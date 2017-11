 »  Nemorální možná, nezákonné nikoli. Co říká ČOI na manipulace e-shopů s cenami?

Klamavá praktika je přesně definována zákonem. Počínání obchodníků nám může připadat neetické, ale zákon je nezakazuje. Tak se Česká obchodní inspekce (ČOI) dívá na úpravy cen v e-shopech před předvánoční slevovou akcí Black Friday.

Na Lupě jsme vydali text analytiků firmy Apify, kteří zmapovali konkrétní příklady, kdy tři velké české obchody (Alza.cz, CZC.cz, Mall.cz) těsně před akcí zvýšily ceny některých výrobků a slevy vypočítávaly právě z těchto navýšených cen – více viz Slevy až 80 %? Jak e-shopy kouzlí s cenami aneb Black Friday po Česku.

Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha ale prodejci takovým postupem patrně neporušili žádné předpisy: „Žádný zákon nezakazuje ceny zvýšit jakkoli podnikatel uzná za vhodné a třeba za pár dní zase zlevnit. Můžeme se bavit, jak je to z morálního hlediska, ale zákon nestanovuje výši možného zdražení, trvání takové ceny a maximální výši zlevnění či něco takového. Obecně platí, že sleva má být odvozována z ceny, za kterou bylo zboží skutečně prodáváno,“ odpověděl na dotaz Lupy.

„Pokud bude zboží za původní cenu nabízeno několik dní, jen obtížně bychom mohli konstatovat, že podnikatel klamal spotřebitele. Na druhou stranu, pokud např. internetový obchod uvede cenu se slevou, ačkoli takové zboží nikdy v minulosti neprodával a nedoloží, z čeho tedy sleva vychází, dopouští se tady klamání,“ dodává mluvčí.

Tři v článku zmíněné obchody se hájí tím, že v konkrétních případech nešlo o záměrnou manipulaci, ale buď o lidské pochybení zaměstnanců, nebo o aktualizaci původně nižších cen na úroveň maloobchodních cen.

Jak velí zákony

ČOI je podle Fröhlicha při posuzování možného klamání zákazníků vázána platnými zákony. „Musela by přijít právní úprava, která to změní. Z kraje roku se doptávali novináři v té samé souvislosti také nadřízeného orgánu ČOI, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu. Z únorového vyjádření MPO vyplývá, že v současné době neplánuje žádnou zvláštní právní úpravu, která by regulovala oblast informování o cenách. Vzhledem k tomu, že tato otázka se dotýká také úpravy obsažené v zákoně o cenách, jehož gestorem je Ministerstvo financí, doporučujeme obrátit se s dotazem také na toto ministerstvo.“

ČOI podle Fröhlicha v průběhu Black Fridy kontrolovala jak kamenné prodejce (výsledky kontroly jsou na webu ČOI), tak e-shopy. U internetových prodejců ale ještě nemůže výsledky zveřejnit.

„Kontrolovali jsme i e-shopy, jak to dopadlo ale nelze sdělit, protože dostali lhůtu na vyjádření a věc bude ještě šetřena. Uvedu příklad: Když vytvoří slevu, musí nám doložit, že vyplývá z nějakého reálného základu. Takže je tam pak následně zákonná lhůta (obvykle 30 dní) na vyjádření a tím pádem nelze sdělit, jaký výsledek taková kontrola má.“

Nejvyšší pokuta pro HP Tronic či Tesco

Největší pokutu za slevy (mezi e-shopy) zatím letos od ČOI dostala firma HP Tronic, která provozuje e-shopy Euronics a Kasa.cz. Inspektoři ji kontrolovali v květnu a dali jí pokutu 50 tisíc Kč.

„Namátkou byl dne 16. 5. 2017 vybrán výrobek ve slevě Espresso DeLonghi EC850 nerez. U výrobku bylo napsáno na www.kasa.cz ušetříte 32 % = 3091 Kč a dále bylo uvedeno Naše cena s DPH: 6399 Kč. Pokud zákazník najel kurzorem na šedý čtvercový symbol s otazníkem, dozvěděl se, že procento slevy uváděné v nabídce je počítáno buď z původní ceny při zařazení do prodeje nebo doporučené prodejní ceny, přičemž se tedy nedozvěděl, z jaké ceny (reálné prodejní či odporučené) je vlastně sleva fakticky vypočítána. Společnost následně přijala opatření a toto změnila. (Nijak však nedoložila, že by sleva vycházela z reálně prodávané ceny.) Dle všeho vycházela spol. z doporučených prodejních cen, nešlo o slevu z původní ceny, protože se následně změnil text dle vyjádření HP Tronic Zlín na Cena stanovená dodavatelem při uvedení výrobku do prodeje,“ popisuje mluvčí.

Pokud bychom ale započítali i kamenné obchody, mnohonásbně vyšší pokutu dostala firma Tesco. Ta podle Fröhlicha dostala sankci 1,7 milionu Kč.

Inspektoři v prodejnách Tesco v Plzeňském a Karlovarském kraji provedli celkem 39 kontrol v souvislosti se slevami. „Nejzávažnějším přestupkem bylo nesprávné účtování, celkový rozdíl 978,– Kč (zjištěno při 27 kontrolách), dále nekalá obchodní praktika, kdy na provozovně nebylo v nabídce zastoupeno akční zboží z letáku (už od prvního dne akce) a navíc bylo při 22 kontrolách zjištěno neoznačení výrobků cenou platnou v okamžiku nabídky,“ doplňuje mluvčí.