Nepříjemná chyba ve WhatsApp, výdělečný Cyberpunk 2077 a konec FTP ve Firefoxu

Nasim Taleb: Bitcoin jako měna selhal a stal se spekulativním Ponzi schématem. Uvedl to na svém Twitteru a doprovodil samozřejmě i dalšími argumenty v delším vlákně.

Koupili drahé NFT. Teď nemají nic a neexistuje ani stopa toho, že by někdy něco koupili. Realita samotná samozřejmě je, že ve skutečnosti nic nekoupili, a vlastně se tak nelze ničemu divit. NFT je většinou jen a pouze kolosální podvod. Via People's Expensive NFTs Keep Vanishing. This Is Why.

WEBDESIGN, INTERNET

Podívejte se, zda na vás Google zkouší nové cílení reklamy, FLoC. EFF zprovoznila amifloced.org, kde jedním kliknutím zjistíte, jestli jste součástí testu FLoC. Pravděpodobnost je samozřejmě malá, Google novou technologii zkouší na 0,5% uživatelů Chromu.

FLoC jinak zatím zůstává osamocený v Chrome. Ostatní prohlížeče se přidat nechtějí, některé nový způsob „cílení“ na uživatele velmi ostře kritizují. Via Nobody is flying to join Google’s FLoC.

Evropský parlament by chtěl odstraňovat pirátské sportovní streamy nejpozději do 30 minut. A nutno dodat, že bez soudního příkazu, prostě jenom proto, že „někdo“ řekne, že se tak má stát. A jak správně připomíná Patrick Breyer (MEP pro Piráty), je to rychlejší než odstraňování teroristického obsahu. Via EU Parliament Wants Pirated Sports Streams Taken Down Within 30 Minutes.

Pouze 31 % českých a 29 % slovenských webů má dobré hodnoty v Core Web Vitals. Jinými slovy, tři čtvrtiny místních webů potřebuje zapracovat na rychlosti. Podrobnosti ve Why should around 70% of Czech and Slovak websites have a closer look at their mobile user experience?

DeepHN umožňuje vyhledávat v 30 milionech příspěvků z Hacker News a s nimi souvisejících webech.

HARDWARE

Logitech končí s univerzálním dálkovým ovladačem Harmony. Extrémně drahým dálkovým ovládačem, nutno dodat. Stávajících uživatelů se to nijak nedotkne, aktualizace budou probíhat a nová zařízení tak budou ovládače umět. Harmony Logitech koupil v roce 2004, samotná společnost vznikla v roce 2001. Oznámení v Announcement: Harmony Remote Manufacturing, Service and Support Update.

Tohle se Lenovu nepovedlo. Herní telefon s dvěma větráky má jednu vadu. Tedy dvě:

Microsoft má novou webkameru a USB-C reproduktor. Modern Webcam umí 1080p / 30 FPS, stojí 99,99 USD a připojuje se přes USB-C. Je to tedy velmi základní webová kamera. Modern USB-C Speaker má tlačítko pro aktivaci Teams, všesměrový mikrofon a potlačení zvuků na pozadí. Cena také 99,99 USD.

Apple má nový patent. Chce telefony, které bude možné používat pod vodou. Opravdu používat, nikoliv že budou jenom voděodolné. Detaily v patentu 10,978,136.

Car Thing. Tak se jmenuje hardware od Spotify, přehrávač do auta. S displejem, velkým otáčecím knoflíkem, ovládáním hlasem, hudbou, zprávami, zábavou a dalšími věcmi. Otázkou je, zda má šanci uspět. Každopádně bez Spotify Premium si stejně nic neužijete, byť aktuálně si Car Thing můžete pořídit jen za poštovné. Ale samozřejmě jenom v USA.

Bang & Olufsen má reproduktor ve tvaru knihy. A také tak trochu se knize podobá. Beosound Emerge vyjde na 599 eur v nejlevnější variantě.

SOFTWARE

Google stěhuje FeedBurned na novou infrastrukturu. Přicházejí změny k horšímu. Mizí možnost odebírat e-mailem, Browser Friendly a Password Protector. Na druhou stranu Google slibuje, že FeedBurner bude nejen pokračovat, ale dojde k aktualizacím. Což by pro službu z roku 2004 (co pořád vypadá jako z roku 2004) nebylo marné. Oznámení od Google v Upcoming changes to FeedBurner in July 2021.

Age of Empires IV bude v srpnu 2021:

Nezapomeňte, Firefox od verze 88 přestane podporovat FTP protokol. Ve verzi 90 zmizí úplně. Původně to mělo být už ve verzi 77, ale došlo k odložení. Chrome už FTP nepodporuje nějakou dobu. Pokud nevíte, čím nahradit, tak zkuste WinSCP.

Facebook se pouští do medicíny, tvrdí, že jeho AI umí určit, čím léčit. Včetně navrhování nových kombinací léčiv. Jak můžete věřit někomu, jehož AI nedokáže ani poznat roky trvající podvody a spam, je ale otázka. Via In its quest to advance AI, Facebook is leaning into medical research.

Days Gone bude těch vychytávek mít docela dost:

Zdrojové kódy starých her jsou nejspíš nenávratně ztraceny. V Saving video gaming’s source code treasures before it’s too late uvádějí, že až 90 % zdrojáků her před rokem 2000 je pryč. Pomoci se snaží Video Game History Foundation.

Apex Legends má 100 milionů hráčů.

MARKETING A KOMUNIKACE

Google inzerentům znemožňuje cílit na „Black power“ či „Black Lives Matter“. Cílit na „White power“ a „White Lives Matter“ ale možné je. Včetně další záplavy rasistických témat.

Facebooku se povedlo do boje proti Applu zapojit malé firmy a podnikatele. Tedy ty, které od samého počátku používá jako nástroj v PR proti rozhodnutí Applu chránit soukromí uživatelů. Podle As Apple and Facebook Clash Over Ads, Mom-and-Pop Shops Fear They’ll Be the Victims se teď na stranu Facebooku staví právě oni. Zda skutečně ochranou soukromí dojde k zásadnímu omezení v cílení a efektivnosti reklamy, se každopádně nedozvíme, dokud to nebude vidět v praxi. Byť možná ani poté ne, Facebook udělá maximum, aby to vykreslil v té nejčernější podobě.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Data o 1,3 milionu uživatelů služby Clubhouse se objevila v hackerském fóru. Opět jde podle obsahu o data získána „scrapingem“, tedy vysbíráním z dostupných informací na profilech uživatelů, nikoliv o hack či informace, které není možné volně získat. Via Clubhouse data leak: 1.3 million scraped user records leaked online for free.

Chyba ve WhatsApp umožňuje útočníkovi zablokovat cizí účet. Je to sice poněkud pomalé a komplikované, ale zneužitelné. Detaily v Sudden New Warning Will Surprise Millions Of WhatsApp Users, kde navíc zjistíte, že WhatsApp se k objevené chybě staví klasicky odmítavě a ignorantsky. A hodí se upozornit, že WhatsApp neumožňuje nastavit, aby vaše číslo nebylo vyhledatelné – kdokoliv tak může postupně zkoušet telefonní čísla, aby zjistil, jestli (a jaká) existují jako aktivní účet.

Chyba v TCP/IP ovlivňuje miliony chytrých i průmyslových zařízení. NAME:WRECK se týká toho, jak zařízení pracují s DNS (doménovými jmény), a v problémech jsou TCP/IP řešení od několika výrobců. Pouze někteří z nich chybu opravili. Detaily v NAME:WRECK vulnerabilities impact millions of smart and industrial devices a NAME:WRECK.

FBI se do iPhonu střelce ze San Bernardina dostala s pomocí Australské firmy Azimuth Security a zranitelnosti lightning portu. Následovanou využitím dalších dvou zranitelností. Předmětný iPhone se stal i součástí právní bitvy mezi FBI a Apple, kde odmítli do telefonu vkládat zadní vrátka.

Americký T-Mobile bude prodávat data o uživatelích a jejich používání webu inzerentům. Mohou tomu zabránit odmítnutím, ale pokud to neudělají, mají smůlu. Vedle dat o tom, jaké weby navštěvují, budou předávány i informace o tom, jaké aplikace mají v telefonu. Dost odvážný krok, který se doufejme promění ve fiasko. Nedělejme si ale iluze, že další operátoři už totéž nedělají roky. Via T-Mobile will sell your web-usage data to advertisers unless you opt out.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jak fungují čínské dezinformace? Tradiční chápání pro-čínských dezinformací je to, že se o šíření starají lidé za to placení. V minulosti tomu tak bylo, ale v posledních letech se našla efektivní náhrada. Neplacení běžní uživatelé, kteří věří tomu, co píší a šíří. Stačí je jenom řídit, dodávat a podsouvat jim obsah a vše usměrňovat. Stejným způsobem už funguje i ruská propaganda a masově je to možné vidět i v Česku. O čínských aktivitách čtěte v The anatomy of a Chinese online hate campaign.

Austrálie zvažuje přístup na sociální sítě pouze s průkazem totožnosti. Čas od času se podobné úvahy objevují a jsou špatné ze všech pohledů a stran. Třeba i z té, že Austrálie bude chronicky nespolehlivému a nebezpečnému Facebooku servírovat identifikované občany. Via Australia Considers Social Media ID Requirement.

Facebook odstranil stránku francouzského malého města Bitche. K odstranění došlo 19. března a město se okamžitě „odvolalo“. A jak už to tak na Facebooku chodí, nikdo se od té doby neozval. Prostě když se jmenujete tak, že vaše francouzské jméno připomíná anglické sprosté slovo, tak to máte marné. Facebook stránku obnovil až poté, co o ní začala psát média.

Facebook se chystal v Indii odstranit síť falešných účtů. Jenže pak zjistil, že je do toho zapojený politik z tamní vládní strany. Samozřejmě na to přišel až měsíce poté, co účty nerušeně fungovaly a porušovaly pravidla. Další z příkladů toho, jak Facebook nadržuje některým politikům, stranám či hnutím. Mohou všechno. Via Facebook planned to remove fake accounts in India – until it realized a BJP politician was involved.

V pátek stávkoval Twitter v USA, v sobotu začal stávkovat i v Česku a jinde. „Over capacity“ jste mohli potkat zcela pravidelně při snaze odeslat tweet, retweetnout či odpovědět. Takže jako obvykle nebyla závada u vás, ale u Jacka v Twitteru.

Facebook umožní vkládat i plánovat Příběhy na Instagram i Facebook z počítače. Zvláštní je, že funkčnost doplňuje do Facebook Business Suite místo do Creator Studia. Ten přitom poslední rok postupně nahrazuje skoro vše, co bylo použitelné pro správu stránek. V tuto chvíli to ale vypadá, že Creator Studio nemá budoucnost a další rok či dva se vše bude opět přesouvat jinam. Mimochodem Facebook Business Suite není totéž jako Business Manager.

MOBILNÍ APLIKACE

Za jednoduchou hrou pro děti se skrývalo v App Store kasino. Jen jste museli být ve správné zemi. Nebo se tam aspoň „přemístit“ pomocí VPN. Jungle Runner 2k21 už v App Store není, ale autor Colin Malachi má v App Store ještě další maskované kasino. Via Apple’s App Store hosted kiddie games with secret gambling dens inside.

Otevřený dopis (PDF) žádá Facebook, aby upustil od vzniku Instagramu pro děti mladší 13 let. Správně upozorňuje na to, že už teď děti mladší 13 let používají masivně Instagram a do nové „dětské“ verze rozhodně nepřejdou. A také na to, že Facebook s Instagram for Kids ve skutečnosti míří na ještě mladší děti, které ve skutečnosti prozatím Instagram vůbec nepoužívají. Čtěte ve Facebook CEO Mark Zuckerberg Urged to Scrap Instagram for Kids Plan.

STARTUPY A EKONOMIKA

Dodávky Apple Mac v prvním čtvrtletí stoupaly trojciferně. Konkrétně meziročně o 111,5 procenta podle dat z IDC. Z 3164 kusů na 6692 kusů. Nutno dodat, že ostatní výrobci mají také vysoké dvouciferné růsty. Apple se tak dostal na osmiprocentní tržní podíl (čtvrté místo).

Cyberpunk 2077 vydělal CD Projektu velké peníze. A to i přes všechny problémy, se kterými se hra potýkala. Možná až 562 milionů dolarů. Překonali tak rekordní prodej The Witcher 3: Wild Hunt (210 milionů dolarů).

Mastercard má nová pravidla pro „nelegální dospělácký obsah“. Dopadne to na streamingové platformy. Hlavně tím, že nový je zásadní požadavek dopředu prověřit obsah. Což u řady dospěláckých webů, které živě streamují, bude znamenat konec možnosti přijímat touto cestou platby. Nová pravidla v Protecting our network, protecting you: Preventing illegal adult content on our network.

