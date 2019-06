 »  Neomezená data po Česku jsou zatím dost omezená. Operátoři testují své limity

K této částce musí zákazník v každém balíčku připočíst také 399 Kč za pevné připojení, které je nedílnou součástí tarifu. Pokud si celkovou cenu tarifu vydělíme počtem SIM, dojdeme k tomu, že jedna SIM vychází nejlevněji samozřejmě u balíčku s šesti čísly (částka za pevné připojení se rozdělí mezi nejvíce SIM):

Přepočet celkové ceny balíčku na 1 SIM 6 SIM 665,5 Kč / SIM 5 SIM 678,8 Kč / SIM 4 SIM 698,75 Kč / SIM 3 SIM 865 Kč / SIM 2 SIM 1197,5 Kč / SIM

Problematickým bodem je u nabídky Vodafonu zejména rychlost připojení. Ta je totiž stanovena na maximálně 5 Mb/s, což při současných rychlostech LTE sítí vypadá spíš jako výsměch. Medián rychlosti downloadu v LTE síti Vodafonu je podle dat aplikace NetMetr za poslední tři měsíce 31,58 Mb/s.

A to ještě Vodafone v podmínkách služby uvádí standardní rychlost pro svá neomezená data jen 2 Mb/s s tím, že na 5 Mb/s se dostává přídavným balíčkem s absurdním jménem „Navýšení rychlosti super“.

Vodafone omezení zdůvodňuje snahou ochránit svou síť před návalem datchtivých zákazníků: „Nechceme, aby spuštění tarifu Vodafone Neomezený mělo negativní dopad na kvalitu připojení pro naše zákazníky a díky zmíněnému nastavení můžeme lépe kontrolovat využití naší sítě,“ uvádí mluvčí operátora Marek Steiger. Omezená rychlost 5 Mb/s podle něj „bez problémů stačí i na přehrávání videa ve vysokém rozlišení. Uživatel nejrůznějších online aplikací v mobilním telefonu (hudba, video) tak omezení nepocítí.“

Kdyby si tím ale byl operátor tak jistý, patrně by informaci o omezené rychlosti před zákazníky neskrýval tak, jak to dnes dělá. V nabídce na jeho webu se o snížené rychlosti dočtete v nápovědě u pojmu „neomezený internet“ (musíte kliknout na malou ikonu „i“ u tohoto slova) nebo až v sekci Často kladené otázky v dolní části stránky. Operátor ohledně rychlostního limitu mohutně mlžil i na tiskové konferenci, kde tarify oznamoval.

Aby těch omezení nebylo málo, ruší Vodafone u neomezeného tarifu v podmínkách tzv. Záruku spokojenosti. Ta u jiných služeb operátora znamená, že zákazník může bez problémů vrátit zařízení nebo ukončit používání služby do 30 dnů, pokud s ní není spokojen.

Datové léto?

Obě nabídky tak vypadají zatím hlavně jako zátěžový test, co si všechno mohou operátoři ve svých sítích dovolit a jak budou jejich zákazníci na nabídku neomezených dat reagovat. Mohlo by také jít o reakci na postup Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který postupuje se svou analýzou mobilního trhu a chystá se ji poslat do Bruselu. Nebylo by to poprvé, co operátoři před hrozící regulací raději sami změnili ceníky – podrobněji viz ČTÚ hrozí operátorům přímou regulací. Ustoupí velká trojka tlaku?

Jasné zatím je, že zákazníci rozhodně mají o neomezená data zájem – hlavně když jsou zadarmo. T-Mobilu ráno 20. června začal pod náporem zákazníků kolabovat web i aplikace Můj T-Mobile, ve které si lidé mohou neomezený balíček aktivovat. K 8:45 si balíček aktivovalo 50 tisíc zákazníků, potvrdila Lupě Martina Kemrová.

Tak to vypada, ze se vsichni zacali vrhat na zapinani neomezenych dat, az to system neunesl. pic.twitter.com/TrLx5ZfdI2 — Jan Sedlák (@jansedlak) 20. června 2019

Vodafone zase přes nešťastné omezení rychlosti naznačuje jednu z možných cest, kterou by se operátoři mohli ubírat u placených tarifů s neomezenými daty. MultiSIM přístup navíc v jeho případě dává smysl i kvůli plánované akvizici tuzemského UPC. Vodafone Neomezený má být po spojení firem dostupný i pro zákazníky kabelového operátora, potvrdili zástupci Vodafonu.

MultiSIM přístup, kdy si zákazník pořizuje služby například pro celou rodinu, je běžným modelem např. v USA. V Česku jej už nějakou dobu testuje operátor O2, který v rámci nabídky Spolu nabízí například čtyři SIM s neomezeným voláním a SMS a 3 GB dat za celkovou částku 3014 Kč.

Neomezená data každopádně přišla do Česka. Můžeme si zatím sice říkat, že tento způsob datového léta je – hlavně ze strany Vodafonu – poněkud nešťastný, ale taky můžeme doufat, že je za dveřmi o něco zajímavější datový podzim.