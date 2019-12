 »  Ne jen sklady. Amazon v Česku hledá vývojáře pro automatizaci

Amazon v České republice posiluje kapacity nad rámec distribučního centra, které od roku 2015 provozuje v Dobrovízi. Firma začala v Praze shánět nové vývojáře a systémové inženýry pro produktový integrační tým, jenž je součástí sekce Amazon Operations Technology. Ta v americkém podniku zajišťuje IT chod skladování, distribuce a dopravy.

Záběr Operations Technology je poměrně široký a jeho vývojáři tvoří významnou část celkových R&D kapacit Amazonu. Pracují zde například na takzvaném inventory managementu, kde inženýři řeší optimalizaci a automatizaci skladů (kterým tak Amazon nerad říká a pojmenovává je distribuční centra) a dodávek. Využívá zde i strojové učení a distribuovaný software.

Do širší sekce formálně spadají i roboti, kteří v distribučních centrech „pracují“. Amazon se zabývá autonomními roboty, kteří ve skladech dokáží převážet regály a provádět plnění zboží. Další sekce pak čítají třeba projekt Prime Air, kdy Amazon zkouší doručování zásilek pomocí bezpilotních letounů a dronů. Projekt Amazon Scout je zase pozemní autonomní doručovací vozítko. Operations Technology řeší i optimalizace dodavatelského řetězce či vratek.

Paletizátor a další projekty v Česku

V centru v Dobrovízi se používá několik pokročilejších projektů. Amazon zde například nasadil algoritmický program, který vypočítává správnou velikost krabic, do nichž se balí zásilky. Další software zaměstnancům ukazuje nejkratší a nejefektivnější trasu z jednoho místa na druhé.

Z oblasti robotiky se využívá paletizační robotické rameno, které tvoří palety z přepravek pro efektivnější přesun položek. Každé takové rameno disponuje 2D snímací kamerou umístěnou na vrchní části. Kamera identifikuje umístění a orientaci každé přepravky a pozná, kolik přepravek je již na paletě. Laserový senzor zase měří výšku přepravek a zajišťuje optimální konstrukci palety.



Autor: Jan Sedlák Autonomní roboti v distribučním centru Amazonu

Firma po pražských vývojářích požaduje znalosti cloudu Amazon Web Services a technologií jako C, C++, C#, Java, Python, Elasticsearch, TCP, UDP, LDAP, Linux, DHCP a dalších. „Jedná se o IT specialisty, kteří mají na starosti automatizaci zařízení a systémů v distribučních centrech Amazon,“ uvádí pro Lupu mluvčí Amazonu pro střední a východní Evropu Miroslava Jozová.

Amazon s investicemi, které lze označit za přidanou hodnotu mimo práci v distribučním centru, začal relativně krátce po jeho otevření. Firma několik měsíců poté v Praze otevřela centrálu pro IT a HR služby, přes kterou v regionu zajišťuje nábory, služby kontaktního centra a IT podporu. Zhruba 500 zaměstnanců pracuje v budově Blox v Dejvicích a v Rustonce v Karlíně.

Téměř celosvětový gigant, který má přes 650 tisíc zaměstnanců, se v Česku společně s tím rozčlenil na několik entit. Z původního podniku Amazon Logistic Prague odštěpil firmu Amazon Czech Republic Services ovládanou matkou z Lucemburska, pod kterou HR a IT služby začlenil. Vedle toho zde působí také Amazon Data Services Czech Republic řešící zpracování dat, hosting a další podobně aktivity. Tyto tři firmy poskytují služby v rámci skupiny a celkově v roce 2018 vytvořily výnosy přesahující pět miliard korun.

Amazon se mimochodem s cloudem Amazon Web Services připojuje do NIX.CZ (selektivní politika) a v tom samém uzlu a Peering.cz je také zapojený jeho Twitch.

Budování vývoje ve východní Evropě

Amazon obecně postupně posiluje výzkumné a vývojové kapacity ve východní Evropě. Vůbec první Amazon Development Center v tomto regionu otevřel v roce 2005 ve městě Jasy v Rumunsku. To se zabývá primárně cloudem, bezpečností, analýzou dat a strojovým učením. V roce 2017 následovalo otevření druhé rumunské pobočky v Bukurešti. Země známá IT outsourcingem, ale i sofistikovanějším IT vývojem, zde pracuje na Alexe (jazykové produkty a testování) a EC2 v rámci AWS.