Nabíjení mobilů za 20 minut, paměti DDR5 schváleny, z Linuxu zmizí master a slave

Nvidia má větší hodnotu než Intel . Její tržní kapitalizace na burze narostla na více než 259 miliard dolarů, zatímco Intel je na necelých 250 miliardách. Intel dlouhodobě stagnuje, zatímco Nvidia přidává desítky procent. Daří se jí růst v dodávkách do datacenter, zatímco Intel se potýká s řadou problémů. Není schopný přejít na novou výrobní technologii, přišel o Apple, zbavil se 5G čipů a tak dále.

Google ukázal velké změny v placeném G Suite . Gmail v sobě bude mít integrovány úkoly, soubory, chat a další prvky. Změny se dotknou i mobilních aplikací. Prozatím není jasné, zda novinky dorazí i do běžného Gmailu.

Čínské Oppo představilo nabíječku pro chytré telefony pracující se 125 watty . Technologii označuje jako flash charge a uvádí, že 4000mAh baterii lze plně dobít za dvacet minut. K dispozici bude také bezdrátová verze AirVOOC s 65 watty. Telefony, které by novinky využívaly, na trhu ještě nejsou.

Tvůrce linuxového jádra Linus Torvalds schválil neutrální jazyk v kódu a dokumentaci Linuxu . Posunul tedy dál debatu o tom, zda nahradit pro někoho urážlivé pojmy jako master a slave či blacklist. Alternativních pojmů je více, rozebírá to ZDNet .

Organizace JEDEC vydala specifikace standardu DDR5 . Po osmi letech tak dostává volnou cestu nástupce pamětí DDR4. Rychlost DDR5 odstartuje na 4800 MHz a teoretické maximum má dosáhnout na 6400 MHz s tím, že v budoucnu lze čekat navyšování. Hustota pamětí narostla z 16 na 64 GB. Jeden čip se může dostat na 8 GB, do jednoho slotu tak půjdou dát 128GB moduly. Napětí se snižuje na 1,1 V, komunikace bude probíhat dvěma 32bitovými kanály, počítá se s ochranou on-die ECC a zůstává 288 pinů.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Google za 4,5 miliardy dolarů kupuje podíl 7,73 procenta v indickém operátorovi Jio. Chce společně s ním vyvinout levný chytrý telefon s Androidem, který bude určený speciálně pro obrovský indický trh a bude mít potřebné optimalizace. O Jio je v poslední době zájem. Britský naftařský obr BP koupil podíl za miliardu dolarů, malý podíl získal také Qualcomm. Jio provozuje mobilní LTE síť. Nemá 2G a 3G, pouze VoLTE. Investice Googlu do Jio je součástí investiční akce v Indii za 10 miliard dolarů.

AMD má nové procesory Threadripper, jde o modely 3995WX, 3975WX, 3955WX a 3945WX. Mají od 12 jader a 24 vláken až po 64 jader a 128 vláken nebo podporu PCIe 4.0 a 2 TB RAM. AMD se prsí, že 3995WX umí být až o čtvrtinu rychlejší než Intel Xeon Platinum 8280.

Graphcore ukázal nový čip GC200 a server IPU-Machine M2000, který ho využívá. Čip je samostatně neprodejný. V serveru jsou čtyři tyto čipy, které jsou vyrobené pomocí 7nm technologie. Teoreticky může být propojeno až 64 tisíc těchto takzvaných IPU, které slouží pro výpočty spojené s AI. Může tak vzniknout výkon až 16 exaFLOPS.

Microsoft vyčleňuje svého chatbota Xiaoice do samostatné firmy. Hodlá zrychlit jeho inovace a tak dále. Xiaoice, neboli Little Bing, operuje v Číně, má řádově stovky dovedností a údajně stovky milionů uživatelů. Microsoft chce bota co nejvíce přiblížit lidské konverzaci.

SoftBank hledá nové majitele pro ARM, za který v roce 2016 zaplatil 32 miliard dolarů. Wall Street Journal také informuje, že ve hře je i vstup na burzu. SoftBank by nové prostředky mohl využít na odkup vlastních akcií a lepení problémů s některými nepříliš vyvedenými investicemi. SoftBank už letos za 26 miliard dolarů prodal operátora Sprint. ARM také začal připravovat vyčlenění IoT sekcí do samostatných entit.

Sony investuje 250 milionů dolarů do Epic Games, a to výměnou za podíl 1,4 procenta. Firma, pod kterou spadá herní hit Fortnite, obchod Epic Games Store a Unreal Engine, tak postupně výrazně navyšuje hodnotu. Většinu v Epicu vlastní Tim Sweeney, 40 procent pak má čínský Tencent. Sony se o Epic zajímá mimo jiné kvůli Unreal Enginu, začíná ho využívat i pro filmovou produkci, začalo se s Mandalorianem.

Poskytovatelé VPN začínají zvažovat, zda ponechají své servery v Hongkongu. TechCrunch píše, že TunnelBear už se pro odstranění rozhodl, ProtonVPN a další zatím zůstávají. Panují obavy z nového bezpečnostního zákona, které v podstatě přidružují Hongkong k vnitrozemské Číně. Hongkong byl doposud vedle Singapuru hlavním bodem, kam se uživatelé z Číny k VPN připojovali.

Samsung představil koncept sítí 6G. Teoretická rychlost má dosáhnout na 1 Tb/s s odezvami kolem 100 mikrosekund. Využívat bude nutné terahertzová pásma a dojde k zahušťování sítě vysílačů. Díky tomu se má mimo jiné zpřesnit navigace. Komerční dostupnost je odhadována na roky 2028 až 2030. Je pravděpodobné, že Samsung bude mít v 6G velké ambice. U 5G vysílačů a infrastruktury jde o čtvrtého hráče vzadu, který ale už nyní sem tam nějakou zakázku vyhraje.

Americké ministerstvo zahraničí zavádí restrikce na víza pro zaměstnance některých čínských technologických firem. Konkrétně má jít o ty podniky, které mají porušovat lidská práva. Mike Pompeo přímo zmínil Huawei jako příklad.

Tržby Huawei v prvním pololetí tohoto roku narostly o 13,1 procenta na 64,8 miliardy dolarů. Nejvíce generují produkty (mobily či notebooky), konkrétně 36,5 miliardy dolarů. Následuje telco sektor (22,8 miliardy) a hardware a služby pro datacentra (5,1 miliardy).

Prodeje počítačů se v posledním kvartálu zmátořily a propad v pandemii se začal vyrovnávat. Čísla Gartneru ukazují, že trh narostl o 2,8 procenta a že se prodalo 64,8 milionu kusů počítačů. Nejrychleji rostly Acer (23,6 procenta) a Asus (21,4) následované HP Inc. (17,1). Trhu nadále vládne Lenovo. Pomohl nákup počítačů na home office.