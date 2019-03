 »  Nenávist na Instagramu, potíže Oprásků na Facebooku a první bezpohlavní hlas

Google se pouští do herního streamingu. S Google Stadia budete moci hrát hry na prakticky čemkoliv, kde je Chrome (počítač, Chrome OS, Android, tablet, telefon). Na počátku 3K / 60 FPS, surround a HDR, později až 8K / 120 FPS. Nejvíc ale každopádně bude záležet na tom, jak se služba srovná s internetovým připojením, tedy hlavně zpožděním (latencí). Do her se dostanete například přímo z videa na YouTube stiskem tlačítka „Play now“. Více viz Už žádné stahování her. Google představil herní streamovací platformu Stadia .

Easy WP SMTP plugin pro WordPress je děravý a hackeři chybu aktivně zneužívají. Jde o plugin s více než 300 tisíc instalacemi (osobně jsem ho také používal v době provozování vlastního Wordpressu). Oprava je dostupná ve verzi v1.3.9.1 a po aktualizaci by bylo dobré prověřit stav WordPressu, může už totiž být napadený. Viz Zero-day in WordPress SMTP plugin abused by two hacker groups .

Facebook spustil projekt na podporu lokálních zpráv. Problém je, že ty už prakticky neexistují a Facebook na tom má dost zásadní podíl. Nutno dodat, že tady jde o „lokální“ zprávy v pojetí USA, kde byl tento druh žurnalistiky v minulosti zásadní – ekonomicky se ale v době internetu a sociálních sítí stal neudržitelným. Viz Facebook's local news project frustrated – by lack of local newspapers .

Australští operátoři blokují desítky webů s videem z útoku na Novém Zélandu. Weby budou blokovány, pokud na nich předmětné video bude, a mezi blokovanými je i LiveLeak, kde se video objevilo a posléze bylo provozovatelem odstraněno. LiveLeak také upozorňuje, že video zpřístupňovat nebude, protože přesně o to útočníkovi šlo. Dodávají i to, že soudě podle viditelnosti v médiích se mu to bohužel daří. Viz Australian telcos block dozens of websites hosting Christchurch terror video .

Facebook v prvních 24 hodinách odstranil 1,5 milionu videí útoku na Novém Zélandu. Tři sta tisíc smazal a 1,2 milionu znemožnil nahrání. Viz Facebook removed 1.5 million videos of New Zealand attack within 24 hours a pozdější A Further Update on New Zealand Terrorist Attack .

Další obrovský malér Facebooku, 600 milionů hesel měl uložených jako čitelný text. Data také byla přístupná pro dvacet tisíc zaměstnanců Facebooku. Firma na problém přišla v lednu a oznámila ho v Keeping Passwords Secure , kde to vypadá, že to mělo i nějakou spojitost s aplikací Facebook Lite. Problém se navíc týká i Instagramu. Facebook tvrdí, že se hesla nedostala mimo Facebook, ale až vám od Facebooku přijde upozornění, tak heslo, které jste používali, považujte za kompromitované. Podle Briana Krebse byla takto hesla ukládána od roku 2012 a z interních dat Facebooku plyne, že o čitelná hesla byl mezi zaměstnanci Facebooku enormní zájem. Těžko uvěřitelné. Více viz Facebook roky ukládal hesla stovek milionů uživatelů v čitelné podobě. Prý neúmyslně .

Trello omezí bezplatné týmové využití na maximum deseti nástěnek. Uživatelé, kteří jich teď mají více, nebudou moci přidávat další, pokud nepřejdou na placenou podobou. Viz Personal vs Team Boards.

Windows Virtual Desktop se dostal do zkušebního veřejného provozu. Jde o Windows hostované na Azure a cíli samozřejmě na firemní prostředí. Viz Microsoft 365 adds modern desktop on Azure.

Fortnite má 250 milionů hráčů. Jde ale o hráče registrované, nikoliv aktivní – největší počet současně hrajících byl 10,8 milionů. Epic Games navíc uvádějí, že mají 35 % ženských hráček. A nutno dodat, že brzy po spuštění v roce 2017 to spíš vypadalo, že to bude propadák. Chytrý tah Epic Games v podobě poskytnutí zdarma a nasazení mikrotransakcí se vyplatil. Viz Epic Games has 250 million ‚Fortnite‘ players and a lot of plans.

Algoritmus založený na strojovém učení pozná, zda tweetujete opilí. Viz Machine-Learning Algorithm Identifies Tweets Sent Under the Influence of Alcohol. Píší tam navíc to, že pokud tweetujete a pijete, tak to má vždy stejné charakteristiky.

Microsoft Clippy vstal z mrtvých, aby byl opět (brutálně) zavražděn. V Microsoft Teams se totiž objevil jako sada animovaných nálepek (zdarma na Githubu). Dlouho tam ale nevydržel, den po zveřejnění zase zmizel. Viz Microsoft resurrects Clippy and then brutally kills him off again, kde zmiňují, že důvodem zmizení byl nesouhlas lidí, kteří mají na starosti značku.

IFTTT končí s většinou aktivit a spouštěčů dostupných pro Gmail. Souvisí to se změnou API pro Gmail, kterou Google nasadí 31. března. Zůstávají akce pro poslání e-mailu a poslání e-mailů sobě. Nepříjemný může být konec spouštěče při příchodu nového e-mailu (a několika variant téhož), skončí i vytvoření konceptu. Důvodem mizející funkčnosti ale není to, že by snad přestala být dostupná v API. IFTTT opět uvádí, že změna by vyžadovala příliš mnoho práce. Viz Important update about the Gmail service.

MARKETING A KOMUNIKACE

Devin Nunes zažaloval Twitter, nelíbí se mu parodický účet, který se tváří jako imaginární kráva, kterou Nunes vlastní. Po Twitteru chce 250 milionů. Onen parodický účet je dnes populárnější než sám Nunes. Viz After Devin Nunes Sues a Parody Cow, It Surpasses Him on Twitter a @DevinCow. Nejpikantnější je, že než došlo na žalobu, tak onen účet měl 1200 sledujících. Nyní má přes 550 tisíc.

V The New Social Network That Isn’t New at All píší o nové sociální síti, která vůbec není nová. Za vyzkoušení ale stojí. Žádný Mark Zuckerberg vám ji nemůže vzít.

První bezpohlavní hlas na světě by měl posloužit pro hlasové asistenty, které dnes převážně mají ženskou personalitu. Viz The world’s first genderless AI voice is here. Listen now.

V Číně se rozmáhá placení neznámým lidem za komplimenty na sociálních sítích. Ano, rozumíte tomu správně, prostě si zaplatíte zcela neznámého člověka, aby vás na sociální sítí zaplavoval (nejenom) v komentářích pochvalami. Viz China’s new social media craze: Paying random people to shower you with over-the-top compliments, kde to dost zvláštně označují za následek toho, že lidem už vadí záplava online nenávisti.

How the media let malicious idiots take over je dost poučné čtení. Zejména pokud si uvědomíte, jak často česká média dávají prostor právě škodlivým idiotům.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Fake news, nenávist, konspirace a dezinformace našly nový domov na Instagramu. Logické, na Facebooku se jim do cesty staví omezování dosahu a boj Facebooku právě proti takovýmto věcem. Na Instagramu je oproti Facebooku tolik potřebná cílová skupina, mladí lidé. Viz Instagram Is the Internet’s New Home for Hate a nenechte se mýlit, takové @unclesamsmisguidedchildren má přes 550 tisíc sledujících.

YouTube Kids mělo být bezpečné místo. Není, sebevraždy, vraždy a sexuální zneužívání jsou běžné, algoritmy YouTube vše přenášejí až sem. Google se přitom u YouTube Kids spoléhá na stejnou metodu jako všude jinde: nahlašování závadného obsahu a následnou kontrolu moderátorem. Jenže to nefunguje, sebevražedné video bylo nahlášeno před osmi měsíci, další závadná videa zůstávají měsíce dostupná. Včetně videa z Minecraftu plného vulgarit a střelby ve škole. Nebo videa, kde dítě spáchá sebevraždu. Viz YouTube’s ‘child safe’ app is crawling with videos advocating suicide, murder, and sexual exploitation.

1600 hotelových hostů bylo nahráváno skrytými kamerami pro live streaming na porno web. Kamery se ukrývaly v televizích, zásuvkách a dalších místech v 42 hotelových pokojích v deseti městech v Jižní Korei. Za sledování skupina asi 4000 lidí platila 50 dolarů měsíčně. Viz Spy-Cam Ring Recorded 1,600 Hotel Guests for a Subscription Porn Site, kde je navíc řeč o tom, že Jižní Korea zažívá epidemii skrytých kamer.

Elsevier nechal hesla uživatelů dostupná online. Chybná konfigurace serveru zpřístupnila jejich e-maily a hesla. Na oné chybné konfiguraci je nejlepší to, že přístup k toku hesel a e-mailů byl přes Kibana, pomůcku pro vizualizaci a třídění dat. Elsevier se dušuje, že k žádném zneužití nedošlo. Viz Education and Science Giant Elsevier Left Users’ Passwords Exposed Online.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook tvrdí, že živé video ze střelby na Novém Zélandu vidělo méně než 200 lidí. Navíc tvrdí, že ho v průběhu vysílání nikdo nenahlásil. Do odstranění mělo toto video jenom zhruba 400 zhlédnutí. A k tomu tvrzení o nenahlášení je tu novinář, který tvrdí, že video nahlásil, ještě když bylo živě vysíláno. Facebook pro změnu uvádí, že k nahlášení došlo až 12 minut poté, co živé vysílání skončilo. Uvádí ale také, že bylo nahlášeno „z jiného důvodu než sebevražda“, což má být důvodem k tomu, proč se vlastně nic nedělo. Facebook nově slibuje, že změní způsoby nahlašování. Viz A Further Update on New Zealand Terrorist Attack.

Opráski sčeskí historje nejprve dostaly na tři dny ban a nakonec byla jejich facebooková stránka zrušena. Důvod? Nenávistné slovní projevy. Realita? Opět další ukázka toho, jak Facebook není schopen moderovat vlastní platformu. Skutečné nenávistné projevy zůstávají, neškodná satirická stránka byla smazána. Na Twitteru prozatím vše zůstává, sledujte @historje. Po zhruba půldni se nakonec stránka Oprásků na Facebooku opět objevila. Uvidíme, na jak dlouho.

Algoritmy Twitteru zesilují extrémní politickou rétoriku, píše se v How Twitter's algorithm is amplifying extreme political rhetoric. V Česku mimochodem Twitter nově založeným účtům doporučuje česko-rusko-trollosféru. A stejné je to i jinde, extrémní aktivity prostě algoritmy milují. Na Twitteru je to o to nepříjemnější, že do „nového“ newsfeedu lidem dává tweety od uživatelů, které lidé nesledují.

MOBILNÍ APLIKACE

Na Androidu dostanou uživatele na výběr prohlížeč i vyhledávač. Nepoučitelná Evropská komise a Google (není totiž jisté, jestli tenhle hloupý nápad není jenom z hlav u Google) přináší do mobilu totéž, co se ukázalo jako nefunkční a zbytečné ve Windows. Celé je to důsledek pokuty 5 miliard USD, kterou Komise Googlu udělila za porušování antimonopolních zákonů a za „nelegální propojování“ Chrome a vyhledávání na Androidu. Viz Google will give Android users a choice of browser and search engine in Europe a Supporting choice and competition in Europe.

Finské úřady zkoumají, proč telefony od Nokia (HMD Global) posílají nešifrovaná data do Číny. Končí na doméně vnet.cn, spojené s China Telecom. Výrobce tvrdí, že došlo k „chybě v balíčkování software“ a že jde pouze o jednu šarži jednoho konkrétního modelu telefonu. Viz Finnish authorities to investigate Nokia-branded phones sending data to China a Finland to investigate Nokia-branded phones after data breach report.

Proč vlastně máme tolik rozdílných aplikací pro posílání zpráv? Dobrá otázka ve Why Do We Need So Many Different Messaging Apps, kde řeší tak trochu historii, otázku toho, proč jsme prostě nerozvinuli univerzální SMS, a zda se uchytí RCS.

Firefox má novou verzi optimalizovanou pro iPad. Je to dost dobrá zpráva, protože prohlížečů pro tablet od Applu nikdy není dost (zejména proto, že žádné z nich neumí profily a samotný iPad také ne). Viz Firefox is now a better iPad browser a Get the tablet experience you deserve with Firefox for iPad.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google dostal další pokutu od Evropské komise. Tentokrát jde o 1,49 miliardy eur za nekalé praktiky v online reklamě. Konkrétně měl využívat dominance na trhu a znemožňovat webům umístit reklamu nad inzercí ve vyhledávání od konkurentů Google. V tomto případě jde o AdSense for Search a smlouvy obsahující exkluzivitu pro Google. Viz Další obří pokuta pro Google. Zneužíval dominanci v reklamě u vyhledávání, tvrdí Komise nebo Antitrust: Commission fines Google €1.49 billion for abusive practices in online advertising.

Pinterest se vydal na burzu a měl by se tak stát obchodovatelným na New York Stock Exchange. Moc příznivé výsledky k tomu ale nenabízí – 63 milionů ztráta při 756 milionech dolarů příjmů v roce 2018 (130 milionů ztráta a 473 milionů obrat v roce 2017), 250 milionů aktivních uživatelů (MAU), ze kterých dvě třetiny jsou ženy. Viz Pinterest files for its IPO.

Mark Thompson, šéf New York Times, varuje před novou podobou Apple News. Neříká ale vlastně nic nového, jde o letitý problém ztráty kontroly nad vlastním produktem. V plné míře se projevil posedlostí tablety (která nikam nevedla a stála miliardy) a následnou závislostí na Facebooku (která vedla nejen k obrovským nákladům, ale hlavně k poklesům návštěvnosti). Pro porovnání navíc používá Netflix, kde filmová studia pod vidinou peněz dala Netflixu obsah. Ten dnes investuje do (úspěšného) obsahu závratné částky a filmová studia nakonec prodělala. Zmiňuje i to, že pokud předplatné NYT stojí 15 dolarů měsíčně, tak předplatné Apple News za 10 dolarů a přístup k desítkám médií prostě nedává smysl. Viz New York Times CEO warns publishers ahead of Apple news launch.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.