Nahráli jsme služby Googlu do zakázaného Huawei. I přes čínské znaky to funguje

Letošní modely chytrých telefonů Huawei z řady P40 po hardwarové stránce patří mezi to nejlepší, co si lze na trhu pořídit, zejména pak v případě modelů P40 Pro. Bohužel pro Huawei ale na ně na rozdíl od loňské rovněž povedené série P30 dopadá (nedávno prodloužené) embargo ze strany Spojených států. Kvůli tomu se P40 na všech trzích včetně služeb prodává bez služeb a aplikací Googlu.

V Číně a některých dalších zemích je to jedno, ve zdejších reáliích je ale telefon bez Googlu hodně omezený. S kompromisy se používat dá a Huawei se také hodně snaží vybudovat vlastní alternativu. V obchodě App Gallery už má přes 110 českých aplikací, snaží se dodávat i globální alternativy k appkám typu Google Maps (mapy Here) a na našem trhu pracuje na zprovoznění mobilních plateb Huawei Pay.

Situace ale stále není ideální, takže lze pozorovat odklon zákazníků k jiným značkám, které problém s Googlem nemají. Ovšem pro ty, kteří by přeci jenom chtěli Huawei používat včetně služeb od Googlu, existují cesty, jak je to „postižených“ zařízení dostat. Samozřejmě nejsou oficiální a vždy zde budou potenciální bezpečnostní rizika. Na Lupě jsme jednu z metod vyzkoušeli a lze říci, že je spolehlivá. Až na jednu velkou a několik drobných výjimek lze získat Huawei P40 Pro (a další modely) s Androidem tak, jak ho běžně známe.

Návody krok za krokem

Metody, jak služby a aplikace od Googlu do nových telefonů Huawei a Honor dostat, se objevují několik posledních měsíců. Starší postupy skrze instalaci podivné aplikace už nefungují (zablokováno Googlem), dvě další ale funkční jsou. V rámci jedné z nich je nutné k telefonu připojovat USB zařízení se soubory, což mně osobně přijde zbytečně nepružné a staví to určitou bariéru. Druhá metoda žádné USB nepotřebuje a pouze je třeba propojení s počítačem.

Aplikace a služby od Googlu na Huawei P40 Pro:

K této metodě lze nalézt na YouTube návody krok za krokem, které by měl zvládnout každý technicky průměrně zdatný člověk. Jen je třeba přesně dodržovat daný postup a k instalaci přistupovat pečlivě. Jeden z populárních videonávodů je dokonce od Čecha, i když ne v češtině. Zde je nutné ještě upozornit, že instalace je na vlastní riziko a Google ani Huawei nic takového oficiálně neschvalují.

Celý postup instalace zde nebudu přepisovat, jen princip. Nejdříve je nutné telefon propojit s počítačem a desktopovou aplikací HiSuite od Huawei, nastavit přístup do interního úložiště telefonu a do definovaných složek nahrát několik instalačních APK souborů. Následně je nutné už přímo ve smartphonu jednotlivé soubory spouštět, a to v přesně daném pořadí. Je to celkem diskotéka, ale celý postup zabere tak deset až patnáct minut.

Po dokončení procesu už telefon nastartuje s funkčním obchodem Google Play Store a možností používat většinu aplikací od Googlu. Při pohledu do nainstalovaných aplikací ale může napoprvé trochu zamrazit, protože se v seznamu nachází několik nedůvěryhodně vyhlížejících appek s čínskými názvy. Ty je možné po instalačním procesu odinstalovat.

Tváří se to bezpečně

Nějakou dobu jsem pozoroval, jak se telefon, aplikace a komunikace chovají a zda z přístroje neodchází data a komunikace někam, kam nemají. Na nic podezřelého jsem nenarazil. Stejně tak jsem zaslal zmiňované APK soubory na analýzu k mobilnímu malware týmu ve společnosti ESET. „Vypadá to bezpečně. Jde v podstatě o instalaci potřebných APK (Google služby jsou podepsané Googlem) a obnovu připojené zálohy s nastavením. Instaluje se také alternativní obchod Aurora,“ popisují výzkumníci ESETu.

A nyní se lze bavit o pozitivech. Funguje Play Store včetně aktualizací aplikací, bez problémů jedou Google Maps, Photos, Gmail, YouTube, YouTube Music, Play Books, Drive a další aplikace. Ty, které využívají Google Mobile Services, třeba Uber, rovněž nemají problém. Aplikace jsou stabilní a nemají problémy s výkonem.