 »  Nepůjdou datové schránky, velké IT změny na ministerstvech, konec upgradu na Windows 10

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Koncem roku definitivně skončí možnost, jak si zdarma upgradovat operační systém na Windows 10. Microsoft sice oficiálně nabídku ukončil už v létě loňského roku, stále zde ale existovala cesta. Konkrétně je možné uvést, že v systému používáte nástroje pro usnadnění. To nyní skončí. Pokud přechod na „desítky“ odkládáte, je možné upgrade provést a následně se vrátit ke starší verzi. Systém bude na daný počítač registrován a upgrade v budoucnu bude opět možný.

Nová vláda ještě před Vánoci stihla provést nemalé změny na řadě ministerstev. Ve značné míře se dotkly také jednotlivých IT sekcí. Kompletní seznam změn na základě dokumentu vlády přináší web eGov.cz. O zrušení IT sekce na ministerstvu zemědělství jsme informovali už dříve.

Jak jsme informovali, od dnešních 16:00 hodin nepoběží až do úterý 2. ledna rovněž 16:00 hodin datové schránky. Ministerstvo vnitra uvádí, že nebude možné se přihlásit ani používat služby, které „datovku“ využívají pro přihlášení, typicky tedy portály finanční správy, ČSSZ či CzechPOINT@Home. Přechází se na novou infrastrukturu.

Společnost Bosch chce v Česku do roku 2020 investovat další 2,2 miliardy korun. Z toho 900 milionů padne na rozšíření vývojového a výzkumného centra v Českých Budějovicích. Přibude tak 150 nových míst, 450 už jich funguje. Bosch také dostal pobídku od státu ve výši 274 milionů korun. Podle CzechInvestu jde o první ukázku změny strategie, kdy stát nechce podporovat pouze montovny, ale něco s přidanou hodnotou. Bosch v regionu Českých Budějovic čerpá technické pracovní síly, ty pak zároveň chybí tamním menším firmám.

Rakouský T-Mobile, který spadá pod Deutsche Telekom, za 2,25 miliardy dolarů kupuje od Liberty Global rakouskou sekci UPC. T-Mobile se tak u sousedů stane také výrazným hráčem v broadbandu. Reuters k tomu také uvádí, že se Liberty Global snaží o reorganizaci s tím, jak je opět ve hře spojení s Vodafonem. T-Mobile AU po koupi UPC vyzve rakouskou broadbandovou jedničku A1 Telekom Austria, která provozuje 1,5 milionu fixních přípojek. UPC jich má půl milionu.

Nvidia ukončí vydávání ovladačů pro 32bitové operační systémy. Poslední bude verze 390, nyní je venku verze 388. Skončí i kritické záplaty, ty budou k dispozici jen do ledna 2019. Dotkne se to verzí systémů Windows 7, 8, 8.1, 10 a také Linuxu a FreeBSD.

Bělorusko se chce stát moderní ekonomikou postavenou na informačních technologiích. Tamní vládce Alexander Lukašenko proto přišel s balíčkem, který kromě legalizace transakcí v kryptoměnách přináší velké daňové úlevy pro všechny, kdo by v moderních oborech chtěli investovat. Bělorusko je z velké části svázaný systém závislý na státních podnicích. O zájmu vlády investovat do IT každopádně už v rozhovoru pro Lupu mluvil Bělorus a zakladatel a šéf Wargamingu Viktor Kislyi, který v Praze otevřel vývojové centrum. V Česku má vývoj také další běloruská IT firma, konkrétně EPAM System.

Představenstvo Qualcommu nedávno odmítlo obří nabídku Broadcomu na odkup, i kvůli údajně nízké ceně. Broadcom nyní rozjel jiné aktivity, jak se k výrobci čipů dostat. Akcionářům Qualcommu předložil jedenáct svých kandidátů do představenstva firmy. Ti by pak převzetí měli být otevření. Qualcomm logicky chce ponechat sestavu současnou.

Google postupně přetahuje Applu inženýry, kteří se zaměřují na vývoj čipů. Nově je to podle webu The Information John Bruno, který se v Cupertinu zaměřoval na nové čipy. Je zřejmé, že se Google chystá více opřít do vlastního hardwaru, k čemuž pomohou i vlastní čipy. Firma už dříve díky akvizici získala hardwarové inženýry z HTC.

Po náhlé smrti starosty San Franciska nastupuje nové vedení. Business Insider rozebírá, že se nejspíše bude snažit zkrotit technologický sektor, který v posledních letech stojí za masivním nárůstem cen nemovitostí a nájmů a s tím spojenými efekty jako vystěhovávání lidí, rostoucích cen služeb a podobně.

Amazon kupuje firmu Blink, která vyvíjí malé bezdrátové bezpečnostní kamery do domácností. Blink předtím vybral pomocí crowdfundingu milion dolarů. Obchod naznačuje další ambice Amazonu v oblasti chytré domácnosti, kam už vtrhl díky přístrojům typu Echo. Chytrého domácího hlídače dělají také čeští Angee, produkt se ale stále ne a ne dostat na trh.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal novou prováděcí vyhlášku k zákonu o kybernetické bezpečnosti pro určení provozovatele základní služby. Více zde.