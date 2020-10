Nejrychlejší superpočítač v ČR poběží na AMD. Do Ostravy ho za 400 milionů dodá HPE

Nejrychlejší superpočítač (HPC) v České republice, který vyjde na více než 400 milionů korun, bude od americké společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) a poběží na procesorech od AMD a grafických kartách Nvidia. Tendr v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě už byl podle informací Lupy ukončen a schválit ho měla i Evropská unie, jež se podílí na spolufinancování.

V Ostravě příští rok zprovozní superpočítač, který se stane součástí evropské sítě podobných strojů sdružených pod podnikem EuroHPC. Evropská unie chce skrze tyto aktivity mimo jiné dohnat náskok Spojených států a Číny a více se technologicky osamostatnit. Superpočítače jsou stěžejní pro náročné vědecké či průmyslové výpočty a simulace. I proto jako součást superpočítačového projektu vzniká evropský HPC procesor využívající technologie ARM a RISC-V.

Do EuroHPC v první fázi přiteče 1,5 miliardy eur, tedy téměř 41 miliard korun. Cílem je pořídit HPC s výkonem v řádech petascale, pre-exascale a do budoucna také exascale (alespoň jeden exaFLOPS, což je deset na osmnáctou operací s plovoucí desetinnou čárkou za sekundu). První superpočítače včetně toho českého začnou fungovat v roce 2021. Program se následně rozšíří s tím, že se na následující roky počítá s investicemi osm miliard eur. Mluví se také o pořízení HPC s deseti exaFLOPS.

Jeden z nejvýkonnějších v Evropě

Ostravský superpočítač spadne do kategorie petascale. Dnes by byl šestým nejvýkonnějším strojem v Evropě a jednadvacátým na světě. Česko na něj má rozpočet 14,8 milionu eur, přičemž asi třetinu hradí Evropská unie a zbytek jde ze státního rozpočtu, konkrétně od ministerstva školství. V IT4Innovations by nové HPC pořizovali tak jako tak v rámci obnovy na novou generaci, členství v EuroHPC nicméně umožňuje využít více peněz.

„Mohu potvrdit, že dodavatelem nejnovějšího systému, který bude v IT4Innovations umístěn, se stává společnost HPE. Systém s výkonem 15,2 petaFLOPS bude nejvýkonnějším superpočítačem v České republice a zároveň se zařadí mezi nejvýkonnější v Evropě. Momentálně probíhá kontrola smlouvy u EuroHPC JU, což je jedna ze smluvních stran a zároveň poskytovatel 35 procent nákladů na pořízení celého systému. Zprovoznění superpočítače s pracovním názvem EURO_IT4I je plánováno v první polovině roku 2021,“ potvrdila Lupě mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.

HPE podle informací Lupy vyhrálo nad francouzskou společností Atos, která se díky dřívější akvizici firmy Bull stala významným hráčem v HPC. V Ostravě ostatně od ní od loňského roku běží druhý a slabší superpočítač Barbora s výkonem 826 teraFLOPS. Rovnováha dvou dodavatelů tak v IT4Innovations zůstává zachována.

Tendr v Ostravě byl na trhu prestižní. Mimo jiné z toho důvodu, že jde o součást evropské sítě superpočítačů a zároveň šlo o jeden z mála lokálních skutečně velkých HPC projektů. Obě firmy včetně dalších dodavatelů jako Huawei, IBM nebo Lenovo soutěží v rámci dalších EuroHPC tendrů. Česko je jednou z prvních zemí z EuroHPC, které soutěž dokončily. Stroje už vybrali v Lucembursku a Slovinsku. Časová osa evropského projektu je k dispozici zde.

Další úspěch pro AMD

HPE se podle informací Lupy podařilo vyhrát i díky tomu, že Intel byl v době výběrového řízení v procesu mezigenerační obnovy svých procesorů a AMD se tak trefilo do ideálního okna. HPE před oficiálním podpisem smlouvy nechce obchod nebo přesné parametry stroje komentovat. K podpisu smlouvy má dojít 15. října.

IT4Innovations už některé technické údaje uvádí. Superpočítač bude mít 720 serverů (3,8 petaFLOP/s), akcelerační část bude čítat 70 serverů s osmi grafickými kartami v každém (11 petaFLOP/s pro standardní HPC simulace a až 150 petaFLOP/s pro výpočty umělé inteligence), část pro zpracování velkých datových souborů bude disponovat až 24 TB sdílené paměti, v provozu bude i 36 serverů k poskytování cloudových služeb (131 teraFLOP/s), 200Gb síť a úložiště o velikosti jeden PB s rychlostní ukládání jeden TB/s.

Ostravský superpočítač bude využívat procesory od AMD, nikoliv však grafické karty. Ty dodá společnost Nvidia. V zadání veřejné soutěže totiž stálo, že grafiky musí podporovat technologii CUDA, za kterou stojí právě Nvidia.