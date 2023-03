Nagoja: Seznam si postavil druhé datacentrum a rozjíždí velké dvouměsíční stěhování serverů

Seznam.cz tento týden rozjel své již druhé velké stěhování serverů. Z pomalu končícího datového centra Nagano, které v Praze na Žižkově provozuje O2, je během zhruba dvouměsíční akce převeze do svého vlastního datacentra Nagoja. To Seznam minulý týden otevřel po roce o kousek od zahájení stavby v průmyslové zóně v Benátkách nad Jizerou. Pro tuzemskou internetovou jedničku jde o druhý vlastní datový komplex, už několik let na okraji Prahy provozuje datacentrum Kokura.

Nagoja prozatím běží v testovacím provozu. Česká společnost Altron, která je generálním dodavatelem, do prázdných serverových racků instalovala generátory megawattů, takže lze zkoušet zátěž. Seznam postupně z Nagana naveze servery a datacentrum poběží v běžném režimu.

Projekt nového datacentra i s pozemkem vyšel na zhruba tři sta milionů korun. Seznam mohl projekt urychlit díky tomu, že si kupoval již rozestavěnou budovu se stavebním povolením. Původně zde měla stát výroba pro automobilový sektor. Projekt zpracoval Systeming a stavební práce zajišťoval Metrostav.

Zástupci Benátek nad Jizerou během otvíračky uvedli, že jsou rádi, že do průmyslové zóny dostali hi-tech investora. „Pouze je špatné, že v datacentru nebude nikdo pracovat,“ zažertovali. Město také vyjednává s ČEZem o prodloužení trasy elektřiny.

Prostor pro přístavbu

Seznam v Benátkách vlastní pozemek o rozloze 17 tisíc metrů čtverečních. Budova datacentra zabírá 1200 metrů čtverečních. Je zde prostor pro expanzi. „Jsme tady schopní postavit ještě jeden stejný barák,“ řekl Lupě Pavel Zima ze Seznamu.





Na zbytku plochy se plánuje instalace solárních panelů, které pomohou s napájením datacentra. Kapacita solárů by měla dosáhnout na jeden megawatt. Seznam si aktuálně dělá průzkum trhu mezi dodavateli a následně vypíše tendr.

Jak vypadá datacentrum Nagoja:

Nagoja má dva datové sály. Každý je postavený na 1,5 megawattu pro IT vybavení, celkově se tedy počítá se třemi megawatty. Servery, které se přestěhují z Nagana, si vezmou zhruba 450 kilowattů. Na každý datový sál připadá stovka serverových racků (48U). Pokud by do nich Seznam umístil pouze servery Montovna, které si sám vyrábí, vešlo by se jich čtrnáct tisíc. Z Nagana se ale bude převážet i starší hardware od běžných dodavatelů. Dnes už ho ale firma skoro nenakupuje.

Produkce vlastních serverů pro Seznam představuje výrazné snížení nákladů. Vlastní server je o desítky procent levnější než ty od Dellu a dalších firem. Seznam na tomto železe buduje vlastní privátní cloud poskytovaný dovnitř firmy. I zde je technologicky otevřený, využívá OpenStack, Kubernetes a další technologie.

Úspor se dosahuje i při budování samotného datacentra. Zatímco v roce 2015, kdy otevřel Kokuru, ho výstavba jednoho kilowattu vyšla na osm až devět tisíc eur, v případě Nagoji už to bylo pět tisíc eur. „Za zhruba osm let jde o výrazné snížení. Je to díky tomu, že si projekt hlídáme, máme zkušenosti a umíme najít úspory, které nejsou na úkor kvality a funkčnosti,“ popsal technický ředitel firmy Vlastimil Pečínka.

Nový byznys

Nagoja má zatím jednu externí napájecí větev, a to od ČEZu. Na jeden rack je připravený příkon 12 až 15 kilowattů, přičemž každý rack je napájený ze dvou zdrojů, a pokud jeden vypadne, provoz není omezen. V případě výpadku jsou zde UPS schopné udržet chod na asi deset minut. Zároveň s tím startují dieselové generátory, které následně převezmou provoz. Diesely jsou čtyři, každý zvládá 1850 kilovoltampérů. Chod datacentra udrží až 24 hodin s tím, že naftu je možné průběžně doplňovat díky spolupráci s okolními benzínkami.

Seznam s generátory také začal provozovat nový byznys. ČEPS k nim dostal přístup, takže si je v případě nutnosti mohou zapnout pro dodávky elektřiny do sítě. „Představuje to pro nás řádově miliony korun ročně v příjmech,“ spočítal Pečínka s tím, že ČEPS spotřebované zdroje a všechny náležitosti sám doplňuje.

Zahájení stavby Nagoji před zhruba rokem:

Seznam, na rozdíl od řady jiných zdejších datacenter, tolik neřešil problematické ceny elektřiny. Energie měl nakoupené a zafixované. K dokupování došlo pouze v datacentru O2/CETINu ve Stodůlkách, jež Seznam pod názvem Ósaka využívá jako třetí lokalitu.

Energetický koeficient PUE je u Nagoji plánovaný na 1,1, to se ale ukáže až během náročnějšího provozu (Kokura má v zimě 1,2). Takto dobrého čísla by mělo jít dosáhnout mimo jiné díky přímému freecoolingu, který Nagoja využívá. Tento způsob chlazení nasává venkovní vzduch, zvlhčuje ho vodní mlhou a posílá ho dále do datových sálů. Teplý vzduch odchází separátně ven. Provozní teplota ve studené uličce se má držet na 25 stupních. Dodavatelem freecoolingu je Robatherm.

Nagoja má také venkovní nádrž pro dešťovou vodu o 300 kubících. Voda se nasává přes pískové filtry a jde do chladicích jednotek. Chlazení dešťovou vodou se bude využívat v létě.

Rozšiřování Kokury

Nové datacentrum má dvě místnosti pro baterie, každá slouží jednomu datovému sálu a každá je umístěna v podzemní části objektu. Využívají se baterie na bázi lithia a fosfátu železa. Jeden menší bateriový box má 51 voltů, 16 článků a každý tento článek má 100 ampérhodin. Baterie se mimo jiné budou moci dát nabíjet z plánovaných solárů.

Nagoja má zajištěnou konektivitu od CETINu, kterou prodává O2. CETIN má trasu podél nedaleké dálnice, kterou Seznamu napojil. Připojení od této firmy Seznam využívá dlouhodobě. Má dvě trasy – jedna vede do Kokury a druhá do Stodůlek do datacentra O2/CETINu. Tato část je označovaná jako severní cesta s tím, že firma chce získat i jižní cestu.

Seznam si objednává dark fiber, který si nasvicuje sám. Do NIXu je firma připojená dvakrát 200Gb spoji a mezi datacentry komunikuje pomocí 400Gb rychlosti. Datové objekty se doplňují, takže když jeden vypadne, druhý zajistí běžný provoz služeb.

Seznam kromě další možné přístavby v Benátkách plánuje růst také v pražské Kokuře. K aktuální tamní kapacitě 1,2 megawattu přibudou další dva megawatty. V rámci rozšíření se čeká na poslední povolovací razítka. „Naše dodavatele typu Altron a Metrostav jsme po uvolnění z prací na Nagoje hned alokovali na rozšíření Kokury,“ popsal Zima.

Potřeba Seznamu provozovat tisíce serverů a neustále přidávat nové předčila původní očekávání, kdy se stavěla Kokura. I když firma provozuje věci jako Stream.cz, nejvíce prostoru nadále zabírají služby Email.cz a fulltextové vyhledávání.

Jak se montují servery v Seznamu: