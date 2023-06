Naše tiskárny tiskly rekvizity do velkého seriálu v USA, říká Průša. Festivalu Maker Faire letos vládly 3D tisk a robotika

Motorka poháněná párou, trenažér pro řízení tramvaje, zmenšený velín atomové elektrárny a desítky různých robotů, stavebnic a dalších konstrukcí z různých materiálů.

To vše bylo o víkendu k vidění na šestém ročníku festivalu Maker Faire, který se po covidových letech vrátil zpátky na Výstaviště Praha, tentokrát do Křižíkových pavilonů. Přes 120 vystavovatelů zaujalo návštěvníky svými kreativními výtvory a expozicemi.

Své prezentace na festivalu mělo i několik českých škol, které to pojaly jako příležitost ukázat studentské práce a přilákat zájemce o studium. Například fakulty filozofická a přírodovědecká Univerzity Karlovy zapojily návštěvníky do svého výzkumu, který z fotografie obličeje pořízené na místě dokáže odhadnout věk, váhu i výšku i zda vypadáte spíše jako muž, nebo jako žena. Zájemcům přijde detailní rozbor jejich snímků do několika týdnů e-mailem.

Střední průmyslová škola dopravní zase v obležení dětí představila reálný trenažér pro řidiče tramvaje. Jeho hardwarová část (řidičova kabina) je sestavená z několika vzájemně propojených Arduin. V tramvaji je funkční ampérmetr, stejně jako zvonek při rozjezdu nebo prudkém brždění. Pražský dům dětí a mládeže pak umožnil rodičům nejmladších návštěvníků vyrobit si vlastní dřevěnou hračku.

Další expozice Czech Cybertron pak představila systémy ochrany jaderné elektrárny. Na zmenšenině reálného velína bylo možné reaktor uvádět do různých nestabilních stavů a sledovat, jak si s tím elektronika poradí. „Důležité je mít jednotlivé stavy logovány jehličkovou tiskárnou. Když na Fukušimě zhasly obrazovky systémů, byl to jediný způsob, jak zjistit, co se stalo,“ říká Filip Kotouček.







Takřka všudypřítomné byly na expozicích 3D tiskárny a jejich produkty. Jeden z vystavovatelů například na místě ukázal, jak je schopen recyklovat PET lahev, z ní vyrobit filament a z této struny pak vytisknout na 3D tiskárně nový objekt. Tiskly se i divadelní loutky, součástky různých stavebnic nebo dekorace do bytu či formy pro odlévání šperků.

Josef Průša: Maker Faire je místo setkávání

Přítomen byl i zakladatel nejznámějšího tuzemského výrobce 3D tiskáren Josef Průša. V minirozhovoru pro Lupu se svěřil, že má za sebou náročných 14 dní, kdy absolvoval pět výstav. Maker Faire pro něj prý znamená místo, kde objevuje nové věci, místo setkávání lidí se stejnými koníčky.

Jste rád, že tu potkáváte spoustu stánků, kde se používá vaše tiskárna?

To je jedna věc, ano, ale častokrát se stane, že tu jsou lidi, kteří přijdou a povídají nám, na co to používají ve svých firmách, projektech. Oni to většinou nemohou někde oficiálně publikovat. Ale třeba dneska jsem se dozvěděl, že na našich tiskárnách se tiskly rekvizity do jednoho velkého amerického seriálu.

Jaký je to pocit?

Je to velká zodpovědnost, abychom to takhle udrželi dál.

Jste generálním partnerem Maker Faire, co to obnáší?

U nás je to hodně altruistický přístup. Z toho pohledu, že kdybychom tomu nepomáhali, tak by pravděpodobně ten Maker Faire nebyl. Nikdy na tom nebudeme počítat návratnost, jestli jsme díky tomu prodali dost zboží. Takhle to nevnímáme. Pro nás je to úžasný způsob, jak se setkat osobně s naší komunitou.

V čem je to pro vás inspirativní? Přichází komunita s novými nápady na vylepšení vašich produktů?

Komunitní vylepšení našich tiskáren poslední dobou zpomalují a to je dáno tím, že trh a naše tiskárny dozrály do stádia, kde jakékoliv zlepšení dá spoustu práce. Kolega Vojta Bubník, který vede Slicer, má hezké přirovnání, že je to jak se spalovacími motory. Na začátku stačila drobná vylepšení a výsledek, kolik to ujelo kilometrů na litr, jakou rychlostí, jak to bylo spolehlivé, byl hned znát. Ale postupně, jak se ten produkt zdokonaloval, se to úplně v jednu chvíli otočí a i na malé zlepšení je potřeba tisíce člověkohodin práce.

Co vás osobně na Maker Fairu zaujalo?

Přiznám se, že jsem si to ještě neměl čas projít, jak jsem tu obklopen lidmi. Takže doufám, že teď před koncem, kdy se to začne vylidňovat, si to ještě proběhnu.

Plánujete už přípravy na další ročník?

Určitě. Pražský Maker Faire je moje srdcovka a myslím si, že to je jeden z nejlepších maker fairů na světě, a že mám s čím porovnávat.

Podívejte se na fotoreportáž z pražského Maker Faire 2023: