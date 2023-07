Naskenuj duhovku a dokaž, že nejsi robot. Odstartoval Worldcoin šéfa OpenAI Sama Altmana

Jedno nelze Samu Altmanovi upřít, technokrat s lehce sociopatickými rysy chování má Midasův dotek. Díky povyku kolem umělé inteligence, který vyvolala služba Chat-GPT, se zatím všechno, na co sáhne, mění ve zlato, respektive v peníze.

A to bude možná i odpověď na otázku, proč se prvotní silně odmítavé až výsměšné reakce na Worldcoin, který není technicky ničím jiným než běžným ERC-20 tokenem v ethereové síti, tak liší od těch současných. V pondělí 24. července naostro spuštěný projekt má za sebou překvapivě slušný start.

Našli se první zvědavci a ani investoři a spekulanti na první pohled k neúspěchu odsouzený megalomanský kryptoprojekt jednohlasně nezavrhli. Naopak, velmi čile se s ním obchoduje za ne úplně nízké ceny. Token, který vznikl lusknutím Altmanových prstů, trh dokonce momentálně oceňuje na více než dva dolary. Zatím je v oběhu asi 110 milionů WLD tokenů, současná valuace je tedy asi 230 milionů dolarů. Pokud bychom ale kalkulovali s celou plánovanou emisí, tedy 10 miliardami tokenů, jsme již na hodnotě 23 miliard dolarů.

Autor: TradingView

Má Altmanův projekt takovou hodnotu? Uvidíme, ale dost o tom pochybuji. Současným investorům každopádně nevadí nejen absurdní valuace tokenu, ale dokonce ani fakt, že Worldcoin nesmí fungovat v USA, nebo že vyžaduje, aby si lidé kvůli jeho používání fyzicky skenovali své oční bulvy.

Faktem také je, že dávno před svým letošním oficiálním startem stačil kontroverzní projekt přilákat několik velmi zvučných investorů. Nalezneme mezi nimi venture kapitálového giganta v podobě firmy Andreessen Horowitz, zakladatele LinkedInu Reida Hoffmana, a dokonce Sama Bankmana-Frieda, toho času ještě vykreslovaného jako velkého altruistu kryptoprůmyslu.

Základní myšlenka tokenu, za kterým stojí vedle Altmana také Alex Blama a německá organizace Tools for Humanity, je trochu dystopická, to by nás ale nemělo v případě Altmana překvapit. Token je svázaný s blockchainovou službou World ID pro jedinečné prokázání digitální identity, respektive toho, že je majitel jedinečného digitálního pasu ve skutečnosti člověkem, a ne robotem nebo umělou inteligencí. Hovoříme o takzvaném Proof of Personhood.

Aby člověk mohl World ID získat, musí nejprve podstoupit sběr biometrických dat, konkrétně si nechat naskenovat svou duhovku pomocí podivné „bowlingové“ koule, respektive specializovaného hardwarového zařízení pojmenovaného Orb. Ten z biometrických dat pak vytváří jedinečný hash. Ochrana identity při poskytování důkazu je zajišťována skrze takzvané zero-knowledge proofs.

Zero-knowledge protokol je kryptografická metoda, která umožňuje, aby jedna strana mohla dokázat jiné straně (ověřovateli), že je nějaké tvrzení pravdivé, aniž by odhalila jakékoli informace kromě skutečnosti, že toto konkrétní prohlášení je pravdivé.

Samotný princip jedinečné identifikace vychází z medicínského poznatku, že nejvýjimečnější věcí na nás jsou pravděpodobně vzory duhovky oka. Během našeho embryonálního vývoje se v nich vytvořily náhodně se kombinující buňky neuvěřitelně složité struktury, které jsou natrvalo otisknuty právě do duhovky. Matematická pravděpodobnost, že dva lidé budou mít stejnou duhovku, má být jen jedna ku stu kvintilionů.

Za absolvování skenu obdrží uživatel vedle nové digitální identity také 25 tokenů WLD jako dárek. To je aktuálně něco málo přes padesát dolarů. Pro někoho za potenciální ztrátu soukromí směšná částka, pro dost lidí na planetě ale peníze, pro které by byli ochotni udělat mnohem horší věci.

Projekt není bez chybičky, například už se ukázalo, že ověření je zatím vynucováno pouze na úrovni registrace, a tak již stačil vzniknout černý trh s prvními účty. Pokud nevěříte, stačí trochu proskenovat Telegram. Kritikou projektu tentokrát nešetřil ani spoluzakladatel Etherea Vitalik Buterin, který mimo jiné vyjádřil obavu ze ztráty soukromí, centralizace řešení, podvrhů identit a nátlaku autoritářských vlád.





Samotní inženýři stojící za projektem ale září technooptimismem: „Pokud bude Worldcoin úspěšný, věříme, že by mohl drasticky zvýšit ekonomické příležitosti, rozšířit spolehlivé řešení pro odlišení lidí od umělé inteligence při zachování soukromí, posílit globální demokratické procesy a nakonec ukázat potenciální cestu k univerzálnímu základnímu příjmu financovanému umělou inteligencí,“ prohlašují.

Jak to má celé vlastně fungovat?

Worldcoin se skládá ze tří částí. První tvoří blockchainová digitální identita zachovávající soukromí (World ID), druhou představuje aplikace World App, což není nic jiného než mobilní kryptopeněženka kompatibilní s protokolem, právě na ni také přistane po vytvoření identity zarezervovaný podíl WLD tokenu. Třetí část představuje sběr biometrických dat. Spočívá v návštěvě Orbu, biometrického ověřovacího zařízení, po naskenování Orbem dojde k zahashování obrazu a uživatel získá svůj jedinečný digitální otisk (hash), neboli svoje World ID.

To umožňuje prokázat, že jste skutečná a jedinečná osoba, a zároveň zůstává pseudonymní, čímž je podle autorů dostatečně zachována ochrana soukromí. Původní biometrická data neopouští Orb a po skenu by mělo dojít k jejich vymazání. Ani sledování digitální identity napříč aplikacemi nemá být podle tvůrců technicky možné.

Pokud pomineme bezpečnost, zůstává trochu problém fakt, že je Orbů zatím dost omezený počet, konkrétně jich na celý svět připadá 1500. Pro registraci je tak potřeba si nejprve najít nejbližší z nich (pro nás je to ten berlínský) a rezervovat si pomocí aplikace World App čas na ověření. Pokud jste ale lokální influencer s technologickým povědomím, můžete si zkusit zažádat o Orb vlastní a na sběru uživatelských dat se přímo spolupodílet coby Orb Operátor.