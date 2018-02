 »  Největší cloudová firma Salesforce.com se více zaměří i na Česko

V San Francisku se každoročně odehraje několik velkých technologických konferencí, které tamním obyvatelům na týden zkomplikují život. Takový Oracle například v centru uzavře několik ulic. Jeho legendární OpenWorld je ale ještě nic oproti akci nazvané Dreamforce, na níž dorazí 170 tisíc lidí a vedle hotelů obývají i v přístavu zaparkované velké výletní lodě. Jde zřejmě o největší IT konferenci na světě.

Dreamforce má na svědomí kalifornská softwarová společnost Salesforce.com, která sídlí přímo v San Francisku. Od osmého ledna letošního roku se tento podnik stará o další městskou dominantu. I když dnes Spojené státy jako celek ve výstavbě výrazně zaostávají za expandující Čínou, Salesforce.com právě zahájil stěhování do nové budovy Salesforce Tower. Se svými 326 metry jde o nejvyšší mrakodrap na západní straně Států.

Jobsův kamarád se sázkou na cloud

Salesforce.com v roce 1999 rozjel Marc Benioff, kamarád Stevea Jobse, kterému Benioff na vzniku Salesforce připisuje velké zásluhy. Benioff vsadil na to, že jednou začne při nákupu firemního softwaru převládat model předplatného z cloudu (software jako služba, SaaS). Nyní se ukazuje, že to byla dobrá předtucha. Salesforce v posledním roce jako první cloudová firma dosáhl na tržby 10 miliard dolarů, v dalších čtyřech letech chce částku zdvojnásobit, a s hodnotou 76 miliard dolarů je po Microsoftu, Oraclu a SAPu čtvrtou největší čistě softwarovou firmou světa.



Autor: Salesforce.com Salesforce Tower

Benioffovy ambice a sebevědomí jsou vidět nejenom v jeho vystupování, ale také v odvážných krocích. Salesforce se před časem přetahoval s Microsoftem o koupi služby LinkedIn, což nakonec vyšroubovalo cenu na 26,2 miliardy dolarů. Benioff chtěl také koupit Twitter. A naopak Microsoft při své expanzi do cloudu velice stál o celý Salesforce. Dokud není pozdě a tržní hodnota společnosti nevyšplhá tak vysoko, že už koupit v podstatě nepůjde.

Salesforce.com má zřejmě prostoru pro růst dostatek. Firma dnes generuje zhruba tři čtvrtiny příjmů ze Spojených států a některých států Jižní Ameriky. Prostor na dalších trzích je veliký s tím, jak se například zákazníci z Evropy stále více otevírají cloudovým aplikacím. Do plánů Salesforce na růst proto zapadá i Česko.

Doma ve Státech je Salesforce pojem. Značka je podporována i akcemi typu konference Dreamforce a miliardovými investicemi do marketingu. Benioff si také zakládá na velice dobrém vztahu s médii. U nás každopádně takové povědomí o společnosti není. Navíc jen asi 25 lidí z celé firmy může mluvit s novináři a u nás nikdo nemá takové ambice.

Češi v Dublinu

„Obecně se očekává, že oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky bude pro Salesforce představovat největší zdroj růstu,“ popisuje pro Lupu Zdeněk Pejcel. Ten pro Benioffův podnik pracoval v evropské centrále v Dublinu a měl na starost právě rozvoj byznysu v Česku. Zhruba před půl rokem se rozhodl založit společnost Mooza inspire, která nyní funguje jako partner Salesforce na našem trhu.



Autor: Salesforce.com Marc Benioff před Salesforce Tower

„Od východní Evropy si Salesforce poměrně dost slibuje. Potenciál je zejména v Polsku, Rusku, ale také v Česku, které by mohlo být premiantem v regionu,“ navazuje Pejcel. Něco naznačuje i fakt, že zatímco ostatní země mají vždy jednoho partnera, jediné Česko jich má hned několik.

Salesforce jako takový je na našem trhu aktivní už několik let. Nemá zde lokální pobočku a vše se řídí z centrály v Irsku. V ní působí Michal Mravináč, který dříve vedl britské a irské aktivity státní agentury CzechInvest, a Michal Rulík, který prošel Microsoftem, Oraclem i SAPem. Ti se rozvoji zdejšího trhu věnují.

To, na jaké obraty Salesforce v Česku dosahuje, a kolik zde má přesně zákazníků, firma nezveřejňuje.

Přítomnost velkých hráčů

Cloudový software z Kalifornie se do Česka samozřejmě dostává i prostřednictvím velkých nadnárodních firem, kterým jeho používání nařídí mateřská společnost. Velké podniky u nás také zaměstnávají vývojáře, kteří s platformou Salesforce pracují. Své lidi zde mají třeba Accenture a CGI. Jejich práce nicméně směřuje k zahraničním klientům. Salesforce se věnují i v PwC nebo Deloitte, kteří se zaměřují i na náš trh.



Autor: Jan Sedlák Začátky stavby Salesforce Tower

Pozadu není ani IBM. Jde konkrétně o podnik Bluewolf, který IBM v roce 2016 koupila v rámci své expanze do nových oborů spojených s cloudem a službami. Bluewolf má pobočky po celém světě a v Praze v kancelářích u Václavského náměstí se asi 50 lidí věnuje právě Salesforce.

Pokud se tyto různé aktivity sečtou, je možné, že se Salesforce.com v Česku a na Slovensku věnuje až 300 vývojářů.

Řadu z nich zaměstnávají přímo zdejší menší partneři. Společnost Sprinx Systems své aktivity napojené na Salesforce rozjela v roce 2013. Dnes má v divizi sedm hlavních lidí a další přidává z jiných sekcí dle potřeby. „Hlavní část byznysu pro nás Salesforce prozatím netvoří. Meziročně ale rosteme o 50 procent a tento růst je nadále udržitelný,“ říká pro Lupu vedoucí obchodu ve Sprinxu Šárka Fialová.

Boom ještě nezačal

Ve slušný růst věří také Zdeněk Pejcel. „Chceme se dostat do západní Evropy a do pěti let mít obrat 100 milionů korun. To je naprosto reálná představa, když vycházím z toho, jak podobní partneři Salesforce.com v zahraničí rostou,“ počítá Pejcel.



Autor: Salesforce.com Marc Benioff na konferenci Dreamforce

Jeho firma se zaměřuje zejména na menší a střední firmy. CRM software, který Salesforce vedle aplikací pro marketing a podobně nabízí primárně, přitom třeba v Česku podle odhadů používá asi jedno procento takových SMB podniků. Nejčastěji prostě fungují na Excelu. „Proto má trh u nás takový potenciál. Boom ještě nezačal,“ věří Pejcel. V sektoru velkých společností je to samozřejmě zcela jiná situace.

Tuzemští zákazníci už často sami chodí s tím, že Salesforce chtějí nasadit. Buď s technologií pracovali v zahraničí, nebo si kolem ní sami něco nastudovali. Odborná veřejnost už povědomí o značce má, a i když je ve své oblasti nejdražší na trhu, často jí zákazníci dávají přednost. „Se Salesforce nejde před vedením udělat chybu,“ navazuje Pavel Riško, který se ve Sprinx Systems věnuje Salesforce jako produktový manažer. Salesforce se například v rámci digitalizace svého byznysu zvolila fotbalová Sparta Praha.



Autor: Salesforce.com Marc Benioff a šéfka MMF Christine Lagarde

Technologie Salesforce se do Česka dostávají i dalším zajímavým způsobem. Firma má politiku, kdy dává jedno procento z ročního obratu a jedno procento z času zaměstnanců na veřejně prospěšné účely. V Česku tak například Salesforce zdarma používají desítky neziskových organizací. V nich se lidé s produkty seznámí a tím se postupně šíří.

Větší podpora

Salesforce je platforma, která od začátku kompletně běží v cloudu a je pro něj stavěná. Implementace v některých případech nevyžaduje techniky. Systém umožňuje si naklikat, co je potřeba. Společnost má v Evropě vlastní datacentra ve Velké Británii, Německu a Francii. V Česku infrastrukturu nemá. Většina zákazníků s tím podle partnerů nemá problém.



Autor: CC BY 2.0 Marc Benioff

Vedle toho funguje také obchod s aplikacemi AppExchange, který do platformy přidává další funkce. Sprinx je prozatím jediná česká firma, která na tomto „App Store“ publikuje vlastní rozšíření – například napojení na služby Merk.cz a Leady.cz. Mooza má zase rozpracované spojení se službou Fakturoid.

Někteří zdejší partneři Salesforce by si každopádně od firmy představovali větší podporu. V roce 2016 například velice dobře zafungovala konference Prague Essentials, na kterou dorazily stovky lidí, v loňském roce ale tento „malý Dreamforce“ neproběhl. Je možné, že se takováto větší marketingová podpora vrátí. Po Evropě ostatně konferenční „tour“ probíhají.

Salesforce.com bude do budoucna pokračovat v ambiciózním tažení. Marc Benioff postupně za miliardy dolarů kupuje firmy jako Buddy Media nebo Demandware, které původně CRM software rozšiřují do nových oblastí (digitální marketing, e-commerce a další). Společnost tak více konkuruje Microsoftu, Adobe nebo Oraclu. Salesforce například díky akvizici poměrně potichu přišel s vlastní AI platformou Einstein, která je zabudovaná přímo do aplikací.