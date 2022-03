Neděláme Amazon. COOP ve Strakonicích otevřel první automatizovaný obchod

Družstevní svaz COOP by ještě nedávno patrně nikdo nepovažoval za technologického průkopníka v maloobchodě. Své prodejny má v malých městech či na vesnicích a zaměřuje se spíš na méně movitou klientelu. Přesto (nebo možná právě proto) teď ve Strakonicích otevřel první automatizovanou prodejnu, která svým konceptem připomíná známé bezobslužné prodejny Amazonu (naše reportáž: Žádné pokladny a fronty, jenom kamery. Navštívili jsme obchod budoucnosti Amazon Go).

Na rozdíl od amerického giganta COOP nepracuje s drahými technologiemi, rozpoznáváním obrazu či desítkami senzorů, ale zůstává při zemi. Neděláme Amazon Go, podotkl při slavnostním otevření ředitel marketingu a rozvoje Lukáš Němčík. Za projektem podle něj stojí snaha o rozšíření otevírací doby při zachování stávajících personálních nákladů.

Strakonický COOP je malá prodejna v Podskalské ulici nedaleko centra, která dosud měla ve všední dny otevřeno od 6:00 do 17:00 a v sobotu od 7:00 do 11:00. Nově ale po „zavíračce“ personál uvnitř prodejny stáhne kovovou roletu, která zakrývá pult s uzeninami, a zapne noční prodej. Do obchodu se poté dostane kdokoli, kdo splní několik podmínek.

Jak první automatická prodejna COOPu ve Strakonicích funguje? PODÍVEJTE SE:

Za prvé zákazník musí mít v mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci Contio od české vývojářské firmy ArrowSys. A za druhé se do aplikace zákazník musí přihlásit pomocí bankovní identity. Tu si může zprovoznit u většiny tuzemských bank. Podle Němčíka není možné využít přihlášení přes státní identitu občana a autentifikovat se například eObčankou nebo přes mojeID, ale opravdu jen identitou provozovanou bankami. Při slavnostním otevření ještě aplikace nefungovala, takže jsme ji (a přihlašování přes BankID) nemohli prakticky vyzkoušet.

Po registraci aplikace vygeneruje QR kód (s omezenou dobou platnosti), který zákazník přiloží ke čtečce u vchodu do prodejny. Otevřou se dveře a systém uživatele vpustí do malé „předsíně“. Tam je potřeba kód nasnímat další čtečkou, která už zákazníka vpustí přímo do obchodu. Prostory „předsíně“ i prodejny snímá od stropu sada kamer, které jsou napojeny na pult centrální ochrany. V případě problémů můžou jeho zaměstnanci zavolat k prodejně policii nebo jinou pomoc.



Autor: Karel Choc, Internet Info

V prodejně má zákazník k dispozici kompletní sortiment (přibližně 2500 položek), kromě zmíněných krájených uzenin – COOP nemůže zákazníky k lahůdkovému pultu pustit z hygienických důvodů. Vzhledem k tomu, že BankID zajišťuje i ověření, že zákazníkovi je více než 18 let, může si koupit i alkohol.



Autor: Karel Choc, Internet Info

Vybrané zboží zákazník naskenuje u automatické pokladny (dnes už poměrně běžná kasa systému scan&go), zaplatí nákup kartou (hotovostní platby možné nejsou) a poté opět přiloží QR z aplikace ke čtečce a systém jej pustí z prodejny ven. Dokud platba neproběhne, dveře se mu neotevřou (z prodejny má ovšem být možné odejít například v případě, že si zákazník nic nevybral). U pokladny je umístěno i tísňové tlačítko pro případné přivolání pomoci, kdyby měl například systém výpadek nebo se vyskytl jakýkoli jiný problém. Obsluha pultu centrální ochrany může resetovat kasu či otevřít dveře i na dálku.



Autor: Karel Choc, Internet Info

Podle Němčíka je noční automatizovaný prodej určen pro menší skupiny zákazníků, které si chtějí nakoupit po otevírací době. COOPu se nevyplatí na noc držet v prodejnách personál, proto to zkouší s automatizovaným řešením. Nemusel přitom vymýšlet příliš moc nových technologických řešení, stačilo propojit ta stávající (pokladní systém, kamery a centrální pult) a přidat k nim aplikaci na ověření totožnosti a vpouštění zákazníků do obchodu.

Celkové náklady na rekonstrukci malé strakonické prodejny se vešly do 2 milionů Kč, ale většina z této sumy šla na stavební úpravy, železnou roletu, osvětlení nebo výměnu chladicích zařízení. Samotná automatizace přišla na řádově několik set tisíc, říká Němčík. Provozní měsíční náklady na připojení, centrální pult či aplikaci jsou pak podle něj nižší než plat jedné prodavačky.

COOP nepočítá s tím, že by automaty zcela nahradily lidský personál. Pracuje s konceptem obchodu jako místa pro sociální kontakt mezi lidmi. Prodavačky v menších obcích obvykle své klienty osobně znají a těm starším často kromě nákupu pomáhají i s dalšími věcmi – třeba s dobíjením kreditu v telefonech. V některých prodejnách COOP provozuje i kavárny, které mají sloužit jako místo pro setkávání lidí.

PODÍVEJTE SE, jak funguje aplikace Contio, kterou bezobslužný obchod COOP využívá pro vstup do prodejny:

Družstvo také proto podle svého vedení nemá ambici nasadit automatizaci ve všech svých obchodech. Může ale pomoci udržet provoz v těch prodejnách, které jsou s rentabilitou na hraně, říká Němčík. „Může jít třeba o desítky prodejen, ale teprve uvidíme. V této fázi absolutně netuším, jak se tento koncept rozšíří,“ vysvětluje s tím, že firma teď bude asi půl roku analyzovat, jak se první automatické prodejně daří, a o budoucnosti bude rozhodovat na základě nasbíraných zkušeností.

Ještě v červnu chce COOP spustit další automatickou prodejnu v Českém Krumlově. Oproti té strakonické bude mít třikrát větší prodejní plochu, a COOP si tak vyzkouší i fungování automatiky ve větším měřítku. Plánuje také otestovat kontejnerové obchůdky s omezeným sortimentem zcela bez obsluhy, které by měly fungovat například v areálech velkých továren.