 »  Nabídek bylo víc, Oracle byl nejlepší. V Česku rozšíříme vývoj, říká zakladatel Apiary

Zhruba 60 procent z celkových 140 tisíc zaměstnanců Oraclu tvoří lidé, kteří do jedné z největších technologických firem světa přišli prostřednictvím akvizic. Oracle je jedním z nejaktivnějších nakupujících, který se ročně nemá problém dostat výrazně nad deset odkupů. Jednu z velkých akvizičních vln rozjel v posledních letech, kdy se masivně začal přesouvat do cloudu.

Začátkem letošního roku se pod Oracle dostal také český startup Apiary. Ač jde pro tuzemskou technologickou scénu o velký úspěch, jde vůbec o jeden z finančně nejnižších odkupů, které tento IT gigant globálně dělá. Přesná čísla ani jedna ze zúčastněných stran veřejně nekomentuje, v minulosti se ale hodně mluvilo o dvou miliardách korun. Podle některých informací Lupy by nicméně mělo jít o sumu nižší, někde mezi 60 až 65 miliony dolarů.

„Mohu říci, že šlo o odkup v hotovosti,“ říká pro Lupu spoluzakladatel a výkonný ředitel Apiary Jakub Nešetřil s odkazem na to, zda nešlo například o „acqui-hire“ či jiné podobné modely. „Všichni zaměstnanci také měli podíl,“ doplňuje Nešetřil.

Nabídka Oraclu byla nejlepší

Rozhodnutí o prodeji padlo někdy v polovině roku 2016. „Stojíte před volbou, zda vzít další investiční kolo a tím hodnotu firmy zvýšit [což by mohlo do budoucna zkomplikovat prodej – poznámka redakce], nebo prodávat dříve,“ vysvětluje Nešetřil s tím, že by Apiary do dalšího získávání peněz jinak šlo. Firma během svého působení získala 8,55 milionu dolarů, přičemž v sérii A to bylo 6,8 milionu. V sérii B by tak firma cílila na větší peníze.

To, že je firma k mání, se samozřejmě nevytrubuje jen tak do světa, ale vytváří se prostředí pro to, aby začaly chodit nabídky. Nešetřil přímo nekomentuje, kdo chtěl prodávat více, zda on, či investoři. Nabídek ale přišlo několik. Vedle Oraclu také od IBM, SAPu, Salesforce.com, CA Technologies či MuleSoftu. Tři z nich byly vážné.

„Nabídka Oraclu byla prostě nejlepší,“ říká pouze Nešetřil. Apiary už s podnikem Larryho Ellisona dříve rozjelo úzkou spolupráci. Technologie se integrovaly a Apiary například vystoupilo jako silný partner na každoroční obří konferenci Oracle OpenWorld v San Francisku.

Technologie pro tvorbu aplikačních rozhraní (API), které Apiary vytváří, jsou v době cloudů a cloudových a mobilních aplikací velice důležité. Přes API je možné tento software propojovat. Už před prodejem Apiary se proto na trhu objevilo několik akvizic podobných společností. Google za 625 milionů dolarů koupil Apigee, Red Hat získal 3scale a Intel asi za 180 milionů dolarů koupil Mashery (které později převzalo Tibco). Podobné obchody lze očekávat i do budoucna.

Rozšíření vývoje v Praze

Důležitost API se odrazila i v tom, jakou má nyní Jakub Nešetřil v Oraclu pozici. Stal se z něj viceprezident pro celé API aktivity Oraclu. To v sobě nezahrnuje „pouze“ tým z Apiary, ale další desítky lidí. Celkově Nešetřil řídí asi stočlenný tým rozdělený mezi Prahu, San José, Budapešť a Indii. Hodně cestuje mezi Prahou a San Franciskem, do podmínek akvizice si ale dal postupné přesídlení do Česka.

A v Česku se bude tým rozšiřovat. Apiary mělo po akvizici asi třicet zaměstnanců s tím, že dvacítka z nich byli inženýři. „Počet vývojářů v Praze budeme zdvojnásobovat na čtyřicet. Prozatím zůstáváme v kancelářích v Karlíně,“ uvádí Nešetřil pro Lupu.

Z tuzemského Apiary se zároveň od letošního července stane oficiální součást Oracle Czech a formálně tak spadne pod zdejší pobočku americké společnosti. Oracle se v Česku neustále nafukuje. Kvůli cloudu nabírá neustále desítky lidí, dlouhodobě zde provozuje vývoj pro Javu a od května také integruje zdejší pobočku NetSuite. Tuto společnost Oracle koupil za 9,3 miliardy dolarů. NetSuite má jen v Brně ve vývoji 700 lidí.

Podle šéfa českého Oraclu Josefa Švendy (náš rozhovor) je možné, že se Apiary časem přesune také do společného sídla. Oracle nově sídlí v centru Aviatica v Radlicích. Význam Česka pro Oracle ukázala i programátorská konference Oracle Code, kam se registrovalo přes 600 lidí a která patřila k největším svého druhu na světě.

Pár let zůstat

Oracle je dlouhodobě pověstný svými poměrně nekompromisními integracemi koupených společností. Nedávno se na základě uniklého e-mailu začaly objevovat spekulace o tom, že podobný osud čeká i Apiary.

Nešetřil nicméně Oracle hájí a říká, že se firma pod vlivem přechodu na cloud rychle mění a žádné překážky neklade. Nešetřil zmiňovaný e-mail označuje za „typický příklad kachny“ a dodává, že jako viceprezident má nad roadmapou a dalšími věcmi kontrolu. Apiary zároveň stále běží na vlastních technologiích, i když dlouhodobý plán počítá s přesunem do Oracle Cloudu. Aktuálně se také spouští nová Oracle API Platform.

Nešetřil zároveň v Oraclu ještě nějakou dobu zůstane. Je to běžný model akvizičních smluv, kdy klíčoví lidé pod novým majitelem zůstávají – alespoň na dobu integrace. Pak často odcházejí. Oracle a Apiary nekomentují, jak je nastavena jejich smlouva, Nešetřil pouze uvádí, že v Oraclu „pár let zůstane“.

Učit se nové věci

Jakub Nešetřil rovněž o příběhu Apiary minulý týden mluvil na akci Startup Grind v Node 5, kde Apiary dlouho sídlilo (a sem tam bylo hodně namále s výplatami a provozem). Tam například řekl: „Učím se nově věci, které jsem zapomněl. Třeba žádat o svolení.“

Pro český startup byl dlouhou dobu největším zákazníkem síťový obr Akamai (tomu se částečně snaží konkurovat čeští CDN77), poté přišla i jména jako Microsoft. Dnes má Apiary 300 tisíc uživatelů. Nešetřil zmínil i to, jak k takovým zákazníkům lze přijít. Microsoft byl v podstatě náhoda.

Na jedné konferenci, kde Nešetřil mluvil, za ním přišel viceprezident pro OneNote, který chtěl Apiary pořídit. Poté se v Microsoftu produkt začal šířit dále, třeba do PowerBI sekce. Jednou z lekcí bylo to, že Apiary najalo pozdě lidi na obchod. Na to Nešetřil upozorňuje jako na běžný problém technologicky založených podnikatelů.

Příběh Apiary je zajímavý. Jakub Nešetřil společně s kolegou Janem Moravcem odešli z vysokých pozic v GoodData a postupně se prokousali až k exitu. Dokonce řekli zakladateli a šéfovi GoodData Romanu Staňkovi, že firmu prodají dříve než on.