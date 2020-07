Nemocnice v Pardubickém kraji za dotace postaví síť na Huawei. Firma slíbila nejnižší cenu

„Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů jednotné počítačové sítě zahrnující všechny lokality,“ stojí v sumarizaci zakázky.

Duo Huawei a Altepro státní zakázky vyhrává poměrně často. V březnu to byla datová úložiště pro ministerstvo vnitra a státní IT podnik NAKIT, předtím síť pro ministerstvo financí nebo ochranné prvky a řada dalších technologií v České televizi. Huawei dodává také do ČEZu, SŽDC, ŘSD, na ministerstvo kultury, policejní prezidium a dalším.

Na co si NPK technologie od Huawei pořizuje?

Připojujeme sumarizaci toho, jak Nemocnice Pardubického kraje síť modernizuje. Podrobnější technické detaily jsou pak v zadávací dokumentaci.

Řešení počítá s vybudováním redundantních a dostatečně výkonných datových center založených na cenově dostupných stohovatelných přepínačích. Datová centra budou tvořena páteřními přepínači propojenými standardním 40 GE rozhraním. Vždy ucelená skupina páteřních přepínačů bude spojena do jedné logické jednotky tzv. „virtuální switch“, kdy se celý blok chová jako jeden logický přepínač tvořený několika fyzickými přepínači. V případě HW poruchy jednoho fyzického přepínače není dotčena funkcionalita datového centra, pouze může být snížena jeho propustnost. Takto navržené řešení je dále škálovatelné a finančně efektivní. Kromě zajištění dostatečné propustnosti budou na páteřní vrstvě sítě nakonfigurovány prioritní fronty pro důležité informační systémy a celá páteřní vrstva sítě bude náležitě zabezpečena.

Realizací tohoto opatření dojde k vytvoření redundantního připojení do páteřních přepínačů, tj. v případě výpadku jednoho z páteřních přepínačů nedojde k nedostupnosti služeb. Zároveň pro všechny přístupové přepínače pořizované v rámci opatření bude zajištěna podpora od výrobce (v rozsahu aktualizace SW, tj. bezpečnostní update + provozní update), možnost nasadit pokročilých síťových funkcí, které současné prvky nemají (detekce smyček, bezpečnostní standard 802.1× apod.). Díky uniformnímu řešení od jednoho výrobce přibude možnost síť centrálně řídit a monitorovat. Takto tedy bude spolu s navrženou architekturou umístění přepínačů zvýšena úroveň dostupnosti informací. Nové přístupové přepínače budou sestohovány pomocí standartních 10 GE portů do „virtuálního switche“ se společnou konfigurací a managementem. Tento bude připojen uplink porty do min. dvou různých fyzických páteřních přepínačů datového centra pro zajištění potřebné míry redundance. Všechny uplinkové spoje budou aktivní, tzn. sdružené do jednoho logického spoje. Případný výpadek jednoho přepínače neohrozí funkcionalitu celé sítě LAN a může být velmi rychle nahrazen prvkem novým (v rámci záruky) nebo náhradním z jiné lokality či skladu. Takto navržené řešení je dále škálovatelné ať již přidáním dalšího fyzického přepínače (navýšení počtu portů ve stohu) nebo navýšením počtu uplink spojů (zvýšení propustnosti). Na komunikační infrastruktuře budou kromě redundance konfigurovány nezbytné bezpečnostní funkcionality a kvalita služby s prioritou pro kritické informační systémy.