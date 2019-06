 »  Nejlepší čeští tvůrci podcastů dostali ocenění. Komerční rádia v nich vidí budoucnost

Říká běžným Čechům něco pojem podcasting? Automatické stahování zvukových pořadů do počítače nebo mobilu si pod tím vybaví jen 11 procent lidí. Ukázal to červnový průzkum, který si u agentury Nielsen Admosphere objednal provozovatel rádia Evropa 2. Výrazně jiná situace je ale u věkové skupiny 15–19 let, ve které zná podcasty 58 procent dotázaných. Vcelku slušný zásah má podcasting také u mladých lidí mezi 20 a 29 lety, kde se k němu hlásilo 22 procent respondentů.

„Podcasting je trend, který přijde s dorůstající generací,“ řekl Lubor Zoufal, ředitel digitálních aktivit mediální skupiny Active Radio. „Podcasty jsou zatím malé, ale přijdou sem dřív nebo později,“ přitakává výkonná ředitelka Martina Říhová. „Rozhodli jsme se, že půjdeme ven s agregátorem českého podcastového trhu. Máme v něm třeba knihovnu Českého rozhlasu, která je úžasná, anebo podcasty z Forbesu,“ dodala.

Agregátor má podobu mobilní aplikace YouRadio Talk. V úterý ji skupina Active Radio oficiálně představila novinářům. Nabízí nejenom mluvené slovo z různých zdrojů, ale také několik originálních podcastů. Mladé posluchače má nalákat například satirické zpravodajství pod názvem Rádio RePublika. Týdeník připravují členové stejnojmenného divadla založeného v pražském Rock Café.

Dalšími původními pořady jsou Drinkologie, denní historický přehled Ozvěny minulosti, motivační okénko Jana Mühlfeita pod názvem Myšlení první ligy nebo náhled do české startupové scény Startér.

Podcastová aplikace je otevřena libovolným vydavatelům, kterým nabízí určité možnosti monetizace obsahu. Posluchači v průzkumu volali třeba po audioknihách, a YouRadio Talk je chce zařadit. Nejdelší zkušenosti s produkcí podcastů má na našem trhu Český rozhlas, který je generuje pro více než dvě stovky svých pořadů zařazených v internetovém audio archivu. S touto funkcí začal už skoro před patnácti lety a už pár let vytváří také originální internetové podcasty nad rámec běžného vysílání.

Zájem internetových uživatelů o mluvené slovo potvrzuje i jiný údaj z citovaného výzkumu. 76 procent zájemců o podcasting uvádí, že alespoň jednou týdně používají jako zdroj mluveného slova videozáznamy pořadů DVTV nebo Show Jana Krause. Podcasty se typicky poslouchají doma při nějaké jiné činnosti (51 procent dotázaných) a především večer (42 procent respondentů).

Konkurentem YouRadio Talk budou už existující aplikace, kde si uživatelé sestavují vlastní výběr odebíraných kanálů. Čtyři nejčastěji používané platformy v Česku jsou Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify a iRadio Českého rozhlasu. Dohromady tvoří 65 % používaných aplikací, zbytek se tříští mezi různé další způsoby odebírání.

YouRadio Talk sází na to, že umí podcasty vyhledávat podle klíčových slov a postupně se učí, jakému obsahu dává uživatel přednost. Postupně pak nabídne další programy a podcasty, o nichž usoudí, že by mohly posluchače zajímat. Podle provozovatele nesbírá žádná osobní data, tipy odvozuje podle nadefinovaných kategorií a poslouchaných pořadů.

Takzvaný Podcastový den, jak Active Radio nazvalo oficiální představení aplikace, posloužil zároveň k vyhlášení vůbec prvních českých podcastových cen. Oceněni byli tvůrci v několika kategoriích – a v té souvislosti došlo i na jednu trochu kuriózní situaci.

Nejlepším podcastem veřejné služby pořadatelé vyhlásili projekt Zhasni!, cyklus pořadů Radia Wave o různých podobách intimity, erotiky a sexuality. Nejlepší podcast o byznysu a podnikání připravuje Jiří Rostecký ze serveru Mladý podnikatel, který při přebírání ceny v nadsázce přiznal, že podcasty původně dělat ani nechtěl, ale fanoušci jeho videorozhovorů si je sami vyžádali.