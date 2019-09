 »  Nejenom zprávy a teleshopping. Vysílací rada dohlédne i na video na webu

Už devět let platí v Evropské unii pravidla pro takzvané audiovizuální mediální služby, kterými se zjednodušeně myslí internetové portály s redakčně sestavovanou nabídkou podobnou televiznímu vysílání. Na podzim 2018 se Evropská unie tato pravidla rozhodla rozšířit a prohloubit kvůli rozvoji nových technologií. Unii kromě toho dělá starosti globální dosah amerických platforem, jako je Netflix. Chce prosazovat evropský obsah a podpořit kulturní rozmanitost.

Zároveň je podle unie nutné určit pravidla pro videoportály, na kterých se objevuje obsah od uživatelů. Cílem mimo jiné je, aby uživatelé, a hlavně ti nezletilí, byli lépe chráněni před násilným nebo škodlivým obsahem nebo nenávistnými projevy. „Díky této dohodě o audiovizuálních mediálních službách budeme lépe vybaveni k ochraně spotřebitelů i dětí, k boji proti šíření verbálních projevů nenávisti a k zajištění plurality a nezávislosti médií,“ prohlásil bulharský ministr kultury Boil Banov loni v červnu, kdy Bulharsko předsedalo Radě EU.

Revidovanou verzi evropské směrnice (PDF) musí Česko přenést do svých zákonů do 19. září 2020. Na starosti to má ministerstvo kultury, které odpovídá za mediální zákony.

„Evropská komise říká regulaci ano i v novém internetovém prostředí,“ vysvětlil minulý týden při mediální konferenci v Telči Artuš Rejent, ředitel mediálního odboru na ministerstvu kultury. „Je zachována dvoukolejnost pro lineární vysílání a služby na vyžádání. Televizi se regulace ubírá, videu na vyžádání se přidává,“ dodal.

Podle Rejenta povedou nové požadavky ve směrnici k tomu, že vznikne speciální nový zákon o videoplatformách. Těmi se myslí také video na sociálních sítích, pokud je sekce s videem jejich zásadní funkce. „Ve směrnici došlo k zahrnutí služeb sociálních médií, protože se ucházejí o stejné publikum jako audiovizuální mediální služby,“ doplnil ho kolega Jakub Šváb.

V praxi to bude znamenat novou zátěž pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Kromě rádií, televizí a provozovatelů internetových televizí bude muset dohlížet i na videoportály s uživatelským obsahem. Primárně na ty, které sídlí v Česku. Ale členské státy Evropské unie by si měly evidenci videoportálů sdílet. Jeden provozovatel ostatně může mít více jazykových variant webu cílených na různé státy.

Ledacos kolem nové směrnice ještě není příliš jasné a chybí výklady pojmů. „Těžko bude regulátor z Nizozemska posuzovat, zda si provozovatel plní povinnosti v České republice, když je všechno v češtině,“ poznamenal na konferenci Petr Kozák z úřadu vysílací rady.

Kvůli spolupráci regulátorů už vznikla Skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Přes tuto organizaci si mají vyměňovat potřebné informace, zkušenosti a postupy. ERGA by také měla vydávat technická a věcná stanoviska.

Nevhodné pro děti

Ochrana nezletilých před škodlivým obsahem na videoportálech může výrazně přidělat práci nejen regulátorovi. Sdružení pro internetový rozvoj upozorňuje, že provozovatelé budou muset označkovat přístupnost obsahu pro děti a mládež. „Internet bude muset označovat všechny pořady – archivy, krátké pořady, zpravodajství a publicistiku. Jaká bude vymahatelnost u zahraničních poskytovatelů?“ ptala se v Telči Jana Břeská, manažerka pro public affairs. Mnoho videí jsou přitom krátké klipy, šoty a ukázky, ale i na ně nejspíš povinnost dopadne.

Právní souvislosti aktualizovaných evropských předpisů navíc mohou vést až ke kuriózním situacím. Děti ani mladiství by se neměli na videoportálech dostat k obsahu narušujícímu tělesný, duševní nebo mravní vývoj. Tento obsah musí doprovázet „dostatečné informace“, například ikony, zvukové upozornění, obrazové varování a podobně.