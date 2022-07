Neslaný-nemastný konec-nekonec dalšího pokusu ČTÚ o regulaci mobilního trhu

Hotová i rozpracovaná, ukončená i neukončená. Tak se dá v současné době popsat analýza mobilního trhu, která obsahuje argumentaci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro zásadní regulaci velkoobchodních cen mobilních služeb. Úřad si od ní slibuje snížení cen a nastavení férovějších podmínek pro virtuální operátory.

Regulátor teď vydal „rámcové vypořádání připomínek“, které mu k návrhu došly ve veřejné konzultaci, a zároveň „shledal, že návrh analýzy je nutné znovu zhodnotit“. Nenapsal přitom přímo, zda předloží nový, upravený návrh, nebo ne. Z textu vyplývá, že je to možné. Nebo taky ne. A taky že „nelze vyloučit pokračování veřejné konzultace upraveného návrhu opatření“. ČTÚ tak pokračuje v řadě nestandardních kroků, které celou analýzu v posledních letech provázejí.

Nutnost materiál „znovu zhodnotit“ úřad vysvětluje tím, že zapracování některých připomínek si žádá rozsáhlejší analýzu a výpočty (sic!). Druhým důvodem má být nedávno vydaný verdikt Evropské komise ve sporu o sdílení sítí v Česku. ČTÚ přitom nijak nevysvětluje, proč je evropské rozhodnutí, které nakonec vlastně jen mírně upravuje současné vztahy mezi sdílejícími operátory CETIN, O2 a T-Mobile, pro jeho analýzu tak klíčové. A proč je kvůli odpovědi na připomínky potřeba předělat celou analýzu.

Důvody tak vyznívají spíše účelově. Není se moc co divit, reálné argumenty pro úpravu současné analýzy se bohužel hledají těžko.

Aktuální text je od loňského podzimu už třetím pokusem ČTÚ regulaci prosadit. Připomeňme, že ten první letos v únoru razantně odmítla Evropská komise. Český regulátor se pak pokusem o bezprecedentní právní kličku pokusil Komisi obejít a prosadit regulaci i přes její nesouhlas. V tom ale nakonec předsedkyni Rady ČTÚ Hanu Továrkovou nepodpořil ani český antimonopolní úřad a nakonec ani většina členů Rady. Zdálo se, že je vymalováno.

Na konci května ČTÚ ale překvapivě přišel s další verzí analýzy, která ovšem oproti předchozím nepřinesla moc překvapivého. Úřad v ní například nově argumentuje tím, že v roce 2022 „zjišťoval intenzitu dění na velkoobchodním trhu mobilních služeb v ČR prostřednictvím dotazníku“. Na ten mu odpovědělo 14 subjektů, které podle ČTÚ zastupují celkový podílem 48 % ze všech SIM virtuálních operátorů. Úřad v dotazníku zjišťoval třeba to, kolikrát velcí operátoři virtuálům v roce 2021 aktivně nabízeli nové služby (v průměru 1,4× za rok na jednoho virtuála).

Klesající zájem o tento regulační pokus naznačuje i to, že v rámci veřejné konzultace poslalo ČTÚ připomínky k analýze jen devět operátorů či jejich sdružení (jeden z nich až po termínu). Kromě očekávatelných argumentů velké trojky T-Mobile, O2 a Vodafone jde o menší operátory PODA, ha-vel internet a ERBIA MOBILE a také o sdružení Český telekomunikační klastr a MVNO Europe. Oním opozdilcem byla firma IPEX TELCO. Řada připomínek se přitom opakuje.

Nejpozoruhodnějším zjištěním celé analýzy tak nakonec zůstává fakt, že v ní ČTÚ jen tak mimochodem uznává vlastní selhání. Pozitivní vliv předloňské aukce tzv. 5G kmitočtů na trh, tedy Továrkovou slibovaný příchod tří nových celoplošných virtuálů v tzv. národním roamingu v síti O2, se podle analýzy dá čekat nejdříve v roce 2025. Úřad dokonce připouští, že nakonec žádný nový virtuál nepřijde, a že tedy v nejbližších letech nelze čekat na trhu nějaký zvrat.

Změnu podmínek aukce, která tento model přinesla, přitom přes řadu varování, že velká trojka virtuály bez vlastní sítě k ničemu nepustí, prosadila právě současná předsedkyně Rady. S plnou podporou tehdejšího ministra průmyslu Karla Havlíčka či jeho náměstka pro digitalizaci Petra Očka.

Aby těch špatných zpráv nebylo málo, koncem února 2026 skončí velkým operátorům i (už tak nedokonalý) závazek poskytovat virtuálům velkoobchodní nabídku k 4G a 5G datovým službám, který vychází z podmínek aukcí LTE a 5G kmitočtů, uvádí v analýze úřad. Vyhlídky na změnu k lepšímu touto cestou tedy nevypadají moc růžově.

Ještě letos, k 22. listopadu 2022, navíc vyprší platnost tzv. spektrálních limitů v pásmu 3400–3800 MHz. Operátoři, kteří v tomto úseku vydražili příděly v předloňské aukci nebo v aukci pásma 3700 MHz z roku 2017, tak budou moci tyto kmitočty převést na jakéhokoli jiného operátora. A vzhledem k tomu, že velká trojka po těchto kmitočtech dost touží, dají se čekat zajímavé obchody. Že ale ke zvýšení konkurence na trhu nepřispějí, je předem jasné. Jen se nejspíš některým firmám bohatě vyplatí jejich spekulativní investice.

Další zajímavé možnosti může nabízet přechodné ustanovení, které si ČTÚ prosadil do loňské novely zákona o elektronických komunikacích. Předsedkyni Rady dává poměrně silnou pravomoc do konce letošního roku změnit už vydané příděly kmitočtů a přidat jejich držitelům povinnost sdílet fyzickou infrastrukturu, včetně aktivních prvků sítě, nebo povinnost uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu. Tento paragraf byl jedním z důvodů, proč novela původně neprošla Senátem, ale do finálního znění zákona se nakonec probojovala. ČTÚ při jednání argumentoval, že tato pravomoc má řešit jen okrajové případy, kdy třeba není v nějakém místě možné stavět další základnové stanice, a že nemá vést k nějakým dramatickým zásahům do přídělů. Jestli to myslel upřímně, se dozvíme nejspíš už za pár měsíců.

No a pak už nezbývá než čekat do roku 2029. Jak jsem upozorňoval už dříve, k 30. červnu onoho roku trojici síťových operátorů vyprší licence na pásmo 800, 1800 a 2600 MHz a budou vyjednávat o jejich prodloužení. Úřad by tedy mohl mít určité páky k tomu, aby si na nich za prodloužení přídělů vymohl určité ústupky.

Ale to je opravdu vzdálená budoucnost.