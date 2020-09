Němci vložili sto milionů do českých IP Fabric. Běží v Airbusu či Major League Baseball

Do České republiky putují další zahraniční peníze ve formě rizikového kapitálu. Pražská softwarová a síťařská společnost IP Fabric získala v rámci takzvané series A částku ve výši 3,5 milionu eur, tedy zhruba 95 milionů korun. S předchozí seed investicí o velikosti 1,3 milionu eur z roku 2017 si tak doposud přišla na 4,8 milionu eur. Startupu se podle informací Lupy sešlo více nabídek, takže si při aktuálním kole mohl vybírat. I díky tomu spoluzakladatelé stále drží podílovou většinu.

Hlavním investorem série A je německý fond Senovo operující z Berlína a Mnichova. Česko pro tuto skupinu není nové, Senovo v roce 2018 vložilo nespecifikovanou sumu do pražského projektu Manta.

K německým investorům se přidalo rovněž Credo Ventures, které investovalo už v úvodním seed kole, a také tuzemský fond Presto Ventures. Ten byl dříve známý jako Bohemia Venture Capital, vede ho Přemysl Rubeš a investuje skrze něj Tomáš Krsek, jeden z prodejců Škody Transportation do rukou PPF. K investici do IP Fabric se v rámci série A připojil také Filip Doušek. Jde o jednoho ze zakladatelů startupu Stories, který v roce 2018 koupil americký Workday a na základě toho v Praze postavil vývojové centrum.

Společnosti IP Fabric jsme se na Lupě několikrát věnovali. Firmu založili Pavel Bykov, Roman Aprias a Miroslav Hybl. Ti měli zkušenosti se stavěním a správou rozsáhlých počítačových sítí. Vyvinuli softwarový nástroj, který dokáže poskytovat detailní informace o sítích, které fungují v rámci celého světa. „Zkoumáme každý element síťového stavu. Díky našemu síťovému modelu víme o úplně všech návaznostech v síťové infrastruktuře,“ popsal už dříve Pavel Bykov v rozhovoru pro Lupu (text a video).

V IP Fabric věří vizi plně autonomních sítí. Prvním krokem k docílení tohoto stavu má být síťová infrastruktura ve formě databáze, a to v kombinaci s plnohodnotným síťovým modelem. „Databáze se chová jako síť, a navíc je do ní hloubkový vhled,“ popisuje Bykov.

Major League Baseball, Airbus nebo SAP

Jak jsme na Lupě už dříve psali, IP Fabricu už se podařilo získat velké zákazníky jako Airbus. Příjmy od něj od té doby vyrostly a přidala se další velká jména. Jde například o americkou baseballovou soutěž Major League Baseball (MLB), která český produkt používá v rámci celé světové sítě, přičemž využívá i multicast. Mezi přírůstky lze vidět i SAP, DHL nebo Globus.

„Teď jsme podepsali jednu ze tří největších videostreamingových služeb na planetě, bohužel ale nemůžeme sdělovat jméno,“ navazuje Bykov. „Nasadil nás i pražský dopravní podnik. Ten má připojenou každou zastávku a má velmi složitou síť.“



Autor: IP Fabric Pavel Bykov, IP Fabric

Firma primárně cílí na korporace, a to v mezinárodním pojetí tohoto slova. Často jde tedy o podniky s minimálně pěti tisíci zaměstnanci. IP Fabricu se v loňském roce podařilo obchodně vyrůst o 350 procent (MRR). Letos je to prozatím 200 procent, ale údajně se ještě do konce roku počítá s „výrazným nárůstem“.

„Začaly se nám vyplácet investice do obchodu,“ popisuje Bykov pro Lupu. „V Česku je to většinou tak, že startupy mají výborné technologie, ale neumí dělat obchod a marketing. Je to naprostý protipól vůči Spojeným státům. Například prvního člověka do marketingu jsme najali teprve nedávno, teď mu končí zkušební doba. To je chyba, kterou bych znovu neopakoval,“ popisuje své zkušenosti. Podobně ostatně v rozhovoru mluvil David Čaněk z Memsource, kde v červenci majoritní podíl získala Carlyle Group.

Investice do obchodu

Peníze z aktuální investice tedy půjdou zhruba půl na půl na výzkum, vývoj a podporu zákazníkům a zároveň na obchod a marketing. Firma má v obou částech otevřeny nové pozice. „Jsme cash flow pozitivní, ale bez investice jsme si nebyli sebejistí v tom, abychom dělali dlouhodobější investice. Na ně nyní budeme mít prostředky.“