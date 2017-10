 »  Nejčastěji zakazované iOS aplikace, zemřel ex-šéf Intelu, v ČR vzniká výroba nanobaterií

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

WhatsApp, Pokémon GO a WinZip jsou podle studie Appthority kvůli bezpečnosti nejvíce banovanými iOS aplikacemi ve firmách. WhatsApp odesílá seznam kontaktů, Pokémon přistupuje k lokaci nebo kameře, WinZip zase posílá SMS. V TOP 10 je také Facebook Messenger (posílá SMS) nebo WeChat (posílá nešifrovaná citlivá data).

Zemřel bývalý výkonný ředitel Intelu Paul Otellini, bylo mu 66 let. Ve funkci byl od roku 2005 do roku 2013, ve firmě působil už mnoho let předtím a byl důležitým manažerem při startu Pentia. Otellini dokázal navýšit roční tržby Intelu z necelých 39 miliard na 54 miliard dolarů. Byl třeba u toho, když Apple přecházel z PowerPC právě na Intel. Nedokázal ale zachytit nastupující trend mobilních čipů.

Microsoft kupuje startup AltSpaceVR, která vytváří prostor pro setkávání více lidí ve virtuální realitě. Microsoft to bere jako součást aktivit v rámci jeho Mixed Reality. Oznámil, že dalším hráčem s VR headsetem pro Windows 10 je Samsung. Předtím už se připojily firmy jako Dell, HP, Asus, Lenovo. Podporu Mixed Reality pro Windows 10 přidá podzimní Fall Creators Update.

Sony zase oznamuje, že chystá novou verzi brýlí PlayStation VR, které fungují s konzolí PlayStation 4. Zatím se toho moc neví, chystá se ale zapojení HDR.



Autor: Appthority Nejvíce zakazované iOS aplikace ve firmách

Snap, společnost stojící za Snapchatem, hlásí, že prodala 150 tisíc brýlí Spectacles. Ty vypustila do světa koncem loňského roku a jejich funkcí je to, že pomocí kamery pořídí záznam a ten umístí na Snapchat. Šéf podniku Evan Spiegel uvádí, že je to lepší, než kolik za podobnou dobu prodával první iPod.

U Havířova začne ještě v říjnu výstavba továrny na české baterie HE3DA, informuje ČTK. Skupina tuzemských investorů za Battery Unite investuje miliardu korun. Němečtí investoři se zároveň s HE3DA soudí, viz dřívější text.

Členem představenstva mezinárodní organizace DNS-OARC se stal technický partner sdružení CZ.NIC Jaromír Talíř. Navazuje na Ondřeje Surého a Ondřeje Filipa, kteří v organizaci rovněž působili. DNS-OARC má řadu členů, například Microsoft, Cisco a Google.

Seagate představil pevné disky s kapacitou 12 TB. BarraCuda Pro se hodí do počítačů, IronWolf jsou pak určené do domácích i firemních NAS úložišť.

Boeing kupuje podnik Aurora Flight Sciences. Ten se zabývá autonomními leteckými přístroji. Boeing nechá firmu nadále operovat samostatně s tím, že se chce propracovat k samostatně operujícím strojům. Aurora už nějakou dobu spolupracuje například s agenturou DARPA.

IBM kupuje společnost Vivant Digital. Je to další z několika akvizic zaměřených na konzultační firmy a vytváření konkurence pro digitální agentury. IBM Vivant začlení pod sekci iX. V Česku do tohoto nového druhu byznysu patří IBM Studios (náš článek).

Oracle na tradiční konferenci OpenWorld oznámil několik novinek. Hodně se mluvilo o autonomní databázi, která se například umí sama záplatovat. Firma také v cloudu spustila službu pro blockchain. Larry Elisson se tentokrát nejvíce navážel do cloudové databáze Redshift od Amazonu. Ten jeho slova označil za vychloubání, které není podložené fakty. Ředitel Oraclu Mark Hurd zase uvedl, že nerozumí Trumpově imigrační politice, která firmám stěžuje nábor odborníků ze zahraničí.

BlackBerry přesune své akcie z burzy NASDAQ na New York Stock Exchange (NYSE). Pod novou značkou „BB“ se začnou obchodovat 16. října. Firma to komentuje tím, že míří za svými klienty, na které cílí s novou strategií v podobě prodeje bezpečnostního softwaru.

Průmyslové SCADA systémy mají s kybernetickou bezpečností značné problémy (náš článek). To se bude příští týden řešit na konferenci v Praze pod záštitou European Cyber Security Excellence Center (náš text).

ServiceNow kupuje designérskou firmu Telepathy. Společnost chce se svými správcovskými nástroji pro IT růst i do dalších oblastí a akvizice má pomoci v navrhování rozhraní.