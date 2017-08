 »  Nesmysly o nebezpečné AI Facebooku, konec VPN v Rusku a hacknutá rozšíření

Mia Ash je dnes už neexistující falešný profil vytvořený íránskými hackery pro cílené útoky. Na příběhu v MEET MIA ASH, THE FAKE WOMAN IRANIAN HACKERS USED TO LURE VICTIMS jsou nejzajímavější dvě věci. Jak velmi detailní a dlouhodobou práci si dali s vytvořením falešné identity (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Blogger) a jak snadno může chlap naletět falešné ženské. A vlastně ještě třetí věc: jak nebezpečné je, když lidé na sociální sítě volně dávají záplavy fotografií. Mia Ash si totiž identitu vytvořila z cizích fotek.

Apple ustupuje Číně, z App Store odstranil VPN, a to v reakci na čerstvý boj tamní vlády proti prostředkům umožňujícím obcházet cenzuru a omezování tamního internetu. Viz Apple Removes Apps From China Store That Help Internet Users Evade Censorship a vyjádření jednoho z provozovatelů VPN: Apple removes VPN Apps from China App Store.

Soudce brouzdající porno a drogy u politika? Stačí vědět, kde brouzdají. Varovné zjištění dvou německých výzkumníků ale není až tak objevné. Digitální stopa v podobě kompletních záznamů o tom, jaké weby, aplikace a služby na internetu používáte, může být zásadním ohrožením soukromí. Špatné na tomhle všem je, že podobné záznamy o nás získává nejenom Facebook, Google či Microsoft, ale také třeba provozovatelé reklamních sítí a systémů a řada firem, které se „specializují“ na cílení reklamy. Viz Easy to expose users' secret web habits, say researchers, kde zjistíte i jednu z hrozeb, kterou byste nečekali – populární rozšíření pro prohlížeče.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Tříleté děti používají YouTube a videa pro děti jsou mezi těmi nejsledovanějšími. The Algorithm That Makes Preschoolers Obsessed With YouTube je dlouhé a dobré čtení na toto téma. Včetně zamyšlení nad tím, jak to vlastně malé děti ovlivňuje. A co s nimi udělá to, že se hodně dívají na tabletech a mobilech a používají dotykové rozhraní. Je k neuvěření, že níže uvedené video má přes 2,3 miliardy zhlédnutí.

Free Basics od Facebooku je digitální kolonialismus a slibuje něco, co neplní. Uvádí to výzkum z šestí zemí (Kolumbie, Ghana, Keňa, Mexiko, Pákistán a Filipíny), kde se Zuckerbergův okleštěný internet zavedl. Uživatelům ale nedává lokální obsah, ignoruje místní jazyk a zvyky, porušuje síťovou neutralitu, masivně doluje data o uživatelích a slouží vybraným společnostem z USA. Z uzavřeného systému se uživatel nemůže dostat bez dalšího placení. Viz ‚It's digital colonialism‘: how Facebook's free internet service has failed its users.

SOFTWARE

Second Life se vrací. Sansar od Linden Labs je dostupný v betě a slouží pro vytváření světů připravených pro virtuální realitu. Zatímco v době rozmachu Second Life nebyly k dispozici VR brýle, dnes má Sansar podstatně jiné možnosti. Viz Second Life creator launches beta of its virtual reality simulation a www.sansar.com.

Vytvořil Facebook AI tak nebezpečnou, že ji raději vypnul? Naučila se jeho AI vlastní jazyk, kterému lidé nerozuměli? Ani jedno. Obojí je klasický výmysl médií, který další média tupě kopírovala. Třeba takový Forbes nejprve vyvolal paniku ve Facebook AI Creates Its Own Language In Creepy Preview Of Our Potential Future, aby o den později napsal Dystopian Fear Of Facebook's AI Experiment Is Highly Exaggerated. Jak typické pro webový Forbes a jeho cílený link/clickbaiting v masovém měřítku. Snůšku hloupostí najdete i u Fox News (Facebook engineers panic, pull plug on AI after bots develop their own language). Což také nepřekvapí, už delší dobu je to také krajně nedůvěryhodné médium. Samotný Facebook na nesmysly také reagoval, viz Facebook AI researcher slams ‚irresponsible‘ reports about smart bot experiment.

MARKETING A KOMUNIKACE

Na Facebooku jsou prý pouze čtyři typy uživatelů: Budovatelé vztahů, pro které je Facebook rozšířením jejich offline života, vkládají hodně obsahu, stejně jako prohlížejí, zapojují se do konverzací a komentují příspěvky ostatních. Okenní nakupující jsou na Facebooku, protože se to musí, nic o sobě nechtějí sdílet, nelajkují, nekomentují, pouze se dívají. Městští kritici jsou aktivní, jejich facebookový život neodpovídá jejich reálnému, sdílejí obsah, u kterého ale nehledají zpětnou vazbu, upozorňují, věnují se velkým věcem, ale vyhýbají se sdílení věcí osobních a se svými blízkými chtějí mluvit přímo. Sebestřední (v originále jako selfies) jsou aktivní podobně jako první skupina, ale důvodem jejich aktivit je vyvolávání pozornosti na ně samotné, žijí z líbí a komentářů, někdy jsou i dobří v tom, že na Facebooku vytvoří lepší já, než je to jejich skutečné. Via I ♥ FB: A Q-Methodology Analysis of Why People ‘Like' Facebook a zbývá se zeptat, do které skupiny spadáte vy.

Jak se Gangnam Style video stalo globální pandemií, řeší v How the “Gangnam Style” Video Became a Global Pandemic a ptají se, zda šíření virálních videí funguje stejně jako šíření infekčních nemocí. Celá studie viz Video Pandemics: Worldwide Viral Spreading of Psy's Gangnam Style Video.

Cílená reklama na Facebooku může změnit názory lidí. Ukazuje to výzkum Online Privacy Foundation a jakkoliv ve Facebook ‚dark ads‘ can swing opinions, research shows píší něco o „dark ads“ a „psychografice“, tak v tom nic tak fantastického nehledejte. To, že reklama ovlivňuje lidi, víme už předlouhé desítky let. Pokud je dobře cílená (což u Facebooku není až tak jednoduché, jak to zní), může je ovlivňovat velmi výrazně. V článku se mimochodem opět objevuje Cambridge Analytica, o které už víme, že je to hlavně hoax.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Startup žaluje LinkedIn a dožaduje se veřejného přístupu k údajům o uživatelích. Ve skutečnosti jde o to, že se žalobou pokouší zjistit, jestli jeho vyzobávání údajů z veřejně dostupných profilů je v souladu s právem. LinkedIn HiQ Labs vyhrožuje soudem, pokud s tím nepřestanou. To vše poté, co to roky bylo možné. Viz Startup Sues To Keep Access To Public LinkedIn User Data.

Antiviry jsou použitelné pro vynášení informací. I z uzavřených sítí. Zajímavé na tomhle je, že Kaspersky to prý odmítá opravit. Viz Kaspersky Anti-Virus Can Actually Help Spies Steal Data, Warn Researchers. Využívá se toho, že antivirové programy „posílají domů“ nalezené vzorky.

Americký turista v Řecku byl ubit k smrti. Pořídil si totiž selfie se servírkou. Viz American tourist killed in Greece was fatally beaten over a selfie, police say a můžete tento důvod úmrtí při selfie přidat mezi desítky dalších, podstatně obvyklejších.

Rozšíření pro Chrome CopyFish bylo ukradeno a změněno v adware. Poučný příběh v Chrome extension CopyFish hijacked: remove now! ukazuje, jak pomoci phishingu získat přihlašovací údaje, umožňující nahrát pozměněné rozšíření, které se následně rozšíří automaticky všem uživatelům. Viz též oznámení od tvůrců v Our Copyfish extension was stolen and adware-infested.

A po hacknutém CopyFish je tu hack Web Developer for Chrome. Dost zásadní, protože jde o jedno z velmi používaných rozšíření pro Chrome. A případ s sebou nese dost zásadní poučení: autor prostě zadal přihlašovací údaje ke svému Google účtu a ten vůbec neměl chráněný dvoufaktorem. U někoho, kdo vytvořil rozšíření používané miliony lidí, je to docela zvláštní opomenutí.

VPN zakazuje i Rusko, žádné přístupy na zakázané weby. Včetně zákazu anonymizérů. Viz Putin bans VPNs to stop Russians accessing prohibited websites a teď zkuste chvíli myslet na to, co se stane, až Andrej Babiš vyhraje volby a přijde se s tím, že cenzura „sázkových webů“ vyžaduje zákaz používání VPN v Česku: za kolik měsíců to máme doma? A viz též Putin Signs Controversial Law Tightening Internet Restrictions, kde správně určují, že jde o zákaz použít jakékoliv proxy servery. A také to, že zákonodárci opatření podložili nutností bránit šíření extremistických materiálů a ideí. Platit to v Rusku bude od 1. listopadu.

Chatovací služby v Rusku musí zjistit identitu uživatelů přes jejich telefonní číslo. Nový zákon začne platit od 1. ledna 2018 a chatovací služby budou mít i povinnost zamezit v přístupu uživatelům, kteří budou šířit obsah v Rusku nelegální. Což, jak ukazuje Putin Signs Controversial Law Tightening Internet Restrictions, může být i něco takového, jako je hraní Pokémon Go v kostele. Ruslan Skolovsky za to dostal tři a půl roku podmínku (později sníženou na něco přes rok).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Google+ je sociální síť, se kterou jsou spotřebitelé v USA nejvíce spokojeni. Trochu logické, protože co skoro nepoužíváte, vás nebude štvát jako Facebook, který používáte pořád. V The most-loved social network among Americans isn’t the one you think by ale byla zajímavější informace o počtu uživatelů Google+. 111 milionů – bohužel ze zdroje plyne, že to jsou čísla za rok 2015. Neznámo proč to Washington Post vlastně vytahuje. Spíš mrkněte na onen průzkum spokojenosti (PDF). Pokračuje to Pinterest → Wikipedia → Instagram a YouTube. Na posledním místě je LinkedIn.

Nejpopulárnější sociální média a sítě podle počtu uživatelů? Facebook, WhatsApp, Messenger, WeChat, Instagram, QZone, Weibo, Twitter, Pinterest, Snapchat a Vkontakte v jednom grafu nejsou zdaleka kompletním přehledem, ale dobře ukazují, jak daleko Facebook předběhl vše ostatní (patří mu navíc čtyři z uvedených). Viz Facebook totally dominates the list of most popular social media apps.

Twitter zkouší to, co Facebook: zpoplatnit dosah. Za 99 USD měsíčně bude „boostovat“ příspěvky a účty v podobě rozšíření „promoted tweets“, které uvedl už v roce 2010 (a které si dodnes nemůžete snadno a kdekoliv zaplatit). Viz Twitter testuje reklamní předplatné, vaše tweety zviditelní za 99 dolarů měsíčně nebo Twitter is testing a subscription service — but it's $99 per month a @MattNavarra.

Politici podle amerického soudu nesmí blokovat lidi na sociálních médiích. Šlo o federální soud v americké Virginii, aby to bylo přesně. Ve hře je navíc žaloba na Donalda Trumpa, který lidi blokuje rád, hodně a vcelku i bezdůvodně. Na svém osobním účtu, nutno dodat, nikoliv na tom vládním. Podle soudu je blokování porušováním práva na svobodu projevu. Zajímavé čtení v Court says politicians can't block people on social media a v soudním dokumentu (PDF).

Opravdu, cizí fotografie na vašem instagramovém profilu zdarma použít nemůžete. Respektive, bez souhlasu jejich autora je použít nemůžete. Poučnou ukázku najdete v No, You Can’t Use My Photos On Your Brand’s Instagram For Free. Ukazuje na jeden z oblíbených mýtů „když vezmu cizí fotku a uvedu zdroj, tak je vše v pořádku“. Není. Ale tohle není jen věc Instagramu, platí to i v enormně oblíbeném „našel jsem tu fotku na Googlu, takže je zadarmo“.

MOBILNÍ APLIKACE

Sofistikovaný spyware (Lipizzan) byl odhalen Googlem přímo v Google Play. Nejprve neškodný software se později pokoušel o root a průnik do zařízení, aby mohl číst e-maily, SMS, geolokaci, hovory a média. Samozřejmě se vydával za něco, co uživatelé „děsně moc chtějí“ – zálohování, čištění, záznam hovorů a podobně. Tvůrci malwaru navíc zareagovali na první zjištění a likvidaci v Google Play nahráním zcela nových aplikací. Lippizan se dostal na zhruba stovku zařízení. Viz From Chrysaor to Lipizzan: Blocking a new targeted spyware family.

Appka od Dictionary.com v mobilu? Velký pozor, došlo k zásadní změně požadovaných práv a většina z toho, co získali, nasvědčuje na velmi podivné úmysly. Viz Dictionary.com discreetly updates app permissions to spy on your phone.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google ve snaze zjednodušit svůj hudení ekosystém spojí YouTube Red a Google Play Music. Aby toho nebylo málo, najdete v hudebním světě Googlu ještě YouTube Music a YouTube TV.

Whisper propouští 20 % stavu. Chce přežít, byť zrovna tady je otázka, jestli má nějakou budoucnost. Konec potkal už jiné anonymní sociální sítě/aplikace – Secret (konec 2015) i Yik Yak (konec v dubnu 2017). Nutno dodat, že Whisper propouští 14 lidí, tady žádné velké týmy nečekejte. Whisper má 20 milionů MAU. A pokud dumáte, jak s tímhle nízkým počtem lidí bojuje proti zneužívání a harašení, tak prý „umělou inteligencí“ a moderací lidmi. Tak jo. Viz Anonymous app Whisper lays off 20% of staff to survive.

Dolovat kryptoměny vynáší málo peněz a těžaři prodávají grafické karty. A to ještě nedávno byli (prý) zodpovědní za nedostatek grafických karet na trhu. Viz Ethereum Miners Are Selling Their Graphics Cards a Ether Mining Calculator, pokud si chcete spočítat, na kolik takové legrace vyjdou.

Lily Drone byl hvězdný startup. V roce 2016. O pár měsíců později přišel krach. A žaloba za lži už na samém počátku. Včetně 60 tisíc neuspokojených zákazníků. Poučný příběh v THE DRONE COMPANY THAT FELL TO EARTH.

Reddit získal investici 200 milionů dolarů, což ho teoreticky ohodnocuje na 1,8 miliardy dolarů. Peníze prý poslouží k redesignu webu a zaměření na uživateli nahrávaná videa. Viz Reddit raised $200 million in funding and is now valued at $1.8 billion.

Google prý loni za Snapchat nabídl 30 miliard dolarů a stále prý koupi za tuto cenu nabízí. Dost zvláštní nápad, s ohledem na pád Snapchatu kamsi k 14miliardovému ohodnocení (podle ceny za akcie). Pád, u kterého není šance na změnu. Představa, že by si Google (neschopný udržet v chodu už několikátou sociální síť) koupil sociální síť, která reálně postrádá uživatele, obchodní model a budoucnost, je navíc docela zábavná. Viz Insiders say Google was interested in buying Snap for at least $30 billion last year.

