcoin vás ochrání, jen pokud budete správně vyzbrojeni. Saylor varoval před situacemi, kdy své úložky nemáte pod kontrolou, kdy nejste majiteli klíčů ke své peněžence.

7. Bitcoin je jediná věc ve vesmíru, kterou můžete skutečně vlastnit. Vše ostatní, co v životě vlastníte, je z požehnání třetí strany, ať už je to stát, korporace či kdokoliv další. A lze to vlastnit jen do chvíle, než vám to bude odebráno vyvlastněním, regulací, nebo ztrátou na hodnotě plynutím času. Bitcoin je přitom jediná věc, kterou pokud vlastníte, nikdo vám ji nevezme a plynutí času ji dělá cennějším.

8. Každý dostane bitcoiny za cenu, kterou si zaslouží. Saylor rozhodnutí nakoupit bitcoiny označil za akt pokory, za překonání strachu, nejistoty a pochybností. A přidal svou vlastní zkušenost z roku 2013. Tehdy tweetoval, že dny bitcoinu jsou sečteny. Kryptoměna stála 892 dolarů. „Dostal jsem cenu, kterou jsem si zasloužil,“ okomentoval svůj tehdejší ukvapený prodej. „Až bude bitcoin stát 950 tisíc dolarů, objeví se v televizi někdo chytrý, kdo bude hlásat, že je bitcoin předražený a cena by měla spadnout na 700 tisíc. A mezitím vylétne na 8 milionů. A pak také další dostanou cenu, jakou si zaslouží,“ prorokoval.

9. Kupujte bitcoiny pouze za peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Ve světě je používaná klasická fráze, že investovat se mají jen ty peníze, které si můžete dovolit postrádat. Tím je podle Saylora řečeno, že na tom, co nabízím, není nic lepšího než jakákoliv pochybná hra, kterou s největší pravděpodobností prohrajete. „Inženýři také nedávají na most varování: nejezděte přes něj, pokud se opravdu potřebujete dostat na druhou stranu,“ dodal.

10. Lístek na cestu z Matrixu je oceněný v bitcoinech. Fiat měny a tradiční finanční ukazatele Saylor označil za nefunkční a neudržitelný Matrix. V bitcoinu pak vidí prostředek k překonání těchto systémů.

11. Vhled do bitcoinu je vyhrazen jen těm, kteří potřebují vědět. Bankéři ani Warren Buffet bitcoinu nerozumí, jednoduše proto, že oni větší vhled mít nepotřebují. Bitcoin podle Saylora pochopíte ve chvíli, kdy se váš svět zhroutí, když se díváte přes okraj propasti.

12. Všechny politické modely budou zničeny. Lidé se naučili dívat se na časové řady historických událostí a aplikovat je na modely, které už neplatí. „Parta statistiků analyzují boje s luky, šípy, velbloudy a slony 3000 let zpátky. A srovnává je s výbušninami a letadly. Snaží se přijít na to, jak výbušniny a letadla ovlivňují způsob, jakým organizovat své slony. Všechny tyto modely nedávají žádný smysl,“ uvedl Saylor příměr k současné ekonomice s tím, že je na čase na tyto modely zapomenout.

13. Lék na ekonomické neduhy je oranžová pilulka. Bitcoin jsou dokonalé peníze. Vše, co bylo v minulosti používáno jako prostředek směny, bylo toxické, kapitál je toxický. Oranžová pilulka v podobě nejznámější kryptoměny je tím lékem, který podle Saylora je třeba rozšířit.

14. Buď pro bitcoin, ne proti fiat měnám. Zakladatel MicroStrategy varoval před útokem na slábnoucí fiat měny. Místo toho volá po pozitivním přístupu. „V soudný den 99 % veškerého bohatství světa bude v něčem jiném než v měně. A polovina z toho bude pravděpodobně v bitcoinech,“ předpovídá.

15. Bitcoin je pro každého. Rozšíření digitálních měn zvyšuje jejich hodnotu. Digitální měny jednou mohou tvořit až polovinu hodnoty celosvětové ekonomiky. A je proto dobré podporovat každého, kdo by se chtěl na rozšíření bitcoinu podílet.

16. Naučte se myslet v bitcoinech. Saylor konzervativním odhadem naznačil, že bitcoin zhodnotí 24 % ročně po příštích 10 let. V roce 2034 by to znamenalo kurz 600 tisíc dolarů. „Většina lidí má v hlavě špatnou představu, že nepřemýšlí v bitcoinech, které vydělají,“ kritizoval přemýšlení v tradičních měnách.

17. Bitcoin nezměníte, on změní vás. Snažit se změnit bitcoin je podobně pošetilé, jako by letecký inženýr přednášel orlům, jak mají létat. Bude jednodušší změnit své myšlení než myšlení 8 miliard lidí.

18. Laserové oči chrání před nekonečnou lží. Právě když cena bitcoinu stoupne z 10 tisíc na 100 tisíc dolarů, jsou to laserové oči z populárního memu, které mají chránit před ztrátou pozornosti a rozptýlením. Saylor zdůraznil důležitost dlouhodobého potenciálu bitcoinu, kdy by tržní kapitalizace této kryptoměny měla vystoupat na 100 až 500 bilionů dolarů.

19. Respekujte bitcoin, nebo z vás udělá šaška. Bitcoin si postupem času získal kredit v podobě odolnosti a značné globální podpory. Nevyplácí se ho znevažovat a podceňovat jeho dopady.

20. Neprodávejte bitcoiny. Saylor uvedl, že pokaždé, když bitcoin prodáte, vzdáváte se nejvýkonnějšího aktiva na světě, abyste si koupili to, co prodá vítěz, aby si koupil své poražené. Prodej bitcoinu ospravedlňuje pouze boj o život nebo s vážnou nemocí, pokud potřebujete peníze na nákladnou léčbu a záchranu zdraví svého nebo své rodiny. Pak je potřeba využít každý dostupný zdroj.

21. Šiřte bitcoin s láskou. Nenávist vyvolává násilí, agrese vzbuzuje odpor. Je důležité bitcoin podporovat a šířit jeho myšlenky laskavě, vysvětlovat jeho pozitiva. „Nedávejte lidem pocit, že bitcoineři jsou zlí,“ uzavřel své kázání Michael Saylor.