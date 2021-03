Nabídku i přijímače Canal+ ve Francii a v Polsku můžeme jenom závidět

V červenci 2020 změnila mateřská skupina satelitních operátorů Skylink a freeSAT svůj oficiální název z M7 Group na Canal+ Luxembourg. K tomu je ovšem nutné podotknout, že jde o takovou změnu nezměnu. Označení M7 se nově stalo obchodní značkou, podobně jako u českých a slovenských platforem Skylink nebo freeSAT, a přibyl dodatek „A Canal+ Group Company“. V provozu zůstává i webová prezentace skupiny na adrese m7group.eu.

Skylink (v menší míře také i sesterský freeSAT) konečně doplnil prakticky roky chybějící programy ve své nabídce a některé programy převedl z rozlišení SD do HD. Nejen pro tento účel byla uzavřena smlouva se společností SES Astra na pronájem dalších 4 transpondérů z kapacity družice Astra 3B umístěné na orbitální pozici 23,5°E. Od dubna tohoto roku až do roku 2022 je plánována postupná migrace klientů freeSATu z pozice 1°W (satelity Thor) na 23,5°E (Astra 3B), odkud vysílá Skylink.

Přestože podle vyjádření člena představenstva skupiny Jaromíra Glisníka půjde o „výhodnou nabídku dobrovolné migrace“, mezi klienty freeSATu panuje stran tohoto kroku spíše rozčarování, obzvláště mezi těmi slovenskými. Musí totiž řešit dlouhodobý výpadek portfolia Discovery Networks u celé skupiny M7 (jednání se měsíce nijak nepohnula), a k tomu jim většinou slouží konkurenční platformy, vysílající ze stejné satelitní pozice.

Kde však panují velmi optimistická (dle názoru autora až spíše nerealistická) očekávání, je rozšíření programové nabídky. A to přesto, že jediným novým počinem je stále pouze program Canal+ Domo HD z vlastní produkce Canal+. Opakovaně je na různých diskusních fórech či pod články vidět jedno a totéž: „Kdy budou programy Canal+? Doufáme, že ještě letos, když už jsou ten Canal+!“, přičemž se opakovaně touží po „balíčku jako v Polsku za adekvátní poplatek“.

„Jako v Polsku“ by ovšem předpokládalo mít také místního operátora „jako v Polsku“. To však (bohužel) opravdu není tento případ. Canal+ Polska S.A. je nejen plnohodnotným operátorem, ale jeho platforma je také téměř přesnou kopií francouzské. Kontrolní podíl akcií 51 % v něm drží Groupe Canal+, zbylých 49 % je nerovně rozděleno mezi další dva velké mediální hráče – skupinu Discovery (prostřednictvím polské TVN) a Liberty Global (prostřednictvím LGI Ventures). Akciová společnost má v Polsku i svoji centrálu (Varšava, Al. Gen. W. Sikorskiego 9).

Oproti tomu jsou Skylink i sesterský freeSAT obchodní značky pod licencí Canal+ Luxembourg. Dle vyjádření Jaromíra Glisníka z prosince roku 2020 se „o přejmenování zatím neuvažuje“. Servisní a marketingové služby (včetně zákaznické infolinky) poskytuje společnost Eviso Česká republika, zařízení, tarify nebo balíčky nabízí síť obchodních partnerů. Copyright Canal+ Luxembourg v patičce webu Skylinku zde neznačí nic jiného než označení držitele práv a příslušnost k jisté mediální skupině.

Ostatně i skupina Canal+ je jen jednou ze součástí ještě většího telekomunikačního uskupení Vivendi SA. Jeho „otcem zakladatelem“ byl mimochodem už v roce 1853 Napoleon III., který svým císařským výnosem založil společnost Compagnie Générale des Eaux. V té době se pochopitelně věnovala zcela jinému podnikání, měla koncesi na dodávku vody pro veřejnost ve městě Lyon. Postupem času se společnost více a více rozrůstala až do podoby současného mediálního giganta s názvem Vivendi SA a sídlem v Paříži. Ale to jsme malinko odbočili…



Autor: Petr Faistauer Základní přehled korporátního uspořádání skupin Vivendi a Canal+ (z materiálů Vivendi zpracoval autor)

Zpět k televizním službám. Podívejme se na služby Canal+ v Polsku a Francii a pokusme se je srovnat se službami značky Skylink.

Všechny zmiňované služby prošly dlouhým vývojem (někdy i poněkud kontroverzním). Francouzský Canal+ klade své začátky do roku 1982, kdy byl tehdejší společností Havas představen projekt s názvem Canal 4. Polský Canal+ své počátky umisťuje do roku 1995 se zahájením vysílání Cyfra+.

Historie současné značky Skylink je už dostatečně popsaná a zdokumentovaná včetně všech kontroverzí kolem servisního poplatku. Podle Jaromíra Glisníka letos není plánováno jeho navýšení, ale (třeba po slovenském vzoru) není v plánu ani zrušení této rarity v rámci celé skupiny.

Služby, tarify, balíčky

Canal+ ve Francii

Canal+ Francie jako „základní“ tarif umožňuje objednat stejnojmenný program Canal+, doplněný o Canal + Decale. Tato dvojice obsahuje i přenosy z anglické Premier League a francouzské Ligue 1.

Nabídka startuje na 20,99 €, pokračuje přes různé kombinace tarifů a balíčků (streamovací služby jako Netflix nebo Disney+ zahrnuty) až k tomu nejvyššímu s označením Integrale+ a cenovkou 89,90 € (ceny při smlouvě na 24 měsíců, kombinovaný tarif; při smlouvě na 12 měsíců 99,90 €).

Zmíněné kombinované tarify lze za vyšší cenu pořídit i se smlouvou na 12 měsíců, varianta „100 % Digital“ (internetová distribuce) je sice bez smluvních závazků, ale nabídka zde není tak bohatá jako u kombinovaných smluvních tarifů. Francouzský Canal+ ve variantě „100 % Digital“ nabízí i tzv. „studentskou“ tarifní řadu s označením „Sans engagement –26 ans“. U služby se závazkem je standardně nabízen první měsíc na vyzkoušení.

Canal+ nabízí své programy i jako doplněk nabídky konkurenčních operátorů. Jako příklad zmiňuji „TV by CANAL“ u operátora Free (skupina mediálního magnáta Xaviera Niela), kde k již velmi široké nabídce cca 200 programů Free přidává ještě více než 50 programů ze své distribuce, čímž vytváří v podstatě „nekonečnou“ nabídku programů všech žánrů. Letmý náhled na nabídku nabízíme níže.



Autor: Free Nabídka Freebox TV + TV by Canal, jak ji prezentuje operátor Free

Kompletní seznam programových pozic Freebox TV

Canal+ v Polsku

Polská nabídka má plnohodnotný základní tarif. Do 23. února 2021 jím byl tarif Start+ v ceně 19,99 PLN. Obsahoval 85 programů, z toho 6 z vlastní produkce, dále 8 filmových, 4 dětské a 2 sportovní. K tomuto tarifu (sólo, bez dodatkových nabídek) nebylo možné přibrat 4K přijímač „Ultrabox“, pouze jiný z nabídky předchozích generací zařízení.

Teď je nejnižším tarifem Relax+ v ceně 29,90 PLN. Obsahuje 86 programů, z toho 7 z vlastní produkce (Canal+ Family za 0 PLN po celou dobu závazku, který je u všech tarifů 24 měsíců), 8 filmových, 4 dětské a 3 sportovní. Nově lze i k základnímu tarifu objednat 4K přijímač „Ultrabox“ (u tarifních variant s cenou pod 100 PLN je účtován měsíční poplatek za pronájem, u ostatních se poskytuje bez poplatku). Všechny přístroje jsou zapůjčeny po dobu smluvního vztahu a zůstávají majetkem operátora.

Nově jsou tedy samostatné tarifní nabídky pojmenovány Relax+, Optimum+, Extra+, Superpremium + 4K a nejvyšším tarifem je VIP + MAX 4K (202 programů, aktuální akční cena 206,99 PLN). Z nabídky je možno vybrat i operátorem složenou kombinaci tarifu a balíčku, podobně jako u verze francouzské.

Kompletní seznam programových pozic Canal+ Polsko

I polský Canal+ poskytuje svou nabídku prostřednictvím konkurenčních operátorů, namátkou zde zmíníme Orange TV, kde je možné k vybraným tarifům přiobjednat jeden ze dvou balíčků autorských programů Canal+ s názvy Canal+ Select a Canal+ Prestige.



Autor: Orange Nabídka balíčků Canal+ u polského operátora Orange

Skylink

Nabídce pod touto značkou se věnujeme poměrně pravidelně, naposledy v novoročním přehledu. Takže jen pro úplnost: startovním tarifem je „bezplatný“ Digital (podmíněný uhrazením servisního poplatku), nejvyšším Komplet se 139 programy a cenovkou 1100 Kč. Léta nezměněný zůstává počet šesti základních tarifů, které jsou jistým způsobem kombinované a je k nim jako bonus poskytována služba Skylink Live TV. Všechny dodatkové balíčky si musíte doobjednat.



Autor: Skylink Skylink – přehled tarifů (česká nabídka)

Přístroje nabízené operátorem

Francouzský i polský Canal+, a stejně tak Skylink, ke svým službám samozřejmě nabízejí možnost dodání vlastního přístroje. Ve Francii služba poběží i na boxech ostatních operátorů jako Bbox od Bouygues Telecomu, Freebox nebo Livebox společnosti Orange. Ve Francii i v Polsku jde o zařízení nesoucí značku operátora, tedy Canal + (výrobce Technicolor a ADB) s podporou rozlišení 4K. Skylink nabízí přístroje KAON s označením „Skylink Ready“ a podporou rozlišení Full HD (totožné přístroje používá kupříkladu i holandský Canal Digitaal).

Nejnovější přístroj skupiny Canal+ vychází jak ve francouzském, tak polském provedení z identického základu, liší se pouze použitým dálkovým ovladačem, několika technickými odlišnostmi a názvem. Ve Francii jde zcela prostě o „Le Décodeur CANAL+“, v Polsku se přístroj nazývá „4K Ultrabox+“ (4K je přidáno kvůli odlišení od staršího modelu „ultraBOX +“, uváděného na trh ještě pod značkou nc+).

Má poměrně zajímavý design, je postaven na schránce, ve které je umístěn pevný disk. Ten je s vlastním přístrojem propojen kabelem s rozhraním eSATAp. Podle komentářů uživatelů, zvláště polských klientů operátora, má takový komplet, a zejména jeho první série od společnosti Technicolor, jistý nedostatek. Tím je nedostatečná aretace schránky v přístroji a tím i jistá nestabilita. K designu ještě jedna poznámka: přístroje sloužící v Polsku postrádají logo „Canal+“, neboť minimálně první sérii na trh uváděl ještě předchůdce současného operátora, platforma nc+. Tyto přístroje jsou označeny pouze velkým „+“ na horní straně, a jsou tak snadno odlišitelné od francouzských s celým logem operátora.



Autor: Repro Canal+ Přední pohled na oba přístroje včetně dálkových ovladačů

Zařízení disponuje dvěma anténními vstupy (standard RF) a dodává se s kartou systému Nagra MA (Cayman – spárovaná s přístrojem, nebo Cameleon). O příjem a nahrávání, neboť přístroj disponuje externím pevným diskem o kapacitě 1 TB, se stará 8 interních tunerů DVB-S2X. Jejich využití je rozděleno takto: 1× pro sledování živého vysílání a EPG, 3× pro nahrávání (lze tedy zaznamenávat současně 3 pořady a čtvrtý sledovat živě), 3× pro funkci „Fast Zapping“ (okamžitý přechod mezi programovými pozicemi během pohybu v jejich seznamu) a 1× pro obsluhu VOD služby. Plně lze všechny tyto funkce využít při zapojení typu Unicable nebo WideBand.

Jak francouzská, tak polská zařízení disponují i funkcí „Multiroom“, což není nic jiného než spojení více přístrojů do domácí sítě (podobně jako u služby Sky Q). U francouzské verze služby funkci „Multiroom“ zajišťuje dvojice přístrojů s označením G9 UHD a G9 mini (pro službu Multiroom, nepodporuje vysílání v rozlišení 4K).



Autor: Canal+ Multiroom

U polského Canal+ není žádný dedikovaný přístroj pro Multiroom, do domácí sítě lze připojit jak 4K Ultrabox+, tak předchozí přístroje dodávané operátorem. Každý přístroj (dekodér) v síti musí být připojen k anténě a o rozvod signálu se stará LNB konvertor v provedení Unicable (podle počtu připojených zařízení, funkce Multiroom zde podporuje až šest připojených zobrazovačů).



Autor: Canal+ Polska/Petr Faistauer Ukázky zapojení sítě pro Multiroom (Canal+ Polska)

Ještě k drobným rozdílům polských přístrojů 4K Ultrabox+. Jak bylo zmíněno výše, v oběhu jsou dvě různé série. První (starší) má typové označení USW4001NCP a jeho výrobcem je francouzská společnost Technicolor. V Polsku je známý jako série „ITCA“. Má osazený osvědčený CPU Broadcom BCM7252S, 2 GB RAM DDR3 a 8 GB eMMC flash paměti.

Druhý (novější) je z produkce švýcarské společnosti Advanced Digital Broadcast SA (ADB) s typovým označením NCP-3670SF a v Polsku je znám jako série „JADA“. CPU MStar K7P, 2 GB RAM a 512MB NAND flash paměti (MStar patří společnosti MediaTek, která dodává procesory do základních řad mobilů společnosti Samsung).

Každá série má mírně odlišný firmware a dostává jeho aktualizace v odlišných termínech. Oba přístroje jsou hybridní, mohou přijímat satelitní vysílání, mají připojení k internetu prostřednictvím kabelu (standard RJ-45) i prostřednictvím integrované dvoupásmové Wi-Fi. Samozřejmostí je podpora 4K, HDR, HFR a Dolby Audio. Další přístroje Canal+ viz fotogalerie níže.

Nejnovější přístroj značky M7 Canal + Luxembourg nabízený klientům českého i slovenského Skylinku (je „Skylink Ready“) a také klientům holandského Canal Digitaal je hybridní přijímač KAON MZ-102. Podporuje nahrávání na externí disk (USB), má možnost internetového připojení jak přes RJ-45, tak přes dvoupásmovou Wi-Fi (802.11ac, 2×2, 2,4/5 GHz) a disponuje i CPU od Broadcomu (série BCM73×x). Tím však veškerá podobnost končí.



Autor: Petr Faistauer M7 Group

Box má osazen jeden tuner DVB-S/S2, 1 GB paměti DDR3 a 256 MB NAND flash. Podporuje maximální rozlišení 1080i a kodek H.264/AVC (MP@level 3, HP@level4), obraz HDMI 1.4a s HDCP 1.2, zvuk Dolby Digital. Přístroj se dodává s integrovanou přístupovou kartou (v ČR/SR Skylink), nemá slot pro její vložení. Systém podmíněného přístupu je Viaccess Orca. V současné době nic zrovna převratného, naopak je s podivem, co vše lze vydávat začátkem roku 2021 za „novinku“.

Poznámka na okraj: prakticky tři roky „starý“ přístroj operátora O2TV nabízel už při svém uvedení na trh podporu 4K, paměť 2 GB RAM a 8 GB eMMC Flash, HDMI 2.0b s HDCP2.2, kodeky H.265 a VP9. Společnost goNET (abychom nezůstali jen u velkých hráčů) nabízí svým 35 tisícům klientům služby Lepší.TV set-top box s OS Android 9, 2 GB paměti RAM, 8 GB paměti flash a kodeky H.263, H.264, H.265…

Odpověď na základní otázku, jestli tedy Skylink je, nebo není Canal+, není snadná. Ano, Skylink patří francouzské Groupe Canal+, součásti mediální skupiny Vivendi. Je to ovšem značka, nikoliv operátor. Tím je zde Canal+ Luxembourg S. à r.l. ve 100% vlastnictví skupiny Canal+. Aby vše ale nebylo tak jednoduché, operátor se rozhodl dále používat původní jméno (M7) jako svoji obchodní značku, s dodatkem „A Canal+ Group company“ (společnost skupiny Canal+). Pro grafické vyjádření bych si zde dovolil ještě jednou připomenout schéma z úvodu (důležité části jsou zvýrazněny):



Autor: Petr Faistauer Schéma Canal+/Vivendi

Vedení francouzské mateřské skupiny při nákupu tehdejší M7 Group od investičního fondu Astorg Partners ostatně prohlásilo, že účelem nákupu je rozšířit přítomnost v rámci Evropy, aktuálně omezenou na Francii, Polsko a Švýcarsko. Generální ředitel skupiny M7 Hans Troelstra řekl: „(M7) získá přístup k možnostem Canal+ pro vytváření a publikování obsahu“ a pokračoval: „aktivity M7 budou dále pokračovat ze stávajícího ústředí v Lucembursku“. Žádné vyjádření o vzniku další pobočky Canal+ ve spoluvlastnictví mateřské skupiny (ke stávajícím dvěma – Francie a Polsko), pouze povšechné oznámení o sdílení obsahu.

Zkráceně řečeno, většina exkluzívního obsahu nadále zůstává „značkovým“ operátorům skupiny ve Francii a Polsku, popřípadě je tamtéž nabízena v programových balíčcích smluvním partnerům. Posuzuje se velikost a výtěžnost trhu, z čehož vyplývá, řečeno sportovní terminologií, že Skylink (a freeSAT) zde prozatím hrají druhou ligu, o čemž svědčí i prostá skutečnost, že se klienti Skylinku prozatím dočkali jediného kanálu o bydlení, s velkou reklamou převzatého od polského partnera. Dále Skylink 7 uvádí v premiéře mexickou telenovelu nebo první řadu francouzského lékařského seriálu, kde se Skylink tváří, jako by premiéroval novou „Pohotovost“ (E.R.)…

V blízké budoucnosti bychom se v nabídce Skylinku mohli třeba dočkat jednoho z „partnerských“ balíčků značkových programů, otázkou však je, komu by takový balíček byl určen, neboť je u většiny poskytovatelů nastavená zhruba stejná cena. S ohledem na velikost trhu by zřejmě byla reálná cifra asi 15 € (cca 390 Kč) za menší balíček s obsahem 7 autorských programů…

Takže Skylink sice patří do skupiny Canal+, ale obsahem je to stále „starý“ Skylink, nikoliv Canal+. Také nabízený hardware je zcela nesrovnatelný, i když jsou aplikovány podobné postupy (skupina Canal+ má své označení „Canal+ Ready“, Skylink zase „Skylink Ready“). Konečný výsledek potvrzuje staré známé pravidlo, že když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž. Po hardwarové stránce nejsme ani u druhé ligy, spíše tak někde u okresního přeboru.

Jestli se Skylink dostane (nebo alespoň přiblíží) na současnou úroveň „značkových“ služeb skupiny Canal+, tak ty už tou dobou budou zřejmě zase o světelný rok napřed. Ale třeba se mýlím a nastane velká renesance satelitních služeb v ČR. Řekneme si za pár let.