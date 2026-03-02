Na peníze od investorů jsme ještě nemuseli sáhnout. Český startup ukazuje, že na AI modelech lze rychle vydělávat

Opavská společnost Everbot loni na podzim získala investici v řádech nižších desítek milionů korun na rozvoj stejnojmenné služby kombinující řadu velkých jazykových modelů (LLM) do jednoho rozhraní. Na tyto prostředky se zatím nemuselo sáhnout. Everbot totiž začal poměrně rychle růst a je jednou z několika ukázek toho, že by byznys kolem LLM v budoucnu mohl být životaschopný. A to nejenom pro samotné tvůrce těchto modelů, ale také pro firmy, které na nich staví.
Everbot se, zjednodušeně řečeno, napojuje na API jazykových modelů a nad nimi buduje vlastní uživatelské rozhraní. Zákazníci tak mohou pracovat s více modely z jednoho místa, jedním účtem a jednou fakturou. Firma ale nechce být pouze takzvaný wrapper přeprodávající přístupy, kterých se s nástupem LLM objevily mraky s cílem pod hypem dostat peníze z investorů (využívají API bez přidané hodnoty).
Everbot aktuálně dokončuje nové zjednodušené rozhraní, ale hlavně na pozadí běžící takzvaný routovací systém. Mělo by jít o vlastní AI vrstvu (servery běží v Hetzneru) schopnou učit se nad dotazy uživatelů a podle kontextu rozdělovat dotazy na samotná nejlépe vyhovující LLM. Zákazníci by tak neměli řešit výběr modelů a pro své požadavky by ideálně měli dostávat odpovídající výsledky, tedy vygenerované obrázky, videa a texty. Tyto novinky dorazí v dubnu, stejně jako mobilní aplikace (mnoho zejména mladých uživatelů už dnes totiž funguje a podniká čistě z mobilu).
Opravský startup necílí na early adoptery nebo náročné a pokročilé uživatele LLM. Modelů neustále vychází tolik, že to běžný člověk nestíhá sledovat. Cílovou skupinou jsou například marketingová a další oddělení firem, tvůrčí týmy a tak dále. “Z AI modelů se stane komodita na pozadí, nad níž se bude stavět,” odhadl pro Lupu Roman Berglowiec, výkonný ředitel Everbotu.
Slibný růst, dobrá marže
Tato vize zatím funguje. Everbot má růst tržeb 10 až 30 procent měsíčně. Ještě v říjnu, krátce po nabrání prvotní investice, byly měsíční tržby kolem 2,5 milionu korun. Dnes je to osm milionů a letos v listopadu by to podle plánů mělo dělat 25 milionů. Nejsou to hodnoty v dolarech, ale skoky to jsou pěkné, navíc zatím generované pouze z malého českého trhu (mezi zákazníky patří Kaufland, Shoptet nebo Adastra).
A ještě jeden zajímavý ukazatel. Hrubá marže Everbotu je kolem čtyř pětin. To znamená, že firma po vyúčtování zákazníků a zaplacení nákladů poskytovatelům LLM dostane slušný kus koláče. Ten v současné době nejde do zisku, ale do investic, hlavně vývoje a budování obchodní sítě.
U některých klientů je Everbot ve ztrátě. Jde například o kreativní agentury, které generují vysoké stovky videí měsíčně. Obecně ale uživatelé nepřekročí 300 tisíc slov měsíčně (dnešní limit je milion slov měsíčně).
Podle odhadů Everbotu se budou firemní rozpočty na AI výrazně zvyšovat a stejně, jako se dnes platí například za Adobe, se bude platit za nástroje tohoto typu. “Pokud si dnes marketingové oddělení platí tarif 590 korun měsíčně, během pár let to bude třeba 10 tisíc. Tyto nástroje se stanou nutností,” odhadl šéf Everbota. Jeho firma například chystá balíček s cenou sedm tisíc korun.
Jsou to jistě zajímavé projekce, které dávají určitou naději, že se celý ekosystém kolem LLM nesesype. Tvůrci a provozovatelé modelů jsou dnes i přes poměrně vysoké tržby v ještě vyšších ztrátách. Náklady na infrastrukturu jsou obrovské. Bude zajímavé sledovat, jak se do podnikání firem typu Everbot, které staví nad API LLM, bude rozvíjet s tím, až investoři do LLM firem budou chtít vidět černá čísla. Je možné, že se začne se zdražováním přístupů a tarifů. Případně se i díky efektivnějším čipům pro inferenci (Cerebras, Groq koupený Nvidií a podobně) podaří výrazně srazit provozní náklady.
Zájem o další kolo
Everbot původní investici nabral mimo jiné kvůli tomu, že prvotní vývoj financovala česká e-commerce skupina Westlogic, v níž Berglowiec pracoval. Pro ní to bylo finančně náročné, proto byl vstup externího investora vítán. Růst ale začal být natolik zajímavý, že se na získané peníze zatím nesáhlo, protože to nebylo potřeba. Berglowiec nakonec odkoupil podíl Westlogicu a je nyní majoritním vlastníkem. Zbytek drží investoři z Fazole Ventures.
Everbot přesto chystá nové investiční kolo. “Investoři mají poměrně velký zájem. Chtěli bychom vybrat tři až pět milionů eur s tím, že pustit chceme maximálně 10 procent firmy,” nastínil Berglowiec. Do budoucna počítá i s větším kolem s 10 či více miliony eur, pokud vše půjde dobře.
Tyto plány úzce souvisí s plánem a nutností expandovat na zahraniční trhy, což bude stát hodně peněz. Everbot se chce odpíchnout od evropských zemí. To je odvážný přístup, často to není cesta, kterou by sofwarové či SaaS startupy volily. Klíčové je rychle škálovat a obsadit trh, což se nejlépe dělá skrze USA. V Americe už působí nástroje jako Jasper, který má za sebou rizikový kapitál ve výši 131 milionů dolarů. V Asii jsou zase velké firmy typu Easy-Peasy.AI. Tito hráči pracují s miliony uživatelů. Je zde tedy riziko, že podobné společnosti budou díky kapitálu a většímu startovnímu trhu rychlejší a případně ty menší koupí.
“Investor na nás tlačí, abychom šli co nejrychleji ven. Čekáme na dubnovou novou verzi aplikace. Zatím jsme v Česku a na Slovensku, půjdeme do Polska nebo Německa a pak do anglicky mluvících zemí,” popsal Berglowiec.
Konkurence je i na našem trhu, podobné sjednocování AI zkouší více podnikavců. Například Editee je podle informací Lupy na prodej a oslovuje možné kupce.
Berglowiec se zdá být jako vhodný člověk pro exekuci obchodu. I díky Westlogicu má obchodní zkušenosti z více trhů a od začátku v Everbotu nastavuje jasné procesy, což je oproti řadě malých startupů výhoda. To se projevuje i v přístupu k prodeji, který zahrnuje cally, kde jsou potenciální zákazníci rovnou školení na to, jak Everbot používat. “Jinak to totiž může skončit tak, že firma vyzkouší chatbota, zadá pár špatných promptů, dostane nedobré výsledky a řekne, že je to k ničemu,” okomentoval Berglowiec.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem