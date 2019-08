 »  Načíst kód na stole, zaplatit mobilem a odejít. V Česku se rozšiřuje placení přes Qerko

„My jako hlavní výhody prezentujeme to, že restaurace mohou rychle otočit stůl. Samy také nemají rády rozpočítávání účtu mezi více lidí, protože to zdržuje provoz. Dále už se také jasně prosazuje trend bezhotovostních plateb. Rovněž se ukazuje, že zvyšujeme procento spropitného. Běžně se průměr pohybuje kolem pěti až šesti procent, u nás je to nyní 8,4 procenta,“ vyjmenovává Kovač. Přes Qerko mimo to zákazníci mohou posílat třeba zpětnou vazbu na obsluhu.

Firma také spustí chytrý věrnostní program, kdy restaurace budou své zákazníky znát přes účet na Qerku a budou moci vytvářet personalizované nabídky. Podniky si také budou moci zaplatit předplatné, díky čemuž se jim sníží sazba u poplatků, které Qerku odvádí.



Autor: Jan Sedlák

Platební QR služba si z provedených transakcí odvádí určité procento. Jeho výši firma nesděluje, v současné době ho každopádně nastavuje individuálně a více méně teprve zjišťuje, co a jak bude nejlépe fungovat. Platby v restauracích sbírá Qerko u sebe a každý den je pak v jednom balíku odešle restauraci.

Provázání s pokladními systémy

Služba je navázaná na pokladní systémy. V současné době jsou plně podporovány systémy Storyous a Darwin 3 a dokončuje se také podpora pro Septim, RKeeper, Alto a ABX Software. Qerko je provázané s daty, které v pokladnách jsou, stejně tak pracuje s účtenkami. Systémy komunikují přes privátní API a Qerko samotné využívá Amazon Web Services (primárně), Google Cloud Platform, JavaScript a Angular.

Implementace Qerka v restauraci je jednoduchá. Například u propojení se Storyous pošle Qerko samoinstalační balíček. QR nálepky se umístí na stoly a v administračním webovém systému se fyzický svět s virtuálním spáruje. Storyous pak do deset minut na dálku provede aktivaci Qerka. U Septimu pak například proběhne vzdálená aktualizace. Mladý startup rovněž vyjednává o tom, aby pokladní systémy působily jako prodejci nového mobilního platebního systému.

Součástí mobilní aplikace do budoucna bude i seznam podniků, které tyto mobilní platby přijímají. Firma rovněž chystá redesign celé aplikace a ve hře je i přidání rezervací. „Dává smysl se například propojit s Restu,“ přibližuje Kovač.

Potenciálu využití se ostatně nabízí více. Do aplikace by šly jednoho dne přidat i objednávky. Na to se ale firma nyní nechce soustředit a nejdříve chce plně zvládnout jednu věc. Qerko aktuálně nasazují spíše menší podniky, do budoucna lze očekávat i ty velké, ale systém by se mohl dobře hodit i pro vyloženě malé stánky a provozovny – podobně, jako je tomu ve zmiňované Číně. Qerko se do budoucna chce vydat i do okolních zemí.

Podobných řešení, jakým je Qerko, se v Česku začíná objevovat více. Vývojáři z TopMonks například stojí za 2pocket a Benzina skrze QR kódy umožňuje platit přímo u stojanů. QR platbu lze také najít na fakturách a díky tomu tak rychle vyplnit údaje pro platební příkaz. Celkově to bude zajímavá oblast pro sledování a hrozí zde riziko velké roztříštěnosti („každý“ bude přijímat něco jiného a/nebo si dělat vlastní řešení).