Nejlepší kapesní DAB+ rádia na cesty

Do přehledu jsme zařadili jak klasické kapesní přijímače s možností připojení sluchátek, tak i menší rozhlasové přijímače s délkou do 13,3 cm. U těchto přístrojů bylo podmínkou, aby se k jednotlivým modelům mohla připojit sluchátka pomocí konektoru 3,5 mm. Výhodou této kategorie přijímačů je kromě rozměrů většinou nízká pořizovací cena v rámci stokorun. Nevýhodou je ve srovnání s běžnými DAB+ přijímači horší zvuk. S mizející výbavou VKV tunerů u mobilních telefonů a při úplné absenci DAB+ v mobilech tato kategorie přijímačů nabývá na významu.

V přehledu mají téměř všechna rádia displej s možností zobrazení pouze textových informací. Jediným přijímačem, který má barevný displej a umí zobrazit doplňkové informace k vysílání ve formě tzv. slideshow, je Imperial DABMAN 15.

Z pohledu výbavy mají rádia vždy alespoň 10 předvoleb pro uložení oblíbených stanic vysílajících v DAB+ nebo na VKV. Imperial DABMAN 13, Technisat Techniradio RDR a Sangean DPR-36 umožňují rovněž přehrávat MP3 soubory. Zajímavostí jsou modely Sky Vision DAB 100, které se vyrábí v barevném provedení vlajek sedmi států.

Doprovodné informace k vysílání v podobě obrázků zobrazuje Imperial DABMAN 15 na displeji o velikosti 2″. Rozměry přijímače jsou 133 × 70 × 25 mm. Menu přístroje je lokalizováno do českého jazyka. Z DAB+ nebo VKV lze uložit programy do 20 předvoleb v každém pásmu. Přístroj je nabíjen vestavěným Li-Ion akumulátorem o kapacitě 1050 mAh, což by mělo podle výrobce stačit na 5,5 hodiny provozu. K dispozici jsou i 2 budíky.



Autor: Telestar Imperial DABMAN 15

Imperial DABMAN 13 oproti ostatním přijímačům umožňuje přehrávat z USB nebo microSD karet MP3 a WAV soubory, přičemž je podporována kapacita pamětí až do 32 GB. Do paměti lze uložit v DAB+ i na VKV 10 oblíbených stanic. Rozměry rádia jsou 128 × 72 × 32 mm. Opět lze nastavit i budík.



Autor: Telestar Imperial DABMAN 13

Jedním z nejprodávanějších DAB+ rádií v ČR je Technisat Techniradio RDR. To kromě poslechu DAB+ a VKV umožňuje rovněž přehrávání souborů ve formátu MP3. Přijímač má kompaktní rozměry 127 × 58 × 23 mm. Do paměti lze uložit z DAB+ i VKV 20 stanic. Vyrábí se v červené, stříbrné a bílé barvě. Zajímavostí je, že Technisat u tohoto přijímače umožňuje design na míru. A tak je možné pořídit tento model i v barvách některých oblíbených německých rozhlasových stanic či společností. Mohl by se z něj stát například propagační předmět.



Autor: Technisat Techniradio RDR



Autor: Technisat Techniradio RDR v barvách německé veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk

Soubory MP3 umí přehrát i Sangean DPR-36. Ten kromě přehrávání souborů z microSD karet dovoluje i jejich záznam. Ostatní výbava je už běžná. Možnost uložení 10 oblíbených stanic v DAB+ i u programů z VKV. Rozměry jsou 56 × 101,5 × 20,6 mm.



Autor: Sangean Sangean DPR-36

Kapesní přijímače pro příjem digitálního rádia DAB+ se zaměřením na primární poslech pomocí reproduktoru:

Model Tunery (počet předvoleb) Displej Rozměry (mm) Hmotnost (g) Nabíjení Doba provozu (h) Formáty Pozn. Imperial DABMAN 15 DAB+ (20), VKV (20) 2″ 133×70×25 165 Vestavěný akumulátor 5,5 Imperial DABMAN 13 DAB+ (10), VKV (10) Textový 128×72×32 209 Výměnný akumulátor 5,5 MP3, WAV Přehrávání MP3 a WAV souborů přes USB nebo microSD s kapacitou až 32 GB Technisat Techniradio RDR DAB+ (20), VKV (20) Textový 127×58×23 124 Vestavěný akumulátor 10 (6) MP3 Přehrávání MP3, kapesní svítilna, 3 barevná provedení Sony XDR-P1DBP DAB+ (10), VKV (10) Textový 115×57×24,5 170 Vestavěný akumulátor 15 Albrecht DR 70 DAB+ (20), VKV (20) Textový 120×80×28 274 3× AA 20 5 tlačítek pro přímou volbu stanice, k dispozici svítilna Sky Vision DAB 100 DAB+ (10), VKV (10) Textový 120×70×28 132 Vestavěný akumulátor N/A 7 barevných variant v barvách vybraných států Sky Vision DAB 10, 12, 13 DAB+ (32), VKV (32) Textový 92×48×18 52 Vestavěný akumulátor 7 3 barevná provedení

Kapesní přijímače pro příjem digitálního rádia DAB+ se zaměřením na primární poslech se sluchátky:

Model Tunery (počet předvoleb) Displej Rozměry (mm) Hmotnost (g) Nabíjení Doba provozu (h) Formáty Pozn. Sangean DPR-36 DAB+ (10), VKV (10) Textový 56×101,5×20,6 110 Vestavěný akumulátor N/A MP3 Přehrávání (a nahrávání) souborů ve formátu MP3 z microSD karty, včetně reproduktoru Sangean DPR-32 DAB+ (10), VKV (10) Textový 50×81,5×18 60 Vestavěný akumulátor N/A Pure Move R3 DAB+ (20), VKV (20) Textový 56×102×15 88 Vestavěný akumulátor 15 Dual DAB Pocket Radio 2 DAB+ (neuvedeno), VKV (neuvedeno) Textový 35×48×15 30 Vestavěný akumulátor 8

