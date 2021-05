Netflix chce jít do her, AMP ztratí výhody ve vyhledávání a kdo je v TOP 50 největších influencerů

Jak se mohou novináři vyhnout posilování dezinformací ve svých článcích? Dost užitečné čtení na NiemanLan se zabývá podstatným problémem a nabízí jedno dost šikovné řešení. Screenshoty dokumentující dezinformaci a fake news je nutné opatřovat vysvětlivkou přímo ve screenshotech. Dobrá pointa, obrázky totiž na internetu a sociálních sítích žijí vlastním životem.

Facebook sliboval, že přestane doporučovat anti-očkovací skupiny. Samozřejmě nepřestal. Jasně to ukazují data od projektu The Markup’s Citizen Browser. Záplava obsahu a skupin proti vakcinaci, zpochybňujících covid-19 a šířících dezinformace. To vše má Facebook stále enormně v oblibě. Jakkoliv se možná věnuje obsahu v rozšířených jazycích, ty okrajové (jako je čeština) řešeny nejsou vůbec. Via Facebook said it would stop recommending anti-vaccine groups. It didn’t.

Google nejen upozorní na kompromitovaná hesla. Umožní je i rychle změnit. Upozornění už funguje v Chromu a na Androidu. Zajímavé je, že změna je poháněna AI – Duplex on web. Doposud je součástí kontroly hesla pouze možnost otevřít změnu hesla přímo na webu, kde je to třeba udělat. Velmi často tam ale musíte hledat, kde je to možné udělat. Už jste si v Chromu zkusili chrome://settings/passwor­ds/check?start=true?

TELEgraficky

Autodoplňování CSS ve vim ■ umami – alternativa pro GA ■ Gojek a Tokopedia se spojují do GoTo Group ■ Monday.com jde na burzu ■ www.designui.cz se může hodit ■ Halide je i pro iPad ■ Flat Data ■ ShopCamp bude 2. září v Praze ■ RIP Freenode ■ Storytel integruje se Spotify ■ Pintr ■ Carbon Copy Cloner 6 je venku ■ RHEL 8.4 je venku ■ Microsoft SimuLand ■ macOCR ■ Facebook opět děravý ■ Snap kupuje WaveOptics ■ Epic Games Mega Sale

WEBDESIGN, INTERNET

AMP přestanou mít od června 2021 výhody v umístění ve výsledcích vyhledávání i na dalších místech, kde je doposud Google posouval před ne-AMP výsledky. Znamená to i to, že při budování webů můžete AMP zcela ignorovat. Viz též Google AMP is dead! AMP pages no longer get preferential treatment in Google search a nezbývá než doufat, že AMP postupně zanikne.

Google v Chromu pro Android vrací do hry RSS. Bude možná možné „sledovat“ weby. Poté, co Google před lety ukončil Google Reader, je to dost zvláštní novinka. Podrobněji v Google rediscovers RSS: tests new feature to ‘follow’ sites in Chrome on Android.

Aktivisté se snaží zachránit Sci-Hub. 77 TB volně dostupných vědeckých dat a článků (85 milionů) je v ohrožení, protože je konkurencí placenému přístupu. Sci-Hub proto v USA čelí žalobě konkurenční gigantické společnosti Elsevier. Americký DOJ navíc Sci-Hub vyšetřuje s ohledem na možné vazby na ruské zpravodajské služby. A Apple upozornil jednu z provozovatelek, že FBI si vyžádalo informace o jejím účtu.

ArtVee je databáze uměleckých děl v Public Domain. Můžete si je odtamtud rovnou stáhnout i ve vysokém rozlišení. Jsou tam neuvěřitelné poklady.

Odkazy a zpětné odkazy mají problém: příliš nejistou „trvanlivost“. Zajímavá studie se týká 553 693 článků na NyTimes.com – ty obsahují 2 283 445 odkazů mimo – 72 % z nich na konkrétní webové adresy. A 25 % z těchto odkazů už nikam nevede. Studujte ve What the ephemerality of the Web means for your hyperlinks.

HARDWARE

Snap uvedl nové Spectacles. Čtvrtá generaci AR brýlí má zabudované AR displeje, 4 mikrofony, 2 stereoreproduktory, zabudovaný touchpad a dopřednou kameru. Má to jediný háček, nejsou na prodej. Snap je poskytne pouze vybraným tvůrcům AR efektů. Není nakonec divu, na baterii vydrží pouze 30 minut.

HomePod i HomePod Mini se nakonec dočká podpory Lossless Apple Music. AirPods ani AirPods Pro nikoliv.

Samsung ukázal S-Foldable a pár dalších zajímavých vychytávek postavených na displejích. Třeba 17" Foldable Laptop, kde displej je i tam, kde běžně je klávesnice.

SOFTWARE

Jak by vypadal macOS, kdyby ho vytvořil Microsoft? Kamer Kaan Avda, známý z řady jiných konceptů, vytvořil nově pohled na Microsoft macOS.

Windows 10X nebude. Potvrzeno. „Odlehčené“ Windows měly mít jednodušší rozhraní a měly lépe fungovat na Surface, včetně dvoudisplejového modelu. To, co se při jejich tvorbě vymyslelo, bude nově zahrnuto do dalších produktů. Via Microsoft confirms Windows 10X is dead.

Windows 10 May 2021 Update je tu, ale žádné velké změny nečekejte. Zjednodušit život může podpora více kamer pro Windows Hello a Defender Application Guard, která míň zpomaluje. Pokud chcete mít dřív než na vás přijde řada, tak tradičně přes Download Windows 10, kde je už aktualizace k dispozici. Případně stačí počkat, až se objeví ve Windows Update ve vašem stroji.

Fotky Google přidávají složku chráněnou heslem. Locked Folder je podobná skrývání fotek na iOSu, jen navíc přidává heslo. Takto skryté fotky nebudou přímo vidět, ani když někomu půjčíte do ruky mobilní telefon. Neznámo proč se novinka objeví nejprve na Pixelech, na dalších zařízeních „v průběhu roku“.

Google Workspace přidává nové funkce – „smart chips“, propojení Google Docs s ostatními produkty, součást Smart canvas. Do dokumentů můžete „linkovat“ další dokumenty a setkání v Google Meet (aktivujte napsáním @ pro zobrazení menu). Líbit se bude pohled Timeline / Časová osa a konec představy, že každý dokument se tiskne na papír o rozměrech 8,5 × 11 palců – můžete psát v „pageless“ formě, tedy tak, jak jste zvyklí z webů a blogů. Nově je v dokumentu možné vytvářet i seznam úkolů, přiřadit je konkrétní osobě a ta je může synchronizovat s Google Tasks. Do Google Sheets smart chips dorazí „v příštích měsících“. Vše nejspíš dost souvisí i s přechodem od HTML renderování na canvas. Novinky dobře popsané v GOOGLE WORKSPACE TURNS TO ‘SMART CHIPS’ TO WEAVE DOCS, TASKS, AND MEET TOGETHER.

Second Life se vrací jako Roomkey. Jen tedy tvůrci chtějí vybudovat „mini metaverse“ v podobě alternativy k Zoomu. Což nepovede nikam, stejně jako nikam nevedl Second Life ani další nesčetné pokusy.

MARKETING A KOMUNIKACE

Duchové z minulosti se objevují i na Billa Gatese. Vedle problematických kontaktů s Epsteinem je tu teď typická otázka milostného vztahu v práci. Z roku 2000. Via Report: Microsoft Investigated Bill Gates Before He Left the Board a Bill Gates Left Microsoft Board Amid Probe Into Prior Relationship With Staffer.

Apple má novou reklamu Privacy on iPhone | Tracked. Je hodně dobrá a je natočená v Praze. A ta písnička je dobře vlezlá.

Seznamky v USA slibují více spárování výměnou za to, že se uživatelé nechají naočkovat.

Facebook nikdy nebyl dobrý v podpoře zákazníků. Je to ale čím dál tím horší. Pro inzerenty to je už tak problematické, že inzerují na jiných platformách. Dříve řešení problému trvalo pár týdnů, nově je běžné i několik měsíců včetně ignorování a neřešení. Množí se zablokované účty bez jakékoliv odezvy či vysvětlení. Via ‘Still don’t have an answer’: For some media buyers, unresponsive Facebook ad reps are causing frustration,

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Bezpečnostní kamery Anker EufyCam jsou děravé. Mohou do nich přistupovat cizí lidé. Výrobce o problému ví, ale vyjádření je nejasné. Via EufyCam Users Should Turn Off Their Security Cams Immediately.

V Google Play se objevil falešný Microsoft Authenticator. Samozřejmě nedělá to, co by dělat měl.

Craig Federighi: množství malwaru na Macu není přijatelné. Slova, která zazněla v rámci slyšení Apple vs. Epic Games. Federighi bezpečnostní problémy na macOS uváděl jako argument pro uzavřený systém na iOS. Ten by se podle něj po otevření setkal s dramatickým růstem malwaru.

Čtyři zranitelnosti Androidu (včetně 0day) umožňují kompletně ovládnout telefon. Google má opravy, ale kdy a jak se dostanou k výrobcům různorodých zařízení, je tradičně nejisté. Via 4 vulnerabilities under attack give hackers full control of Android devices a Android Security Bulletin—May 2021.

Zranitelnosti v miliardách Wi-Fi zařízení umožňují vsouvat a manipulovat data do Wi-Fi komunikace. Včetně té chráněné WAP. Viz Vulnerabilities in billions of Wi-Fi devices let hackers bypass firewalls a FragAttack Security Flaw.

Ransomware Conti útočí v USA na zdravotnictví (oznámení FBI). Cíleně, stejně jako to dělá celosvětově, kde už bylo napadeno na 400 organizací. Conti je další z RaaS (Ransomware as a Service) aktivit. Předpokládá se, že je za ním ruská skupina Wizard Spider.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter umožní složky v Záložkách (Bookmarks). Pokud si tedy nějak více ukládáte pomocí záložek tweety, budete si je moci lépe organizovat. Pro složky v Záložkách chce používat označení Collections/Sbírky.

Twitter znovu zpřístupnil možnost získat ověřené účty. V roce 2017 ověřování pozastavil poté, co se zjistilo, že ověřuje účty, které nikdy nemohly být ověřeny. V Relaunching verification and what’s next uvádí, že možnost zažádat o ověření se v příštích týdnech objeví v Nastavení účtu. Tedy pokud jste vláda, společnost, značka, organizace, médium, žurnalista, bavič, sportovec, hráč, aktivita, organizátor či „další vlivný jednotlivec“. A také musí účet existovat déle než 6 měsíců a dodržovat Pravidla.

Snapchat má 500 milionů MAU. V prvním čtvrtletí 2021 také 280 milionů DAU. Uživatelé v průměru denně otevřou aplikaci třicetkrát. V segmentu 13–24 má v USA, Velké Británii, Francii a Austrálii 90% podíl. 100% meziroční růst v pěti posledních čtvrtletích v Indii.

MOBILNÍ APLIKACE

Tak už i Twitter na iOS vysvětluje uživatelům, proč mu mají povolit šmírování. Říká tomu „volby pro relevantní reklamy“ a na rozdíl od Facebooku alespoň nelže a na rovinu píše, že bude moci sledovat, které aplikace používáte a které webové stránky navštěvujete. Chcete doporučení? Zakazujte, ideálně přímo na úrovní celého systému.

Clubhouse pro Android je dostupný celosvětově. Oznámeno na Twitteru.

Parler se vrátil do App Store, nebude ale obsahovat všechny příspěvky. Ty nenávistné (označovat je bude AI) se v aplikaci pro iOS nezobrazí, zatímco na jiných platformách ano. Absurdní? Samozřejmě. Viz Parler returns to Apple App Store with some content excluded.

Bezztrátové (lossless) Apple Music skutečně bude. A nebude stát nic navíc. Dorazí i Dolby Atmos. V nejnovější aplikaci najdete v Nastavení/Settings −> Hudba/Music −> Audio kvalita / Audio Quality. K dispozici bude 75 milionů skladeb v bezztrátovém provedení.

Bezztrátové Apple Music neumí AirPods, AirPods Mac ani AirPods Pro. To proto, že pro hudbu jsou omezena na Bluetooth AAC a ALAC (Apple Lossless Audio Code) nemohou použít. Kvalitu prostě můžete používat jen po drátě. Via AirPods Max and AirPods Pro don't support Apple Music Lossless, Apple confirms.

Netflix hledá šéfa, který by vedl rozšíření do her. Zajímavá představa.

STARTUPY A EKONOMIKA

Chia má být ekologicky šetrnější kryptoměna. Jenže to tak nevypadá. Nejenže stojí za nedostatkem pevných disků, ale dokáže 512 GB SSD zlikvidovat za 40 dní. V běžném použití přitom takový disk vydrží od pěti do deseti let. Detaily o Chia viz Nová „zelená“ kryptoměna Chia dlouhodobou nouzi o disky nezpůsobí.

Průměrný Američan bude mít v roce 2024 předplatné pěti streamovacích služeb. Placených, aby bylo jasné. V dubnu 2020 to na domácnost byly tři, na počátku roku 2021 už čtyři s průměrnou platbou 47 USD měsíčně.

Bitcoin je gigantické pyramidové schéma, říká zakladatel Pinboardu:

Amazon jedná s MGM o akvizici v hodnotě 9 miliard dolarů. Získal by tak (mimo jiné) hity jako je James Bond, Příběh služebnice, Stargate či Robocop. Celkem zhruba čtyři tisícovky filmů a 17 tisíc hodin televizního obsahu.

INFOGRAFIKY

50 největších influencerů napříč sociálními platformami. Největší mimochodem Christiano Ronaldo, kterému přisuzují 517 milionů fanoušků. Dobrý dojem kazí to, že prostě sčítají fanoušky jednotlivých sítí. Což není možné dělat.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.