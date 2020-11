Nejlepší aplikace nad otevřenými daty: Mapa autismu i přehled odběrových míst COVID-19

Vyhlášení v přímém online přenosu a speciální kategorie věnovaná aplikacím pomáhajícím při koronavirové krize. I tradiční soutěž Společně otevíráme data, která se snaží ocenit aplikace postavené nad otevřenými daty, ovlivnila současná epidemie nemoci COVID-19. Nadace OSF vyhlásila vítěze pěti soutěžních kategorií v rámci online konference Civic Tech Open.

Do soutěže se letos přihlásilo celkem 24 aplikací. Pořadí v jednotlivých kategoriích určila odborná porota.

Kategorii Vzdělávání vyhrála vizualizace nazvaná ICT vybavení škol zřizovaných plzeňským krajem, za kterou stojí Karel Rejthar a Pavel Valenta. Aplikace ukazuje, kolik má která škola počítačů, jak jsou v průměru staré nebo kolik jich škola má v přepočtu na jednoho učitele.

Porota na vizualizaci ocenila, že pracuje s otevřenými daty, dává jasný společenský smysl, je aktuální a podporuje hospodárné nakládání s veřejným majetkem. Porotcům se také líbilo, že by se aplikace dala snadno replikovat na další kraje ČR.



Autor: screenshot, Lupa.cz ICT vybavení škol zřizovaných plzeňským krajem

V kategorii Městská data vyhrálo město Děčín s aplikací Hlasování města Děčín. Ta umožňuje online hlasování zastupitelů a poskytuje přehled o hlasování jednotlivých členů zastupitelstva.

Aplikace vznikla v rámci městského hackathonu jako vizualizační nástroj nad otevřenými daty o hlasování děčínského zastupitelstva.



Autor: screenshot, Lupa.cz Hlasování města Děčín

Vítězem kategorie Zdraví se stala aplikace Mapa autismu spolku Naděje pro děti úplňku. Ta na mapovém podkladu ukazuje statistické údaje o počtu osob s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých regionech.

„Anonymizované údaje přinášejí přesnější představu o počtech lidí s PAS a míře jejich postižení, které jsou základním prvkem k lepšímu plánování kvalitních sociálních služeb,“ popisují tvůrci, k čemu se dá jejich databáze použít.



Autor: screenshot, Lupa.cz Mapa autismu

Kategorii Životní prostředí a klimatická krize opanovala aplikace Kam s ním? spolku Ukliďme Česko. Ta nabízí vyhledávání míst, kde se lidé mohou legálně „zbavit“ nechtěných věcí a odpadů jako jsou prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elekro, baterie, světelné zdroje nebo velkoobjemový odpad.

Cílem projektu je omezit množství odpadků, které každoročně skončí mimo systémy zpětného sběru odpadu a místo například recyklace zamíří zbytečně do spaloven nebo na černé skládky v přírodě.



Autor: screenshot, Lupa.cz Kam s ním?

Cenu v kategorii COVID-19 si ze soutěže odnesla aplikace Přehled odběrových míst COVID-19 pro Prahu a Středočeský kraj, kterou vyvinula a provozuje hlavní město Praha, respektive městská firma Operátor ICT se svou datovou platformou Golemio.

Porota ocenila, že aplikace je reakcí moderního města na aktuální potřeby občanů, že má přehlednou grafiku a že se dá bez problémů replikovat i pro další obce. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba, který si cenu online převzal, mapu odběrových míst dosud použilo asi 70 tisíc uživatelů.

Vítězové jednotlivých kategorií získali každý 30 tisíc Kč na další vývoj svých aplikací.

V rámci předávání cen proběhla také soutěž Na stojáka: Neziskovky v digi světě. Zástupci pěti neziskových organizací v ní představili své nápady na to, jak by neziskovky mohly pomocí dat řešit společenské problémy. O nejlepších třech mají diváci rozhodnout v hlasování na webu akce, kde jsou také videa s představením nápadů. Hlasování probíhá až do 2. prosince.

Záznam online předávání cen můžete zhlédnout na facebookovém profilu Nadace OSF.

Připomeňte si také výsledky předchozích ročníků soutěže Společně otevíráme data: 2019, 2018, 2017, 2016.