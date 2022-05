Národní superpočítače opět běží naplno. Zdražení elektřiny je ale vyjde až na stovky milionů

Národnímu superpočítačovému centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) se podařilo vyřešit situaci ohledně krachu dodavatele elektřiny a následnému odstavení velké části provozu. V Ostravě museli začátkem letošního roku pozastavit provoz dvou třetin výpočetní a úložné kapacity.

Kapacita ostravských superpočítačových systémů už je dnes plně k dispozici. Lze ale očekávat výrazně vyšší náklady na provoz. Nejnovější superpočítač Karolina (výkon 15,2 petaflops), který vyšel na zhruba 400 milionů korun, počítal s provozními náklady 14 milionů eur do roku 2025. Navýšení těchto nákladů se v současné době podle IT4Innovations špatně odhaduje, důvodem je nepředvídatelný vývoj ceny energií.

„Pokud bychom ale počítali do budoucna s aktuální cenou elektrické energie, pak se navýšení dá očekávat v řádu čtyř až osmi milionů eur,“ sdělili Lupě zástupci IT4Innovations. V přepočtu to tedy může dělat sto až dvě stě milionů korun.





Peníze od ministerstva

Dodavatel elektřiny pro IT4Innovations nejdříve v lednu ukončil činnost a následně došlo k razantnímu navýšení elektrické energie od dodavatele poslední instance. Superpočítačové centrum se tak dostalo do situace, kdy by bez zásadního omezení provozu došlo k vyčerpání většiny rozpočtu na elektřinu během několika týdnů.

Ještě v lednu proto byly odstaveny zmiňované dvě třetiny výpočetních a datových zdrojů. To umožnilo alespoň provozovat systémy pro smluvní partnery nebo dodávat kapacity pro EuroHPC. To je evropská síť superpočítačů, které je IT4Innovations součástí a která Ostravě poskytla část prostředků na pořízení superpočítače Karolina. Ostrava za to poskytuje 35 procent kapacit dalším členům EuroHPC.

Největší omezení provozu trvala do čtvrtého února. Tehdy začal odběr elektrické energie od nového dodavatele, kterého vysoutěžila VŠB-TUO. Díky tomu bylo možné uvolnit další superpočítačové kapacity.

„Vzhledem k tomu, že významná část celoročního rozpočtu na elektřinu byla prakticky vyčerpána již během ledna, nebylo by možné bez dalšího navýšení rozpočtu na elektrickou energii provozovat infrastrukturu v plném rozsahu. Pro pokrytí nákladů na elektrickou energii do konce roku jsme proto potřebovali částku pohybující se v několika desítkách milionů korun,“ popsala dále Lupě IT4Innovations.

Následně se podařilo dojednat navýšení rozpočtu na ministerstvu školství, a to konkrétně pro podporu výzkumné infrastruktury e-INFRA. Do ní vedle IT4Innovations spadají CESNET a CERIT-SC. Dohromady poskytují IT infrastrukturu české vědě (cloud, storage, komunikace a HPC). Navýšený rozpočet pokrývá i náklady na provozování výpočetní a datové infrastruktury IT4Innovations. Nyní jsou díky tomu ostravské kapacity plně k dispozici.

Dopady zdražování na česká datacentra

Zdražování elektřiny má dopady také na tuzemská datová centra. Společnost TTC Teleport, která provozuje dva datové komplexy v pražských Malešicích, například sázela na pokles ceny elektřiny. Firma nakonec musela na poslední chvíli nakoupit elektřinu dráž, což se promítlo do cen pro zákazníky.

Cena ve starším datacentru TTC vyrostla na 11,7 koruny za kilowatthodinu. Druhé a energeticky účinnější datacentrum se dostalo na cenu 6,3 koruny za kilowatthodinu.

„Před zdražením jsme v modernějším datacentru platili 2,19 koruny za kilowatthodinu,“ uvedl generální ředitel firmy ČMIS Václav Svátek. Před zdražením ČMIS u TTC platila za elektřinu pro nižší stovky serverů kolem sto tisíc korun měsíčně. Po zdražení to byl asi trojnásobek.

TTC se do budoucna chce mimo jiné pojistit pořízením vlastní 5MW trigenerační jednotky. Bude součástí technologického centra za stovky milionů.

„V uplynulých letech jsme se vždy snažili na zákazníky výkyvy v cenách nepřenášet. Nárůst cen v současnosti je ale tak extrémní, že jsme ho do cen promítnout už museli. Podle našich informací jsme byli jedni z prvních, kteří zdražili. Zákazníkům to ale částečně kompenzujeme tím, že na ně nepřenášíme celý vliv inflace. Reagujeme a budeme muset reagovat i na tento nepříznivý trend,“ popsal také v rozhovoru pro Root.cz technický ředitel MasterDC Martin Žídek.

Superpočítač Karolina na IT4Innovations v Ostravě: