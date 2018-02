 »  Nejzajímavější satelitní kanály, které zahájily vysílání od začátku letošního roku

Náš spolupracovník sestavil pravidelný přehled nových programů, které by neměly uniknout pozornosti satelitních diváků.

Volně vysílané programy

4 Fashion TV HD (satelit Eutelsat 7B)

Íránský paket na satelitu Eutelsat 7B je jediným místem, kde může v současné době satelitní divák sledovat stanici Fashion TV v HD rozlišení. Naše republika je na hranici pokrytí signálem z tohoto satelitu, pro příjem je tedy nutná anténa alespoň 110 cm, příjmové podmínky jsou nejlepší v jihozápadní části Čech.

Francouzská stanice Fashion TV vznikla již v roce 1997 a je v současnosti ve světě nejrozšířenějším tématickým programem o módě.

Technické podrobnosti: satelit – Eutelsat 7B (7 °E)

frekvence – 11324 V 29700 2/3

video – MPEG-4, 1920×1080 bodů, 16:9, bitrate cca 5100 kb/s

audio – MP2, 128 kb/s stereo, anglicky

web – http://www.fashiontv.com/

ukázky z vysílání – https://www.youtube.com/u­ser/fashiontv

EPG – není k dispozici

Deejay TV (satelit Eutelsat 12 West B)

Italská hudební televize Deejay TV má již poměrně bohatou historii. Vznikla v polovině roku 2002 jako televizní odnož vysílání rozhlasové stanice Deejay Radio, přibližně rok vysílala volně ze satelitu Hot Bird a poté se stala součástí placeného paketu Sky Italia.

V roce 2013 začala mít Deejay TV finanční problémy a o dva roky později byla stanice prodána společnosti Discovery Italia. Ta program přeměnila na komerční televizi Nove. Společnost Elemedia, která vlastní rozhlasovou stanici Deejay Radio, zakoupila nedávno frekvence po zaniklém programu Canale 69 a od 14. ledna obnovila televizní vysílání Deejay TV.

Program vysílá současné světové pop a dance hity.

Technické podrobnosti: satelit – Eutelsat 12 West B (12,5 °W)

frekvence – 12718 H 36510 5/6 multistream (stream 36)

video – MPEG-2, 720×576 bodů, 16:9, bitrate cca 2200 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, italsky

web – https://www.deejay.it/

ukázky z vysílání – https://www.youtube.com/u­ser/radiodeejay

EPG – ano

Together (satelit Astra 2)

Nový anglický program Together vznikl přejmenováním programu The Community Channel. Se změnou názvu přišlo i nové vysílací schéma plné docusoap a reality show pořadů, idea programu však zůstala stejná – podpora komunitních a DIY projektů.

Většina pořadů se tedy věnuje vaření (My Greek Kitchen, Couples Come Dine With Me), bydlení (New Home DIY, Gok's Fill Your House For Free), zahradě (Farm Life, The Great British Garden Revival) a domácí tvořivosti (Crafty Beggars in the House).

Ve vysílání programu Together najdeme ale i dokumentární filmy a série (Bloody History, David Attenborough's Richmond Park, A Royal Hangover, Chasing Ice).

Technické podrobnosti: satelit – Astra 2F (28,2 °E)

frekvence – 12207 V 27500 5/6

video – MPEG-2, 544×576 bodů, 16:9, bitrate cca 2200 kb/s

audio – MP2, 128 kb/s stereo, anglicky

web – https://www.togethertv.com/

EPG – ano

Zeta TV HD (satelit Hot Bird)

I další nová hudební televize Zeta TV HD je televizní verzí rozhlasového vysílání, jak je u italských programů již skoro zvykem.

Rádio Zeta Italia přistoupilo k tomuto formátu vysílání jako poslední z trojice rozhlasových stanic společnosti RTL 102.5, na satelitu Hot Bird již můžeme na stejné frekvenci sledovat vysílání Radiofreccia TV HD a RTL 102.5 TV HD.

Zeta TV HD vysílá pouze italské pop a disco hity, žánrově je tedy velmi podobná programu Radio Italia TV HD.

Technické podrobnosti: satelit – Hot Bird 13C (13 °E)

frekvence – 11288 V 22000 2/3

video – MPEG-4, 1920×1080 bodů, 16:9, bitrate cca 1800 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, italsky

web – http://www.radiozeta.it/

EPG – není k dispozici

Nové programy v paketu Skylink

C Music TV (satelit Astra 3)

Anglická hudební televize C Music TV začala v paketu Skylink vysílat místo SD verze programu Stingray iConcerts. Program nabízí nepřetržitý proud videoklipů moderní klasické hudby a scénické filmové hudby.

Programové schéma je rozděleno do několikahodinových bloků, které tématicky odpovídají době jejich vysílání (např. Afternoon Overture, Evening Encore, Moonlight Mellodies, Dawn Chorus).

Technické podrobnosti: satelit – Astra 3B (23,5 °E)

frekvence – 11377 V 22000 2/3

video – MPEG-4, 720×576 bodů, 16:9, bitrate cca 2300 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, anglicky

web – http://www.cmusic.tv/

ukázky z vysílání – https://www.youtube.com/user/CMusicTV

EPG – ano

Seznam TV HD (satelit Astra 3)

Televizní vysílání internetového portálu Seznam se skládá převážně ze zpravodajských a publicistických pořadů převzatých z internetové televize Seznam Zprávy. Naopak poměrně málo prostoru mají ve vysílání pořady z internetové televize Stream.

Seznam TV je dostupná také v satelitní nabídce české Digi TV a zdarma v pozemním vysílání multiplexu 3, v obou se však vysílá pouze v SD rozlišení.

Technické podrobnosti: satelit – Astra 3B (23,5 °E)

frekvence – 12070 H 27500 3/4

video – MPEG-4, 1920×1080 bodů, 16:9, bitrate cca 3300 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, česky

web – https://www.televizeseznam.cz

EPG – ano

Stingray iConcerts HD (satelit Astra 3)

Zákazníci Skylinku mohou od ledna opět sledovat vysílání tohoto programu v HD kvalitě. Stingray iConcerts HD již dříve ve Skylinku vysílal, zhruba před dvěma lety byl však nahrazen verzí v SD rozlišení.

Program vysílá živá vystoupení hvězd rockové a popové hudby, aktuálně jsou to např. tyto koncerty: Guns N' Roses: Appetite For Democracy – Live at Hard Rock Las Vegas (2012), Kiss Rocks Vegas (2014), Roger Waters: The Wall in Berlin (1990), Jane's Addiction: Live In NYC (2012), Ed Sheeran: Live at V Festival (2014), Robbie Williams – Live at the Apple Music Festival (2016), Gary Numan Live at the Enmore (2009) a mnoho dalších.

Technické podrobnosti: satelit – Astra 3B (23,5 °E)

frekvence – 12032 H 27500 9/10

video – MPEG-4, 1440×1080 bodů, 16:9, bitrate cca 5200 kb/s

audio – MP2, 256 kb/s stereo, anglicky

web – https://iconcerts.stingray.com

ukázky z vysílání – https://www.youtube.com/u­ser/iConcertsTelevision

EPG – není k dispozici

Text sleduje nové programy na družicích v rozsahu 55 °E až 30 °W, pouze vysílání v Ku pásmu s V nebo H polarizací a jen programy zachytitelné s anténou do 100 cm. Zdroje jsou vlastní ladění, webové stránky jednotlivých televizí, tiskové zprávy, wikipedie a weby jako Flysat.com nebo Lyngsat.com.