Nemáme co testovat, žádné 5G není. Z Plzně se zatím „smart 5G město“ nestalo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) koncem loňského roku vybralo pět „chytrých 5G měst“, která jako první měla začít v praxi testovat nadcházející mobilní sítě páté generace. Stát přislíbil, že městům poskytne podporu a operátorům, jež se do akce zapojí, slevu na dočasné frekvence. Vedle Jeseníku, Ústí nad Labem, Karlových Varů a Bíliny v soutěži uspěla také Plzeň. „Lidem v Plzni by se díky 5G sítím měl zlepšit život,“ chlubilo se MPO letos v červenci. V západočeském městě se mělo rozjet testování využití záchranářských dronů.

„Nemáme co testovat, protože žádné 5G není,“ krčí rameny na přelomu léta a podzimu zástupci Správy informačních technologií města Plzně (SIT), kteří se pilotních 5G testů s drony mají účastnit.

To, že se jednou z testovacích lokalit stala právě Plzeň, všem zúčastněným stranám dávalo smysl. Jde o jedno z mála českých měst s centralizovanými IT službami. SIT dnes zároveň není pouze „správa“ šesti tisíc počítačů a další potřebné IT infrastruktury. V širším centru města vznikla soustava rekonstruovaných budov, kde funguje Centrum robotiky, startupové a coworkingové centrum SIT Port a sekce Drony SIT zaměřená na vývoj, testování a nasazování dronů v praxi.

Technicky založené město

Technickými kroužky, které SIT pořádá, ročně projde kolem čtyř stovek dětí. Tato zkušenost je často přitáhne k technickým oborům, jako jsou programování nebo robotika. Lidé ze SIT také vzdělávají učitele ze základních škol tak, aby do výuky správně zapojovali roboty a další názornou techniku, která děti baví. Na tamní Masarykově škole už například od první třídy robotika vznikla jako povinný předmět a chystá se jeho rozšíření na další základky.

Jak vypadají drony SIT v Plzni:

SIT rovněž provozuje celoměstskou síť pro internet věcí postavenou na technologii LoRa. Vodárenská společnost toho využívá pro odečty vody a školy síť mají zdarma k dispozici pro výuku i zájmovou činnost žáků. SIT dokáže šikovné lidi posílat i na hackathony do zahraničí.

„Musíme se snažit a děláme tak rádi. Plzeň je poměrně blízko od Prahy. Ta už od středních škol přetahuje šikovné technicky zaměřené lidi. Snažíme se proto vybudovat vlastní ekosystém, aby nám lidé do hlavního města neutíkali. A když už odejdou třeba na univerzitu, aby se k nám vrátili a měli zde co dělat,“ popisuje během návštěvy Lupy ředitel SIT Luděk Šantora.

A pak je zde plzeňský průmysl, jemuž vévodí Škoda Transportation. Ta spadá pod skupinu PPF, což podle informací Lupy do Plzně přilákalo i pozornost pod Kellnerovo portfolio rovněž spadajícího operátora O2. Testování 5G sítí by dávalo smysl i pro komerční průmyslové subjekty, které by z těchto aktivit mohly těžit v dalším výzkumu a vývoji.

Záchranářské drony

SIT ale primárně 5G zajímalo kvůli již zmiňovaným dronům. Sekce Drony SIT už delší dobu spolupracuje s Integrovaným záchranným sborem (IZS), se kterým cestuje na výjezdy a pomáhá s řešením krizových situací, jako jsou požáry, havárie a podobně.

„Když se dnes odehrává krizová situace, ne všichni jsou na místě. Data se na dálku posílají z více SIM karet přes LTE síť. Spojuje se více kanálů, podobně jako to mají televize u dálkových přenosů (technologie Teradek),“ popisují jeden z příkladů využití technici SIT. Právě zde by 5G mohlo přinést rychlejší a jednodušší přenosy v reálném čase.