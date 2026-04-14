Návrh vlády: Česká televize přijde o miliardu, Český rozhlas o 400 milionů

Filip Rožánek
Včera
Mraky nad hlavní budovou České televize v Praze na Kavčích horách.
Ministr kultury Oto Klempíř představil vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Součástí je změna financování, která by měla od nového roku připravit Českou televizi a Český rozhlas o značnou sumu.
Česká televize a Český rozhlas by se od roku 2027 měly stát kapitolami státního rozpočtu, ze kterého dostanou pevně určené částky. Tyto příspěvky se pak budou od roku 2028 valorizovat maximálně o 5 % ročně. Vyplývá to z návrhu zákona, který na úterní tiskové konferenci představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě).

Obě média by dohromady dostala částku 7,8 miliardy korun. Česká televize letos plánuje příjem z poplatků ve výši 6,73 miliardy korun, od příštího roku by místo poplatků měla dostávat částku 5,74 miliardy. Částka, se kterou hospodaří, by tedy klesla o miliardu. Český rozhlas má letos z poplatků získat 2,48 miliardy, ale do budoucna by mu stát posílal 2,07 miliardy. Přišel by tedy zhruba o 400 milionů.

Paralelně s návrhem ministerstva kultury vzniká poslanecký návrh, který by měl ještě letos osvobodit některé skupiny obyvatel od placení poplatků, takže by obě média přišla o významnou část financí ještě v průběhu roku.

Vláda však počítá s tím, že má být zachována reklama a sponzoring ve stávajícím rozsahu a se stávajícími povinnostmi pro Českou televizi, takže by nadále převáděla peníze za reklamu na ČT2 do Státního fondu kultury.

Dalšími zdroji financování České televize a Českého rozhlasu mají být prodeje práv a provozních služeb, dotace, granty a příspěvky z jiných veřejných rozpočtů (například prostředky z evropských fondů či od obcí a krajů na konkrétní projekty), a také dobrovolné příspěvky občanů a firem. Tyto dobrovolné příspěvky by obě média musela jmenovitě uvádět na internetu.

Na kontrole činnosti České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím Rady České televize a Rady Českého rozhlasu by se nemělo nic měnit, stejně jako na volbě a odvolávání generálních ředitelů. 

Naopak ze zákona zcela zmizela loni zavedená memoranda, která upřesňovala naplňování veřejné služby do roku 2030. 

Zákon stanovuje, že Český rozhlas a Česká televize plní při naplňování veřejné služby tři hlavní funkce v následujícím pořadí: funkci zpravodajskou, funkci vzdělávací, kulturně společenskou a publicistickou a funkci zábavní. Uvedené funkce podle ministerstva vyjadřují hierarchii veřejného zájmu na obsahu vysílání Českého rozhlasu a České televize a prioritu při rozdělování veřejných prostředků. 

Zpravodajská funkce má mít primární postavení. „Český rozhlas a Česká televize poskytují veřejnosti aktuální, ověřené, objektivní a vyvážené informace o společenském, politickém, ekonomickém, kulturním a sportovním dění, nezbytné pro fungování demokratické společnosti a informovanost občanů. Zpravodajství Českého rozhlasu a České televize musí být nestranné a pluralitní, aby podporovalo svobodné vytváření názorů. Důraz je kladen na rychlé a spolehlivé informování, včetně poskytování vysílání v krizových situacích apod.,“ určuje návrh zákona.

Vzdělávací a kulturně společenská a publicistická funkce je druhá v pořadí. Český rozhlas a Česká televize přispívají ke vzdělanosti a kulturnímu rozhledu společnosti. Vytváří a vysílají publicistické vzdělávací a dokumentární pořady, podporují šíření znalostí, kritického myšlení a porozumění důležitým politickým, společenským, historickým a vědeckým tématům. Součástí této funkce je také podpora kulturní identity, národní historie a jazykové různorodosti, včetně prostoru pro regionální a menšinové vysílání. Patří sem i služba veřejnosti v oblasti přenosu událostí společenského významu, zejména v oblasti kultury a sportu. 

„Zábavní funkce je třetí, doplňkovou složkou veřejné služby,“ konstatuje předkládaný zákon. Český rozhlas a Česká televize vysílají zábavné pořady a programy pro volný čas a relaxaci diváků a posluchačů, avšak v míře a formě, které neohrožují naplňování funkce zpravodajské, vzdělávací a kulturně společenské a publicistické funkce. 

„Zábavní obsah Českého rozhlasu a České televize má dbát na kvalitu a kulturní přínos; nemá za cíl konkurovat komerčním médiím v objemu čistě komerční zábavy. Rozsah a financování zábavních pořadů proto musí být přiměřené a odůvodněné veřejným zájmem; při plánování programové skladby má vždy přednost výroba a zajištění pořadů zpravodajských, vzdělávacích a kulturně společenských před pořady čistě zábavními,“ stojí v návrhu zákona.

Český rozhlas a Česká televize budou povinny věnovat část své vysílací kapacity i produkčních prostředků původní dramatické, dokumentární a hudební tvorbě a podpoře české filmové, televizní a rozhlasové tvorby a dalších projektů. Rovněž mohou vstupovat do koprodukčních projektů s ostatními subjekty v oblasti audiovize a médií.

Ministerstvo kultury trvá na tom, že by zákon měl platit už od 1. ledna 2027. Opozice ohlásila obstrukce. „Představený zákon není zákon o médiích veřejné služby, ale zákon o likvidaci veřejnoprávních médií,“ uvedl předseda mediálního výboru sněmovny František Talíř z opoziční KDU-ČSL.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Ke kontextu tvrzení o nenažranosti a neustálému zvyšování nároků, souhrn změny: "Od 1. května 2025 ... Základní měsíční poplatek za televizi nově činí 150 Kč, za rozhlas 55 Kč. Tyto částky se zvyšují poprvé od roku 2008 v případě České televize, v případě Českého rozhlasu od roku 2005." U Českého rozhlasu je poplatek vyšší o 10 Kč tj. o 22%, u ČT pak o 15 Kč tj. o 11 %. Opravdu byste chtěl(i) pracovat na stejném rozsahu práce za stejnou odměnu jako před skoro 20 lety? Např. v soukromé sféře…
