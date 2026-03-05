Nejlepší telefony všech dob konečně dostanou pořádného nástupce. Nový stroj s klávesnicí vypadá nadějně

Telefony od kanadské společnosti BlackBerry svého času společně s Nokií ovládaly světové trhy. Firma nezvládla nástup iPhonu a i když se snažila slávu oživit vydáním přístrojů s operačním systémem BlackBerry OS 10, z něhož Android a iOS dodnes čerpají, bylo už pozdě a z byznysu se stáhla. BlackBerry existuje i nadále, zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost. Vzestup a pád společnosti velmi pěkně popisuje kniha Losing the Signal a v odlehčené formě film Fenomén BlackBerry. Mnozí fanoušci této značky, včetně mě, byli opravdu skalní příznivci a neustále čekají na nějakého pořádného nástupce. Vypadá to, že bychom se mohli dočkat.
Čínská společnost Unihertz na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně oficiálně představila chystaný telefon Titan 2 Elite. Tato firma od roku 2016 vyrábí různé “obrněné” smartphony a před časem přišla i s modely s fyzickou QWERTY klávesnicí typickou právě pro BlackBerry. I ty ale měly robustní konstrukci. Fanoušci volali po klonu BlackBerry, který nebude připomínat tank, vejde se do kapsy a nestáhne kalhoty ke kolenům. Titan 2 Elite je výsledkem.
Nový Titan 2 skutečně připomíná BlackBerry. Telefon je znatelně menší než dnešní klasické “placky” s tím, že zhruba třetinu přední plochy zabírá QWERTY klávesnice. Ta na první dojem působí stejně dobře a kvalitně, jako u BlackBerry. Klávesnice má funkční tlačítka pro ovládání Androidu, například “Home”.
Klávesnice zároveň slouží jako rozšíření displeje. Funguje jako dotyková plocha, na níž lze dělat gesta, takže je třeba možné scrollovat. Aktivovat je možné o funkci touchpadu, díky čemuž se na displeji objeví kurzor myši, který lze přejezdem přes klávesy ovládat.
Netradiční displej
Nad klávesnicí je dotykový displej AMOLED o velikosti 4,03” a s rozlišením 1 200 × 1 080 pixelů. Rozlišení a barvy působí dobře. Přepínat lze mezi 60, 90 a 120 Hz, případně zapnout automatickou volbu. V podstatě čtvercový displej zřejmě řadu dnešních uživatelů smartphonů může limitovat, i na běžných telefonech ovšem velkou část času zabírá virtuální klávesnice. Například sledování videa na YouTube mi přišlo dostačující.
Teoretickým otazníkem může být čip. Unihertz nasadil SoC MediaTek Dimensity 7400, což je 4nm osmijádro ze začátku loňského roku zaměřené spíše na budgetovější telefony. Podle testů Lupy ale systém fungoval zcela bez problémů a zadrhávání.
Součástí je také 12 GB RAM LPDDR5 a datové úložiště o kapacitě 256 GB. Telefon podporuje 5G, LTE, Wi-Fi 6E, bluetooth 5.4 a NFC. Dále má baterii s kapacitou 4 050 mAh a nepodporuje bezdrátové nabíjení. Klasické nabíjení podporuje 33 W.
Unihertz Titan 2 Elite dostane Android 16. Společnost slibuje čtyři velké updaty, takže by se měl dočkat i Androidu 20, a pět let bezpečnostních záplat, tedy do roku 2031.
Na zadní straně je 50Mpx kamera (hlavní spínač a teleobjektiv) s rozlišením fotek 3 840 × 1 080 pixelů a dvojnásobným zoomem. Přední kamera umístěná na levné straně na displejem má 32 Mpx.
Zařízení by mělo být dostupné v oranžové barvě výrazně připomínající poslední iPhone Pro a dále ve dvou odstínech černé. Boky a záda rovněž připomínají iPhony nebo například Pixely od Googlu.
Titan 2 Elite ještě není na trhu. Unihertz letos v březnu spustí kampaň na Kickstarteru, kde bude možné si telefon předobjednat. Jelikož nejde o maketu, ale skutečně funkční zařízení, masová produkce by se měla rozjet krátce poté.
Fanoušci BlackBerry by se měli dočkat ještě jednoho smartphonu. Britská společnost Clicks chystá Clicks Communicator, který je Titanu 2 Elite hodně podobný. Aktuálně je možné udělat předobjednávky. Firma rovněž měla malý stánek ne MWC v Barceloně, ale jen uzavřený pro byznysová jednání. Zatím ukázala jen modely, nikde nebyl vidět chod systému. Clicks ale už nějakou dobu dělá klávesnice jako příslušenství k dotykovým telefonům, takže zkušenosti s hardwarem má.
