Češi poslouchají podcasty stále víc. Tradičním rádiím kralují Radiožurnál a Blaník

Podle aktuálního výzkumu agentury Median pro Český rozhlas poslouchá podcasty alespoň jednou měsíčně 63 % Čechů ve věku 18–70 let, kteří používají internet. Tradiční rozhlasový trh zároveň potvrzuje svou stabilitu, kde v denním poslechu vede Český rozhlas Radiožurnál, zatímco v celkovém zásahu dominuje soukromé Rádio Blaník.
Návyky posluchačů podcastů
Data z dubna 2025 ukazují, že podíl pravidelných posluchačů podcastů vzrostl mezi lety 2023 a 2025 z 36 % na 44 %. Za pravidelné posluchače se považují ti, kteří si tento formát pouštějí alespoň jednou týdně.
Fanoušci podcastů věnují jejich poslechu stále více času. Více než polovina z nich (56 %) poslouchá podcasty déle než dvě hodiny týdně, zatímco o dva roky dříve to byla jen třetina (33 %).
Posloucháte pravidelně nějaký podcast?
Největší nárůst obliby byl zaznamenán ve věkové skupině 25 až 44 let, ale více než 40 % posluchačů podcastů je i ve věku nad 45 let. Nejaktivnějšími konzumenty zůstávají mladí lidé ve věku 15 až 24 let, z nichž 72 % poslouchá podcasty alespoň jednou měsíčně. Posluchači si obsah nejčastěji vybírají podle tématu, přičemž nejoblíbenějšími žánry zůstávají komentáře a publicistika, zábavné talk show a true crime (krimi, detektivky).
Ti, kteří svůj „podcastový repertoár“ už mají, jej obvykle příliš nemění. Podle údajů z průzkumu 77 % posluchačů zůstalo věrných svým podcastům i v posledním roce.
Většina posluchačů pravidelně sleduje 1–2 podcasty, zhruba čtvrtina pak 3–5 podcastů. Stejně jako v minulé vlně výzkumu posluchačům nejvíce vyhovuje délka epizody mezi 20 a 30 minutami. Delší formáty (nad 45 minut) preferují spíše mladší věkové skupiny. Ideální frekvence nových epizod je jednou týdně (47 %), přičemž čtvrtina by uvítala nové díly alespoň dvakrát týdně.
Podcasty se také ukazují jako vlivné médium. Až 68 % posluchačů díky nim získalo nové podněty ke konverzaci a 59 % přiznalo, že kvůli podcastu změnilo svůj pohled na určité téma. Zajímavý je také údaj, že 48 % posluchačů začalo na základě podcastů otevřeně hovořit o společenských tabu.
Hlavními platformami k poslouchání a objevování podcastů jsou YouTube a Spotify, hlavním zařízením mobilní telefon. Poslech na notebooku nebo dokonce stolním počítači má sestupnou tendenci.
Podle výzkumu je nejviditelnějším producentem on-demand obsahu Český rozhlas. Jeho tvorbu si alespoň občas pustí 53 % posluchačů podcastů a ve spontánní znalosti tvůrců jej uvedlo 21 % dotázaných, což je nejvíce ze všech producentů. V červenci 2025 navíc dosáhl rekordních 10 milionů spuštění svých audio pořadů na vyžádání za měsíc.
Podcasty nejčastěji fungují jako doprovodný poslech – poslouchají se jak ve volném čase (58 %), tak při domácích pracích (50 %), sportu, každodenním cestování autem nebo MHD, ale i při učení nebo při práci. Podobně jako hudební produkce, která ale v preferencích nad podcasty vítězí.
Zatímco většina posluchačů preferuje český obsah, mezi nejmladšími ročníky (15–24 let) zhruba třetina uvedla, že pravidelně poslouchá i podcasty v angličtině. U ostatních věkových skupin je podíl podcastů poslouchaných v angličtině zanedbatelný.
Za poslech konkrétního podcastu si v dubnu 2025 platilo 10 % posluchačů. Tento podíl je mírně vyšší mezi vysokoškolsky vzdělanými a ve věkové skupině 25–44 let.
Stáhněte si kompletní prezentaci v PDF: Segmentační výzkum posluchačů podcastů 2025 (Median pro Český rozhlas)
Tradiční rádio si drží silnou pozici
Pozici veřejnoprávního média potvrzují i čerstvá data z průzkumu Radioprojekt za první a druhé čtvrtletí roku 2025. Stanice ČRo Radiožurnál si s 748 tisíci posluchači denně udržela vedoucí postavení v denní poslechovosti, s náskokem 90 tisíc posluchačů na druhou stanici. Tou je soukromé Rádio Impuls z mediální skupiny Mafra.
„Vážím si toho, že si posluchači dlouhodobě vybírají Český rozhlas jako zdroj důvěryhodného a vyváženého zpravodajství. Potvrzuje se tím, že kvalitní veřejnoprávní žurnalistika má v české společnosti pevné místo. Úspěch Radiožurnálu i dalších stanic je pro nás velkým závazkem do budoucna,“ poznamenal k výsledkům generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
|Denní poslechovost celoplošných stanic (1. pololetí 2025)
|Pořadí
|Stanice
|Poslechovost (v tisících)
|1.
|ČRo Radiožurnál
|748
|2.
|Rádio Impuls
|658
|3.
|Rádio Blaník
|622
|4.
|Evropa 2
|619
|5.
|Frekvence 1
|439
|6.
|ČRo Dvojka
|329
|7.
|ČRo Plus
|152
|8.
|Rádio Hey
|58
|9.
|ČRo Radiožurnál Sport
|32
|10.
|ČRo Vltava
|28
|11.
|Rádio Prostor
|21
|Zdroj: Radioprojekt 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025
Zatímco Radiožurnál dominuje denním statistikám, v klíčových ukazatelích týdenního a měsíčního zásahu si prvenství drží soukromé Rádio Blaník. To týdně osloví přes 2 miliony posluchačů a měsíčně dokonce přes 4 miliony.
„Z aktuálních čísel máme samozřejmě obrovskou radost, byť se na to zároveň díváme i s velkou mírou pokory. Blaník není jen rádio, Blaník je životní styl. S velkou úctou proto děkujeme každému z těch více než dvou milionů posluchačů, kteří si nás naladí alespoň jednou týdně,“ okomentoval data programový ředitel Blaníku Daniel Rumpík.
V segmentu nadregionálních síťových stanic si nejlépe vede Rádio Kiss s denní poslechovostí 500 tisíc lidí. Mezi rockovými stanicemi si pozici jedničky drží Rock Radio, které si měsíčně naladí téměř milion a půl posluchačů.
|Denní poslechovost nadregionálních stanic
|Pořadí
|Stanice
|Poslechovost (v tisících)
|1.
|Rádio Kiss
|500
|2.
|Hitrádio (celkem)
|403
|3.
|Country Rádio
|267
|4.
|Rádio Beat
|252
|5.
|Rock Radio
|230
|6.
|Fajn radio
|117
|7.
|Radio Čas
|81
|8.
|Color Music Radio
|5
|Zdroj: Radioprojekt 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025
„Těší nás mezikvartální nárůsty na Vysočině, Faktoru, Orionu, Contactu, FM Plus nebo Černé hoře. Naopak spokojeni nemůžeme být s poklesy našich metropolitních rádií, tedy pražského a brněnského City. Nová metodika sběru dat se usazuje a my věříme, že další čísla přinesou ještě přesnější výsledky. Na Hitrádiích chystáme pro podzim zajímavé novinky, které zvýší celkovou kvalitu vysílání. Věříme, že je naši posluchači ocení,“ říká Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.
Nejposlouchanější čistě digitální stanicí je veřejnoprávní Radiožurnál Sport, který si každý den zapíná na 32 tisíc posluchačů. Mezi regionálními stanicemi už tradičně vítězí brněnské vysílání Českého rozhlasu, které ladí 107 tisíc posluchačů denně. V těsném závěsu je soukromé brněnské Rádio Krokodýl se 104 tisíci posluchačů. Na třetí příčce je Signál Rádio, jež oslovuje 92 tisíc lidí denně.
Data o poslechovosti rádií se vyhodnocují na základě dvou datových zdrojů. Tím prvním je elektronické měření na základě audiomatchingu prostřednictvím mobilní aplikace u zúčastněných respondentů, což umožňuje pasivně získat data s vteřinovou přesností. Druhým zdrojem je deklarativní výzkum, ve které 13 200 respondentů odpovídalo na otázky související s poslechem rádií.
Každý den poslouchá rádio 51 % lidí, několikrát do týdne 84 %. Průměrná doba poslechu je lehce přes tři a půl hodiny.
Stáhněte si v PDF: Prezentace výsledků Radioprojektu za období 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025
