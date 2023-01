Nejhorší prodeje smartphonů, nové MacBooky Pro, Microsoft propustí 10 tisíc lidí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Internetové bankovnictví České spořitelny od února přestane fungovat na Windows 7 a 8, uvedly Seznam Zprávy. Koreluje to s před pár dny definitivně ukončenou podporou těchto systémů ze strany Microsoftu.

Apple představil nové čipy M2 Pro a M2 Max. Opět jde o ARM SoC vlastního návrhu (Apple Silicon), vyrábí se 5nm procesem u TSMC. Model Pro má dvanáct CPU jader a devatenáct GPU jader s podporou až 32 GB RAM s propustností 200 GB/s. Verze Max má stejně CPU jader, ale 38 jader GPU s podporou až 96 GB RAM s propustností 400 GB/s. Tyto čipy rovnou míří do upgradovaných počítačů MacBook Pro a Mac Mini.

Apple také přichází s druhou generací chytrého repráku HomePod. Vyjde na 299 dolarů, což je méně než verze předtím, která nebyla žádný velký hit. Dostupnost bude omezená na několik trhů, Česko mezi nimi není.

Pomocí Wi-Fi signálu lze sestavit 3D modely lidí. Podařilo se to lidem na univerzitě Carnegie Mellon. Ti vybavili místnost více Wi-Fi body a četli 100Hz CSI signál. Na základě toho se vytvořila prostorová matice. To se pak prohnalo strojovým učením DensePose. K tématu je zajímavý i tento text.





Microsoft propustí deset tisíc zaměstnanců, tedy asi pět procent pracovní síly. Následuje kroky řady dalších firem, jako jsou Amazon, Salesforce a tak dále. Proces bude trvat do konce třetího fiskálního kvartálu 2023. Důvody jsou stejné: pokles digitálního hypu a utrácení po skončení covidové krize nebo náznaky recese.

Microsoft v Česku zvýšil tržby na 2,5 miliardy korun. Reálné číslo je ale řádově vyšší. Tyto tržby představují provizi za zprostředkování obchodních příležitostí a marketing evropské centrály v Irsku. „Provize byla stanovena jako čtyřprocentní podíl z objemů obchodů,“ píše se v účetní závěrce.

Tchaj-wan udělal první startupovou investici v česko-slovenském regionu. Státní fond Taiwania Capital vložil 19 milionů dolarů do firmy Photoneo vyvíjející 3D kamery pro autonomní roboty a systém pro automatizované odbavování e-shopových objednávek. Taiwania Capital má pro CEE připraveno 200 milionů dolarů, většina má jít do Česka, Litvy a na Slovensko, a to díky dobrým politickým vztahům.

Trh s čipy v roce 2022 vyrostl o 1,1 procenta na tržby 601,7 miliardy dolarů, uvádí Gartner. Na trhu byly nedostatky komponent, což prodloužilo dobu dodávek, zvedalo ceny a redukovalo odběry elektroniky na mnoha trzích. Zákazníci také začali šetřit kvůli ekonomickým vyhlídkám. Čipovou jedničkou je Samsung (podíl 10,9 procenta), který se ovšem meziročně propadl o více než deset procent. S necelými deseti procenty následuje Intel, který se propadl o 19,5 procenta. Dále jsou v žebříčku SK Hynix, Qualcomm nebo Micron. Nejvíce vyrostlo AMD, a to o 43 procent.

Dodávky chytrých telefonů v posledním kvartálu 2022 meziročně klesly o 17 procent, za celý rok o 11 procent. Čtvrté čtvrtletí je podle Canalysu nejhorší na výsledky za deset let. I zde se projevují již zmiňované podmínky na trhu.

Herní streamovací služba Google Stadia přestala fungovat. Řadí se na hromadu služeb, které Google nezvládl a zabil – v tomto případě nesmyslným obchodním modelem. Google lidem vrátil peníze za nákupy včetně her a předplatného. Týká se to také fyzického ovladače. Google slíbil, že uvolní nástroj, který ovladač umožní používat i mimo Stadii.

Intel opět umožnil Rusům stahování ovladačů. Od loňského února byla tato možnost bez VPN zablokovaná. Své procesory a další technologie společnost nadále v zemi neprodává. Stejně jako další technika se to řeší šedým dovozem z jiných států.

Téměř monopolní pozice technologie CUDA od Nvidie se hroutí, a to díky nástrojům PyTorch 2.0 a OpenAI Triton. V článku to rozebírá SemiAnalysis. Zmiňuje i to, proč silnější pozice nepřipadá TensorFlow.

Po světě se potulují kompromitované switche Cisco. Na Twitteru se objevily konkrétní fotky, jsou tam i další detaily s odkazy na dřívější zprávu F-Secure.

Film Avatar: The Way of Water se renderoval v cloudu, konkrétně v AWS. Postavit on-premise infrastrukturu by prý bylo náročné, zejména kvůli velmi povedené simulaci vody, kde se druhý díl Avatara z velké části odehrává.

Přichází 24GB a 48GB paměťové moduly pro PC. V počítači lze díky Micronu mít až 192 GB RAM, rozebírá Cnews.cz.

Boston Dynamics ukázal nové kousky, které zvládají jeho pokročilí roboti. Pro ně se stále těžko hledá velké komerční uplatnění. Firmu aktuálně vlastní Hyundai.

Bitwarden kupuje švédský startup Passwordless.dev. Ten se zabývá integrováním bezheslového ověřování do aplikací. Bitwarden už spustil betaverzi služby umožňující vložení biometrického přihlašování.

Discord kupuje aplikaci Gas. Jde o populární věc mezi teenagery. Funguje například v rámci škol, kde se žáci hodnotí a odpovídají na otázky. Discord appku zatím ponechá samostatnou.