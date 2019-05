 »  S mobilem je život jednodušší. A to jsme teprve na začátku

V Česku se hodně nadává. Na všechno. A vždycky se hledá viník, který může za všechny problémy lidstva. Černého Petra často dostanou politici, úředníci, anebo velké korporace. Prostě kolektivní vina. Kritiky potěší, viníky nezabije.

Sebekriticky často patřím k těm, kteří na státu a jeho neefektivitě snad ve všem, na co sáhne, nenechají nit suchou. Objevil jsem ale světlé místo, které si zaslouží pochvalu. Je to Lítačka. Za poslední dva měsíce mi spolu s Apple Pay výrazně zjednodušily život.

Navíc je to jasné světlo na konci tunelu, že to jde. Když to zvládne Praha, zvládne to jednou i stát. A třeba i stát budeme mít rádi (sorry, přátelé z AirBank, vím, je to váš slogan).

Lítačka aneb Jak udělat službu, která funguje

Lidé, co bydlí za Prahou a jezdí často příměstským vlakem, to znají dobře. Když si koupíte roční kupón pro Prahu, stojí vás to 3850 Kč. Když chcete to samé například pro 1. a 2. pásmo (cca 20 km v okolí Prahy), zaplatíte ročně ještě více než jednou tolik. Pokud vlak nevyužíváte denně, nezbývá než si kupovat jednorázové jízdenky třeba za 18 Kč, které je před jízdou třeba označit ve validátoru.

Problém této jízdenky, když pomineme, že patří do doby ledové, je v tom, že je to ukrutně nepohodlná služba. Slovy marketéra UX je naprosto šílená. Musíte jít do automatu, mít kovové drobné, vystát frontu, když zrovna ujíždí vlak, označit ve validátoru, který je často jinde než zastávka vlaku. Prostě to zaručeně vymýšlel někdo, kdo měl zákaznickou zkušenost jako srdeční záležitost.

Často se mi stalo, že jsem výše popsané mentální cvičení nedokázal úspěšně vyřešit do 30 vteřin, důsledkem čehož mi vlak ujel, anebo jsem nastoupil bez lístku a platil průvodčímu speciální sociální příplatek 40 Kč za nepřizpůsobivost (pardon, za nákup jízdenky ve vlaku). Ani nechci počítat, kolik mobilních dat navíc jsem si mohl za ty 40korunové příplatky dokoupit.

Po nějaké době jsem na to rezignoval. Každé čtvrtletí jsem si kupoval další kupón za 1200 Kč za zónu 1 a 2. Často jsem jej využil třeba jen desetkrát za měsíc, ale za pohodlí se holt platí. Několik následujících let jsem si kladl otázku, proč neexistuje možnost koupit si to online ve vlaku? Klasické SMS jízdenky totiž ve vlaku PID neplatí. Jo a koupě té samé jízdenky u okénka poklady ČD je zhruba o 25 % dražší, takže také žádná výhra.

Když mi končila platnost Opencard (2018), začal jsem studovat Lítačku. Noviny zrovna psaly, jak se na výměnu stojí fronta. Dost mě to děsilo. Někde jsem ale vyčetl, že Lítačku lze založit i online a koupený kupón je možné následně nahrát např. na kreditku.

Světe div se, ono fungovalo. V prvních dnech to sice průvodčím nic moc nenačítalo, ale vždy nad tím mávli rukou a nechali mě jet. Následně jsem objevil i mobilní aplikaci Lítačka, která znamenala doslova revoluční změnu. Jízdenku si tam můžete koupit přímo online. Jednoduše si vyberete, kolik pásem chcete, klik a za dvě minuty začne platit. Když přijde revizor, ukážete mu na displeji QR kód a vše je cajk.

Podle posledních zpráv dělají autoři na upgradu aplikace, tzn. že i roční kupón půjde načíst přímo z aplikace v telefonu. Ještě by tam mohli zakomponovat i platbu za parking. Panu primátorovi bych pak snad přinesl i Möeta.